Η Μέγκαν Μάρκλ τρομοκρατούσε τους ανθρώπους του παλατιού αποκαλύπτει νέο βιβλίο

O Βαλεντίν Λόου (o ρεπόρτερ των ανακτόρων για τους «Times» του Λονδίνου ήταν ο δημοσιογράφος που πρώτος αποκάλυψε τις κατηγορίες για μπούλιγκ σε ανθρώπους του παλατιού από την Μέγκαν Μάρκλ. Ηταν αυτός που το 2021 αποκάλυψε μέσω των Times του Λονδίνου ότι, τον καιρό που η Δούκισσα του Σάσεξ ζούσε στο Παλάτι του Κένσινγκτον, έπειτα από τον γάμο της με τον πρίγκιπα Χάρι τον Μάιο του 2018, ασκούσε συχνά bullying εις βάρος βοηθών, φτάνοντάς τους μάλιστα στο σημείο να ξεσπούν σε κλάματα. Τώρα, έπειτα από ενδελεχή έρευνα, συγκέντρωσε όλα του τα στοιχεία και τα δημοσιεύει στο νέο του βιβλίο με τίτλο «In Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown». Σύμφωνα πάντα με τον Λόου, «η Μέγκαν Μαρκλ δεν έκρυβε την προφανή περιφρόνησή της για τα βασιλικά καθήκοντα πριν από το "Megxit". Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του , δυο μέλη του προσωπικού του παλατιού οδηγήθηκαν σε παραίτηση λόγω του bullying στον χώρο εργασίας τους. Ένα ακόμη άτομο, που εργαζόταν επίσης ως βοηθός, είπε ότι η πρώην ηθοποιός το είχε «εξευτελίσει» σε προσωπικό επίπεδο.

Τζέισον Κνάουφ και Κέιτ Μίντλετον σε κοκτέιλ πάρτι την ίδια ημέρα που ο Κνάουφ κατέθεσε κατά της Μέγκαν Μάρκλ στη δίκη με την Daily Mail



Τεταμένες σχέσεις με το κατώτερο προσωπικό



Εκείνη τη στιγμή, μετά από αίτημα της Βασίλισσας, ο Λόρδος Τσάμπερλεν, ο Ερλ Πιλ - η ανώτερη προσωπικότητα του παλατιού του Μπάκιγχαμ - πήγε ο ίδιος να δει το ζευγάρι για να εξηγήσει στη Μέγκαν πώς λειτουργούσε το παλάτι. Ο ίδιος θυμάται, «Η Μέγκαν, στα αλήθεια, μου άρεσε πολύ. Ήταν πολύ ειλικρινής. ΚΑι πολύ, πολύ ευγενής. Έδειχνε ότι ήθελε να μάθει».



Ωστόσο, οι σχέσεις μεταξύ της Μέγκαν και της ομάδας στο Παλάτι του Κένσινγκτον άρχισαν να διαλύονται ταχύτατα. Στα τέλη του 2017, αφού ανακοινώθηκε ο αρραβώνας του ζευγαριού, ένας ανώτερος βοηθός ανέφερε διακριτικά στο ζευγάρι τις δυσκολίες που προκάλεσε η μεταχείριση του προσωπικού. «Οι άνθρωποι έπρεπε να έχουν καλή αντιμετώπιση αλλά και κατανόηση, ακόμη και όταν δεν αποδίδουν όπως θα ήθελαν Χάρι και Μέγκαν» τους είπε. Λέγεται ότι η Μέγκαν απάντησε: «Δεν είναι δική μου δουλειά να κανακεύω το προσωπικό».



Εν τω μεταξύ, δεν ήθελε να ασχολείται με το κατώτερο προσωπικό, ακόμη και με ανθρώπους με τους οποίους ο Γουίλιαμ και η Κέιτ -και ο Χάρι, πριν έρθει η Μέγκαν- ήταν πολύ χαρούμενοι να τους υπηρετούςν. Φαινόταν ότι ήθελε σεβασμό και ήθελε να μιλάει μόνον με ένα «υπεύθυνο γραφείο» έναν supervisor ο οπόιος θα έπρεπε να της φερόταν με σεβασμό διαφορετικά «θα το έπαιρνε ως προσβολή», πιστεύει μια πηγή.



