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Μπαρ στην Αθήνα το κορυφαίο στην Ευρώπη για το 2026, δείτε τα ελληνικά μαγαζιά που μπήκαν στα top50
Μπαρ στην Αθήνα το κορυφαίο στην Ευρώπη για το 2026, δείτε τα ελληνικά μαγαζιά που μπήκαν στα top50
«Η Αθήνα έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο δυναμικές σκηνές μπαρ της Ευρώπης» αναφέρει ο οργανισμός «The world's 50 best» που σημειώνει πως πλέον η ελληνική πρωτεύουσα δεν αντιγράφει, αλλά δημιουργεί τη δική της σχολή
«Ευρωπαϊκό» στα μπαρ κατέκτησε η Ελλάδα! Στα βραβεία «The world's 50 best» η Αθήνα δεν κατέκτησε μόνο το «χρυσό μετάλλιο», αλλά ανέβηκε και στο δεύτερο σκαλί του βάθρου με δύο καταστήματα που εντυπωσίασαν την Ευρώπη όσο ελάχιστα.
«Αυτό που κάποτε ήταν μια κουλτούρα κατανάλωσης ποτών που βασιζόταν κυρίως στον καφέ, το κρασί και τις βραδινές μπύρες, έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο δυναμικές σκηνές μπαρ της Ευρώπης, όπου η δημιουργικότητα που κινείται σε κλειστό κύκλο και τα τοπικά προϊόντα συναντούν την έμφυτη τάση της πόλης για κοινωνικότητα, και όπου τα ποτά ξεκινούν με τη δύση του ηλίου και συνεχίζονται μέχρι αργά τη ζεστή νύχτα» αναφέρουν από το «The world's 50 best» για την σκηνή των μπαρ στην Αθήνα.
Για πρώτη φορά, από τότε που θεσπίστηκαν τα βραβεία αυτά, ένα μπαρ με έδρα την Αθήνα κερδίζει την απόλυτη διάκριση, καθώς το «Line» ανακηρύχθηκε Νο. 1 στην Ευρώπη και «Το Καλύτερο Μπαρ της Ευρώπης για το 2026». Η διάκριση αυτή εκτοξεύει την ελληνική πρωτεύουσα στα ανώτερα κλιμάκια των προορισμών για ποτό, μαζί με τη Νέα Υόρκη, το Λονδίνο, το Χονγκ Κονγκ και την Πόλη του Μεξικού.
Ήταν μια ιστορική βραδιά για την ελληνική σκηνή των μπαρ, με άλλα αθηναϊκά μπαρ όπως το «The Bar in Front of the Bar», το «Barro Negro», το «Baba au Rum» και το «The Clumsies» να ακολουθούν από κοντά το «Line» στις θέσεις 2, 13, 14 και 30 αντίστοιχα, ενώ το «Gorilla» από τη Θεσσαλονίκη κατέλαβε τη θέση 33.
«Υπάρχει μια φυσική προσωπικότητα που εκφράζουν οι Έλληνες μπάρμαν σε όλο τον κόσμο», λέει ο Κυριτσής. «Είναι στο DNA μας να εκφραζόμαστε πίσω από το μπαρ χωρίς κανόνες, κάτι που θα ανακαλύψει όποιος επισκεφθεί την Αθήνα».
Στεγασμένο σε μια πρώην γκαλερί τέχνης, το Line μοιάζει περισσότερο με ένα δημιουργικό εργαστήριο παρά με ένα συμβατικό μπαρ: ευάερο, βιομηχανικό και διακριτικά πειραματικό.
«Αυτό που κάποτε ήταν μια κουλτούρα κατανάλωσης ποτών που βασιζόταν κυρίως στον καφέ, το κρασί και τις βραδινές μπύρες, έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο δυναμικές σκηνές μπαρ της Ευρώπης, όπου η δημιουργικότητα που κινείται σε κλειστό κύκλο και τα τοπικά προϊόντα συναντούν την έμφυτη τάση της πόλης για κοινωνικότητα, και όπου τα ποτά ξεκινούν με τη δύση του ηλίου και συνεχίζονται μέχρι αργά τη ζεστή νύχτα» αναφέρουν από το «The world's 50 best» για την σκηνή των μπαρ στην Αθήνα.
