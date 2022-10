The Voice: Η γνωστή παρουσιάστρια που... κόπηκε και η «ηχητική οικονομία» της Έλενας - Δείτε βίντεο

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cnzjm3udbikp)

Συγκεκριμένα γύρισαν ο Σάκης Ρουβάς, ο Πάνος Μουζουράκης και στο τέλος η Έλενα Παπαρίζου και ξεκίνησε μια "σκληρή μάχη" ανάμεσα στην Παπαρίζου και τον Μουζουράκη, με τον γνωστό τραγουδιστή να ανεβαίνει στην σκηνή, να τραγουδάει στην παίκτρια και να της υπόσχεται πως θα της γράψει και ένα ελληνικό τραγούδι.Όμως, η νεαρή Λυδία τελικά αποφάσισε να ακολουθήσει την Έλενα Παπαρίζου, καθώς ο Πάνος Μουζουράκης ξέχασε το όνομά της και την ρώτησε πως την λένε, προκαλώντας μια μικρή αναστάτωση στο πλατό.Μια διαγωνιζόμενη που κατάφερε να κάνει τους κριτές να ασχοληθούν περισσότερο με το επώνυμό της παρά με το "Highway to Hell" που ερμήνευσε ήταν η Έλενα Τραγουδάρα.Σάκης Ρουβάς και Έλενα Παπαρίζου την διεκδίκησαν με την τραγουδίστρια του «My Number 1» να βγαίνει νικήτρια.Υπήρξαν όμως και φωνές που δεν ενθουσίασαν τους κριτές. Μια εξ αυτών άνηκε και στην 38χρονη Βίκυ Νάσιου από τη Λάρισα, την επί σειρά ετών παρουσιάστρια στο Astra TV της βόρειας Ελλάδας. Παρά την προσπάθεια της καμιά καρέκλα δεν γύρισε και το… όνειρο για την 38χρονη παρουσιάστρια ολοκληρώθηκε σύντομα στο The Voice.Από το πέμπτο Blind Audition του «The Voice of Greece» προκρίθηκαν οι Άννα Σμυρλόγλου, Κωνσταντίνος Κωτσόπουλος, Γιάννης Παπαδόπουλος, Δέσποινα Κατσιαδράμη, Βάσια Πανάρετου, Εβίτα Θεοδωροπούλου, Λυδία Γιάνναρη, Σταύρος Καλαϊτζίδης, Νίκος Βίνος, Έλενα Τραγουδάρα.Οι Blind Auditions του «The Voice of Greece» συνεχίζονται στον ΣΚΑΪ κάθε Κυριακή στις 21:00.