Η οργάνωση του γάμου



Η οργάνωση του γάμου ήταν ιδιαίτερα πιεστική. Υπήρχε σαφές βασιλικό πρωτόκολλο για τον προγραμματισμό, τις ανακοινώσεις του γάμου, τη χορωδία και, κυρίως, την τιάρα. Τους μήνες πριν από το γάμο, η Μέγκαν ενημερώθηκε ότι η βασίλισσα θα της δάνειζε μια τιάρα για τη μεγάλη μέρα, όπως είχε κάνει για την Κέιτ Μίντλετον επτά χρόνια νωρίτερα.



Τον Φεβρουάριο δόθηκε ραντεβού για τη Meghan για να δει μια μικρή λίστα με τις κατάλληλες τιάρες στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ. Συνοδευόμενη από τον Χάρι και κάτω από το άγρυπνο βλέμμα της Angela Kelly, της αμπιγιέζ της βασίλισσας, η οποία είναι επίσης επιμελήτρια των κοσμημάτων της Βασίλισσας, η Meghan επέλεξε τη διαμαντένια τιάρα της Βασίλισσας Mary.



Στη συνέχεια, η Μέγκαν έπρεπε να βεβαιωθεί ότι ο κομμωτής της είχε την ευκαιρία να κάνει πρόβα μαζί της πριν από την ίδια μέρα. Δυστυχώς, την ημέρα που ο κομμωτής της, Serge Normant, ήταν στην πόλη, η Angela Kelly δεν ήταν διαθέσιμη, οπότε ούτε η τιάρα.

Ακόμα και η εντυπωσιακή εμφάνιση της Μέγκαν με το κόκκινο φόρεμα της Καρολίνα Χεράρα στο Γκαλά Μνήμης για τα θύματα του Α'Παγκοσμίου Πολέμου στη Νέα Υόρκη επικρίθηκε από τα βρετανικά tabloids σαν μια προσπάθεια επισκίασης της Κέιτ Μίντλετον



Κατά την άποψη του Χάρι, αυτό σήμαινε ότι η Κέλι ήταν αρνητική και προκατειλημμένη απέναντι στη Μέγκαν. Σύμφωνα με το βιβλίο «Finding Freedom», η Kelly είχε αγνοήσει επανειλημμένα αιτήματα από το παλάτι του Kensington να ορίσει μια ημερομηνία για μια πρόβα για τα μαλλιά. Και ο Χάρι ήταν έξαλλος. «Τίποτα δεν μπορούσε να πείσει τον Χάρι ότι μερικοί από τους παλιούς φρουρούς στο παλάτι απλά δεν συμπαθούν τη Μέγκαν και δεν θα σταματούσαν σε τίποτα για να της κάνουν τη ζωή δύσκολη», έγραψαν οι συγγραφείς του βιβλίου.



Υπάρχει όμως και μια άλλη εκδοχή: ότι ο Χάρι και η Μέγκαν ήταν αφελείς στην καλύτερη περίπτωση, κακετρεχείς στη χειρότερη, να περιμένουν από τους ανθρώπους του παλατιού να αγνοήσουν τις εντολές και το πρωτόκολλο, όταν δεν οι ίδιοι καν τον κόπο να κλείσουν ραντεβού. Όπως είπε μια πηγή στο Sunday Mail: «Η Μέγκαν ζήτησε πρόσβαση στην τιάρα. Δεν έκλεισε ραντεβού με την Άντζελα, αλλά είπε: «Είμαστε στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ. Θέλουμε την τιάρα. Μπορούμε να το έχουμε τώρα, παρακαλώ;»



Η Άντζελα είπε ουσιαστικά, «Λυπάμαι πολύ, δεν λειτουργεί έτσι. Υπάρχει πρωτόκολλο σε ισχύ για αυτά τα κοσμήματα. Διατηρούνται κάτω από πολύ σκληρούς κανόνες ασφαλείας. Δεν μπορείτε να εμφανιστείτε και να απαιτήσετε να έχετε την τιάρα μόνο και μόνο επειδή ο κομμωτής σας είναι στην πόλη».



Τότε ο Χάρι άρχισε να τηλεφωνεί σε άλλους για να ασκήσει πίεση στην Κέλι να αγνοήσει τους κανόνες και κατά τη διάρκεια των προσπαθειών του λέγεται ότι χρησιμοποίησε κάποια αρκετά «γαλλικά». Το αν ο Χάρι έβρισε την ίδια την βοηθό της γιαγιάς του ή μίλησε άσχημα για αυτήν σε τρίτους, δεν είναι σαφές. Η Κelly παρέμεινε αμετακίνητη στη άποψή της. Τα ανέφερε όλα αυτά στη βασίλισσα, η οποία κάλεσε τον Χάρι σε μια ιδιωτική συνάντηση. «Ο Χάρι παρέμεινε σταθερά στην άποψή του», είπε μια πηγή. «Ήταν εντελώς αγενής».