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Για πρώτη φορά, από τότε που θεσπίστηκαν τα βραβεία αυτά, ένα μπαρ με έδρα την Αθήνα κερδίζει την απόλυτη διάκριση, καθώς το «Line» ανακηρύχθηκε Νο. 1 στην Ευρώπη και «Το Καλύτερο Μπαρ της Ευρώπης για το 2026». Η διάκριση αυτή εκτοξεύει την ελληνική πρωτεύουσα στα ανώτερα κλιμάκια των προορισμών για ποτό, μαζί με τη Νέα Υόρκη, το Λονδίνο, το Χονγκ Κονγκ και την Πόλη του Μεξικού.
Το Line αναδείχθηκε «Καλύτερο Μπαρ της Ευρώπης 2026»Μιλώντας για τη νίκη του μπαρ, οι συνιδιοκτήτες του είναι ενθουσιασμένοι. «Το Line γεννήθηκε σε μια δύσκολη περίοδο κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid-19. Είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα», λέει ο συνιδρυτής Δημήτρης Νταφόπουλος. Ο Βασίλης Κυρίτσης προσθέτει: «Δεν νομίζω ότι μπορούμε καν να το συνειδητοποιήσουμε αυτή τη στιγμή. Θα το επεξεργαζόμαστε όλη τη νύχτα».
Ήταν μια ιστορική βραδιά για την ελληνική σκηνή των μπαρ, με άλλα αθηναϊκά μπαρ όπως το «The Bar in Front of the Bar», το «Barro Negro», το «Baba au Rum» και το «The Clumsies» να ακολουθούν από κοντά το «Line» στις θέσεις 2, 13, 14 και 30 αντίστοιχα, ενώ το «Gorilla» από τη Θεσσαλονίκη κατέλαβε τη θέση 33.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
«Υπάρχει μια φυσική προσωπικότητα που εκφράζουν οι Έλληνες μπάρμαν σε όλο τον κόσμο», λέει ο Κυριτσής. «Είναι στο DNA μας να εκφραζόμαστε πίσω από το μπαρ χωρίς κανόνες, κάτι που θα ανακαλύψει όποιος επισκεφθεί την Αθήνα».
Στεγασμένο σε μια πρώην γκαλερί τέχνης, το Line μοιάζει περισσότερο με ένα δημιουργικό εργαστήριο παρά με ένα συμβατικό μπαρ: ευάερο, βιομηχανικό και διακριτικά πειραματικό.
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Η βασική ιδέα του Line είναι το no-waste. Η ομάδα ζυμώνει κρασιά φρούτων, παρασκευάζει μπύρα, ψήνει ψωμί με προζύμι και μετατρέπει τα υποπροϊόντα ξανά σε ποτά και φαγητό. Τα σπιτικά «Why-Ins» (κρασιά φρούτων) επαναπροσδιορίζουν τα ελληνικά προϊόντα πέρα από τις συνηθισμένες κατηγορίες του κρασιού, των αποσταγμάτων ή των κοκτέιλ, δείχνοντας τι μπορεί να συμβεί όταν ένα μπαρ ξεκινά με φρούτα, μαγιά, ψωμί, οξύτητα και χρόνο, αντί για εισαγόμενες συνταγές.
@ggramenou
One if the best bar in Athens ☕️ . . . #bar #athensbar #athensgreece #athens #athensbartour #barsinathens #fyp♬ Nothing Burns Like The Cold - Snoh Aalegra
Στη δεύτερη θέση της ευρωπαϊκής κατάταξης βρέθηκε το «The Bar in Front of the Bar». Πρόκειται για μια ζωηρή, αναζωογονητική και γεμάτη κέφι ωδή στην ελληνική κουλτούρα της κατανάλωσης ποτών στον εξωτερικό χώρο – και αυτό συνέβη σχεδόν τυχαία. Το μπαρ στο δρόμο ξεκίνησε τη λειτουργία του ως pop-up το 2021, καλύπτοντας το κενό από το προσωρινό κλείσιμο του αρχικού εσωτερικού μπαρ, σερβίροντας κοκτέιλ μέσω ενός παραθύρου. Η δημοτικότητα του συνδυασμού υψηλής ποιότητας ποτών και της απολύτως ανεπίσημης ατμόσφαιρας ήταν τέτοια, που αυτή η γωνιά των αθηναϊκών δρόμων δεν κοίταξε ποτέ πίσω από τότε.
