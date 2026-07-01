Μπαρ στην Αθήνα το κορυφαίο στην Ευρώπη για το 2026, δείτε τα ελληνικά μαγαζιά που μπήκαν στα top50



«The Bar in Front of the Bar» στη δεύτερη θέση



Η Αθήνα δεν μιμείται, δημιουργεί τη δική της σχολή

Η βασική ιδέα του Line είναι το no-waste. Η ομάδα ζυμώνει κρασιά φρούτων, παρασκευάζει μπύρα, ψήνει ψωμί με προζύμι και μετατρέπει τα υποπροϊόντα ξανά σε ποτά και φαγητό. Τα σπιτικά «Why-Ins» (κρασιά φρούτων) επαναπροσδιορίζουν τα ελληνικά προϊόντα πέρα από τις συνηθισμένες κατηγορίες του κρασιού, των αποσταγμάτων ή των κοκτέιλ, δείχνοντας τι μπορεί να συμβεί όταν ένα μπαρ ξεκινά με φρούτα, μαγιά, ψωμί, οξύτητα και χρόνο, αντί για εισαγόμενες συνταγές.Στη δεύτερη θέση της ευρωπαϊκής κατάταξης βρέθηκε το «The Bar in Front of the Bar». Πρόκειται για μια ζωηρή, αναζωογονητική και γεμάτη κέφι ωδή στην ελληνική κουλτούρα της κατανάλωσης ποτών στον εξωτερικό χώρο – και αυτό συνέβη σχεδόν τυχαία. Το μπαρ στο δρόμο ξεκίνησε τη λειτουργία του ως pop-up το 2021, καλύπτοντας το κενό από το προσωρινό κλείσιμο του αρχικού εσωτερικού μπαρ, σερβίροντας κοκτέιλ μέσω ενός παραθύρου. Η δημοτικότητα του συνδυασμού υψηλής ποιότητας ποτών και της απολύτως ανεπίσημης ατμόσφαιρας ήταν τέτοια, που αυτή η γωνιά των αθηναϊκών δρόμων δεν κοίταξε ποτέ πίσω από τότε.Τώρα λειτουργεί ως μπαρ διπλού concept. Στο εσωτερικό, ένας πολυτελής χώρος σε στυλ «speakeasy» προσφέρει όλες τις ανέσεις ενός κομψού κοκτέιλ μπαρ. Εδώ, τα συστατικά προμηθεύονται σε στενή συνεργασία με τοπικά αγροκτήματα και παραγωγούς, πριν μεταμορφωθούν σε τεχνικά καινοτόμα και εκπληκτικά κοκτέιλ. To C.R.E.A.M. συνδυάζει ένα παγωμένο μείγμα τσίπουρου, μαστίχας και ελληνικών βοτάνων με ένα ζεστό στρώμα λευκής σοκολάτας και καρύδας.Στον εξωτερικό χώρο, η αυθορμητικότητα κυριαρχεί: το «hatch» σερβίρει ένα συνοπτικό μενού κοκτέιλ που αλλάζει καθημερινά, φτιαγμένα με υποπροϊόντα από τη λειτουργία του εσωτερικού χώρου. Οι επισκέπτες κάθονται, στέκονται, χαλαρώνουν στο δρόμο κάτω από πινακίδες με εναλλασσόμενα σλόγκαν: η φράση «Οι δρόμοι είναι η νέα οικογένεια» σπάνια ακούγεται πιο αληθινή, ενώ το «Ο πρώην σου ήταν εδώ χθες» είναι πάντα καλό για ένα χαμόγελο.Αυτή η ισορροπία αντανακλά την ευρύτερη άνθηση της ελληνικής σκηνής των μπαρ. Τα καλύτερα μαγαζιά της Αθήνας δεν μιμούνται πλέον το Λονδίνο ή τη Νέα Υόρκη, αλλά χτίζουν τη δική τους γλώσσα με βάση ελληνικά συστατικά, μεσογειακές συνήθειες και τοπικούς κοινωνικούς ρυθμούς.Η ομάδα του Line παρέλαβε το τρόπαιο στην εναρκτήρια τελετή απονομής βραβείων στο ΆμστερνταμΤο Baba au Rum συνέβαλε στην εδραίωση της αξιοπιστίας της πόλης στον τομέα των σύγχρονων κοκτέιλ· το The Clumsies απέδειξε ότι η Αθήνα μπορεί να ανταγωνιστεί σε παγκόσμιο επίπεδο· και νεότερα μπαρ, όπως το Line και το The Bar in Front of the Bar, στρέφουν τη συζήτηση προς τη ζύμωση, τη βιωσιμότητα και την ενέργεια του δρόμου.