Την ίδια ώρα περίπου, η Μέγκαν μίλησε ιδιαίτερα σκληρά σε μια συνάντηση με μια νεαρή γυναίκα μέλος της ομάδας τους και μπροστά στους υπόλοιπους συναδέλφους της. Αφού η Μέγκαν είχε έσκισε σε κομμάτια ένα σχέδιο που είχε καταρτίσει η συγκεκριμένη βοηθός, η κοπέλα είπε στη Μέγκαν πόσο δύσκολο θα ήταν να εφαρμόσει ένα νέο. «Μην ανησυχείς», της είπε η Μέγκαν. «Αν υπήρχε κάποιος άλλος που θα μπορούσα να ζητήσω να το κάνει αυτό, θα τον ρωτούσα αντί για εσένα».



Αργότερα, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ, που έμαθε για το περιστατικό, βρήκε την βοήθό και της είπε. «Ελπίζω να είσαι καλά», της είπε. «Κάνεις πολύ καλή δουλειά». Εκείνη ξέσπασε αμέσως σε κλάματα.



Σε μια άλλη περίπτωση, όταν η Meghan ένιωσε ότι είχε απογοητευτεί για ένα θέμα που την ανησυχούσε, τηλεφώνησε επανειλημμένα όταν ο υπάλληλος ήταν έξω για δείπνο την Παρασκευή το βράδυ.



«Κάθε δέκα λεπτά, έπρεπε να βγαίνω έξω για να με φωνάζουν εκείνη και ο Χάρι. Μου έλεγαν συνεχώς, «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι το έκανες αυτό», «Με απογοήτευσες. Τι σκεφτόσουν;» . Οι κλήσεις ξεκίνησαν ξανά το επόμενο πρωί και συνεχίστηκαν για μέρες, είπε ο υπάλληλος. «Δεν μπορούσες να τους ξεφύγεις. Δεν υπήρχαν γραμμές ή όρια – ήταν το τελευταίο πράγμα τη νύχτα, το πρώτο πράγμα το πρωί».



Οι σχέσεις μεταξύ του ζευγαριού και ορισμένων από τα ανώτερα στελέχη τους έγιναν τόσο κακές που ο Miguel Head έπρεπε να παρέμβει για να διατηρήσει την ειρήνη.

Μπορεί ο οίκος Dior, η Vogue και το Tattler να θεωρούν την Μέγκαν επίτομη της κομψότητας, όμως τα βρετανικά tabloids πάντα θα βρουν κάτι για να την ψέξουν



Το δράμα της Σαμάνθα



Ο Εντ Λέιν Φοξ δεν σχεδίαζε ποτέ να μείνει πολύ περισσότερο από πέντε χρόνια δουλεύοντας για τον Χάρι. Λίγες μέρες μετά το γάμο, το Παλάτι του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε ότι η Σαμάνθα Κοέν, η πρώην βοηθός ιδιωτικού γραμματέα της Βασίλισσας, θα παρέμβει για να βοηθήσει το ζευγάρι για έξι μήνες ως προσωρινή ιδιωτική γραμματέας.



Η Κοέν, τότε 49 ετών, είχε ήδη παραδώσει την παραίτηση της στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, αλλά τη στιγμή που ετοιμαζόταν να φύγει, έπειτα από 17 χρόνια, η βασίλισσα, που την εκτιμούσε πολύ, της ζήτησε να μείνει και να βοηθήσει τον Χάρι και τη Μέγκαν.. Η Κοέν - όλοι την αποκαλούν Σαμ - ήταν ένα από τα πιο δημοφιλή και αξιοσέβαστα μέλη του σπιτιού της βασίλισσας.



Ο Χάρι την ήξερε ήδη καλά, όπως και ο Γουίλιαμ, και την αγαπούσε πολύ. Τα συναισθήματα ήταν αμοιβαία. Η Κοέν ήταν αποφασισμένη να κάνει τη νέα της δουλειά όσο καλύρερα μπορούσε. «Ο Χάρι ήταν αρχικά πολύ ενθουσιώδης», είπε μια πηγή. Όμως η Κοέν σύντομα ανακάλυψε ότι το να κάνει ευτυχισμένους τον Χάρι και τη Μέγκαν ήταν πολύ μεγαλύτερη πρόκληση από ό,τι περίμενε.