«The Bar in Front of the Bar» στη δεύτερη θέση
@thebarinfrontofthebar
you just can’t🤷🏻♀️ #thebarinfrontofthebar #athens #bestbars #greekbar #athensbar♬ are you ready? - NEU SONG.
Τώρα λειτουργεί ως μπαρ διπλού concept. Στο εσωτερικό, ένας πολυτελής χώρος σε στυλ «speakeasy» προσφέρει όλες τις ανέσεις ενός κομψού κοκτέιλ μπαρ. Εδώ, τα συστατικά προμηθεύονται σε στενή συνεργασία με τοπικά αγροκτήματα και παραγωγούς, πριν μεταμορφωθούν σε τεχνικά καινοτόμα και εκπληκτικά κοκτέιλ. To C.R.E.A.M. συνδυάζει ένα παγωμένο μείγμα τσίπουρου, μαστίχας και ελληνικών βοτάνων με ένα ζεστό στρώμα λευκής σοκολάτας και καρύδας.
@thebarinfrontofthebar
serving memories & human connection 🤝🏼 aren’t you curious about one of the top 50 bars in the world? 🍸 #thebarinfrontofthebar #bestbars #fyp #athensnightlife #φοργιου♬ original sound - the.bar.in.front.of.the.bar
Στον εξωτερικό χώρο, η αυθορμητικότητα κυριαρχεί: το «hatch» σερβίρει ένα συνοπτικό μενού κοκτέιλ που αλλάζει καθημερινά, φτιαγμένα με υποπροϊόντα από τη λειτουργία του εσωτερικού χώρου. Οι επισκέπτες κάθονται, στέκονται, χαλαρώνουν στο δρόμο κάτω από πινακίδες με εναλλασσόμενα σλόγκαν: η φράση «Οι δρόμοι είναι η νέα οικογένεια» σπάνια ακούγεται πιο αληθινή, ενώ το «Ο πρώην σου ήταν εδώ χθες» είναι πάντα καλό για ένα χαμόγελο.
@thebarinfrontofthebar
meet the salentine—or simply the mediterranean in a glass 🌬️✨ #thebarinfrontofthebar #bestbars #fyp #cocktail #athens♬ The Night Forgives, But Never Forgets - Smoke & Sonata
Αυτή η ισορροπία αντανακλά την ευρύτερη άνθηση της ελληνικής σκηνής των μπαρ. Τα καλύτερα μαγαζιά της Αθήνας δεν μιμούνται πλέον το Λονδίνο ή τη Νέα Υόρκη, αλλά χτίζουν τη δική τους γλώσσα με βάση ελληνικά συστατικά, μεσογειακές συνήθειες και τοπικούς κοινωνικούς ρυθμούς.
Η Αθήνα δεν μιμείται, δημιουργεί τη δική της σχολή
Η ομάδα του Line παρέλαβε το τρόπαιο στην εναρκτήρια τελετή απονομής βραβείων στο Άμστερνταμ
Το Baba au Rum συνέβαλε στην εδραίωση της αξιοπιστίας της πόλης στον τομέα των σύγχρονων κοκτέιλ· το The Clumsies απέδειξε ότι η Αθήνα μπορεί να ανταγωνιστεί σε παγκόσμιο επίπεδο· και νεότερα μπαρ, όπως το Line και το The Bar in Front of the Bar, στρέφουν τη συζήτηση προς τη ζύμωση, τη βιωσιμότητα και την ενέργεια του δρόμου.
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