Το φθινόπωρο του 2018, ο Δούκας και η Δούκισσα του Sussex πραγματοποίησαν το πρώτο τους επίσημο ταξίδι στο εξωτερικό στην Αυστραλία, τα Φίτζι, την Τόνγκα και τη Νέα Ζηλανδία. Ο Τζέισον Κνάουφ δεν τους συνόδεψε γιατί είχε ένα μικρό ατύχημα.



Η Knauf ανησυχούσε όλο και περισσότερο για το πώς αντιμετωπίζονταν το προσωπικό από τη Meghan - και τον Χάρι επίσης. Το θέμα είχε τεθεί στο επίκεντρο με την αποχώρηση της υπεύθυνης Δημοσίων Σχέσων της Μέγκαν, Melissa Touabti, μόλις έξι μήνες μετά την ένταξή της στο παλάτι.



Η Touabti, η οποία ήταν η δεύτερη υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσων που έφυγε μετά την άφιξη της Μέγκαν, ήταν μια 39χρονη Γαλλίδα που είχε εργαστεί στο παρελθόν για τον Robbie Williams και τη σύζυγό του, Ayda Field.



Μια εβδομάδα αργότερα, η Sunday Mirror ανέφερε πώς η Meghan είχε κάνει τον Touabti σε κλάματα. Μια πηγή είπε στην εφημερίδα: «Η δουλειά της ήταν πολύ πιεσμένη και στο τέλος έγινε υπερβολική. Άντεξε πολλά. Η Meghan είχε υπερβολικές απαιτήσεις και κατέληξε σε κλάματα… Η Melissa είναι απόλυτα επαγγελματίας και φανταστική στη δουλειά της, αλλά τα πράγματα έφθασαν στο απροχώρητο με αποτέλεσμα να χωρίσουν οι δρόμοι τους.»



Από τότε, πηγές του παλατιού ανέφεραν ότι οι συγκρούσεις μεταξύ της Μέγκαν και του Τουαμπτί επικεντρώνοντας στα δωρεάν δώρα που θα έστελναν ορισμένες εταιρείες στη Μέγκαν. Οι παραδόσεις έφταναν συνεχώς στο παλάτι του Κένσινγκτον. «Ρούχα, κοσμήματα, κεριά… Ήταν ασταμάτητα», είπε μια πηγή.



Η Τουάμπτι ήταν προφανώς αυστηρή με το πρωτόκολλο το οποίο δεν επιτρέπει στα μέλη της βασιλικής οικογένειας να δέχονται δωρεάν δώρο από εταιρείες. Η προσέγγισή της δεν πήγε καλά με τη Μέγκαν.



Σε άλλη περίπτωση, υπήρξε σύγχυση σχετικά με την διοργάνωση ενός event στο Λονδίνο από τη δούκισσα. Η Meghan πίστευε ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχουν μέσα ενημέρωσης. Από λάθος όμως το event μαθεύτηκε στα μέσα ενημέρωσης και οι άνθρωποι του παλατιού προσπαθούσαν να την ειδοποιήσουν. Την κάλεσαν στο κινητλο αλλά δεν απάντησε. Οταν έχασαν την κλήση από αυτήν και την ξανακάλεσαν δεν τους απαντούσε. Τότε τρομοκρατήθηκαν. «Δεν έχει καλέσει πίσω. Νιώθω τρομοκρατημένος». Λίγο αργότερα, πρόσθεσαν: «Αυτό είναι τόσο γελοίο. Δεν μπορώ να σταματήσω να τρέμω». Ηταν τόσο φοβισμένοι από προηγούμενες αντιδράσεις της που έτρεμαν τι θα πέρναγαν ξανά, τώρα που έφταιγαν κιόλας.



Όπως είπε μια πηγή: «Υπήρχαν πολλοί κατεστραμένοι ψυχολογικά άνθρωποι ανάμεσα στο προσωπικό. Οι νεαρές γυναίκες έσπασαν από τη συμπεριφορά και των δύο». Ένα μέλος του προσωπικού, είπαν, «καταστράφηκε ολοσχερώς». Ένας άλλος υπάλληλος που περνούσε δύσκολες στιγμές είπε σε έναν συνάδελφό του ότι σκέφτονταν να παραιτηθεί και ότι το ζευγάρι ήταν «εξωφρενικοί νταήδες», προσθέτοντας: «Δεν τους αντέχω με τίποτα, αλλά τι να κάνω, έχω συμβιβαστεί με αυτό». Ο συνάδελφος απάντησε: «Είναι τόσο τρομερό. Μας ασκούν συνέχεια μπούλιγκ».



Μπούλιγκ σε όλους από την δούκισα του Σάσεξ



Η σκληρή μεταχείριση δεν περιορίστηκε μόνον στο κατώτερο προσωπικό. Μια πηγή είπε ότι η Samantha Cohen είχε επίσης δεχτεί bullying. «Της φέρθηκαν απαίσια. Τίποτα δεν ήταν ποτέ αρκετά καλό, Συνεχώς λέγανε για την πρώην προσωπική βοηθό της βασίλισσας ότι «Δεν καταλαβαίνει». «Αποτυγχάνει σε όλος.» Στην πραγματικότητα, είπε η πηγή, η Κοέν ήταν μια «αγία» και η καλύτερη διοργανωτής βασιλικών περιοδειών που είχαν γνωρίσει.



Τον Φεβρουάριο του 2021 οι δικηγόροι της δούκισσας αρνήθηκαν ότι η Κοέν είχε δεχτεί bullying, λέγοντας ότι το ζευγάρι ήταν πάντα ευγνώμων για την υποστήριξη και την αφοσίωσή της. «Παραμένει πολύ κοντά στον δούκα και τη δούκισσα».



Στις 26 Οκτωβρίου 2018, τη στιγμή που ο Χάρι και η Μέγκαν πετούσαν από την Τόνγκα στο Σίδνεϊ για τους Invictus Games, ο Knauf έγραψε ένα email στο άμεσο αφεντικό του, τον Simon Case, τον ιδιωτικό γραμματέα του πρίγκιπα William, λέγοντας ότι είχε μιλήσει με τον επικεφαλής του HR για το παλάτι για «μερικά πολύ σοβαρά προβλήματα» σχετικά με τη συμπεριφορά της Μέγκαν.



Έγραψε: «Ανησυχώ πολύ που η δούκισσα μπόρεσε να εκφοβίσει δύο υπεύθυνες δημοσίων σχέσων με αποτέλεσμα να παραιτηθούντον περασμένο χρόνο… Η δούκισσα φαίνεται να έχει την πρόθεση να έχει πάντα κάποιον στο στόχαστρό της. Εκφοβίζει την X [το όνομα που αποκρύπτεται από τον συγγραφέα] και επιδιώκει να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη της. Είχαμε αναφορές μετά από αναφορές από άτομα που έγιναν μάρτυρες απαράδεκτης συμπεριφοράς προς την Χ, παρά τις καθολικές απόψεις των συναδέλφων της ότι είναι ένα κορυφαίο ταλέντο στο παλάτι που προσφέρει πρώτης τάξεως δουλειά».



Ο Knauf, ο οποίος βρισκόταν σε καθημερινή επαφή με το προσωπικό της περιοδείας, συνέχισε λέγοντας ότι η περιοδεία ήταν «πολύ προβληματική» και «επιδεινώθηκε από τη συμπεριφορά της δούκισσας». Εξέφρασε επίσης ανησυχίες για τη δική του θέση και πρότεινε ότι ακόμη και η Samantha Cohen θα μπορούσε να δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα.



«Ρώτησα τον Σαμ Καρούδερς, τον επικεφαλής του HR, τι θα γινόταν αν η δούκισσα στρεφόταν εναντίον μου στη συνέχεια, όπως φαίνεται πιθανό, δεδομένης της συμπεριφοράς της τις τελευταίες εβδομάδες», έγραψε ο Knauf.



«Ρώτησα τι θα γινόταν, για να βεβαιωθώ ότι η Sam Cohen έχει την υποστήριξη μας. Υπογράμμισα την πολύ πραγματική πιθανότητα ότι θα μπορούσε να παλεύει με έντονο στρες και να χρειαστεί να φύγει από τη θέση της». Ο Knauf κατέληξε λέγοντας ότι ο Carruthers «συμφώνησε μαζί μου σε όλες τις απόψεις ότι η κατάσταση ήταν πολύ σοβαρή». Και πρόσθεσε: «Παραμένω ανήσυχος ότι δεν θα γίνει τίποτα».



Μπορεί να είναι δύσκολο να προσδιοριστεί ακριβώς πότε μια συγκεκριμένη συμπεριφορά ισοδυναμεί με εκφοβισμό. Όπως είπε η Jenny Afia, η δικηγόρος που αργότερα εκπροσώπησε τη δούκισσα στη δράση της εναντίον της Sunday Mail: «Αυτό που σημαίνει στην πραγματικότητα εκφοβισμός είναι η κακή χρήση εξουσίας επανειλημμένα και εσκεμμένα για να βλάψει κάποιον σωματικά ή συναισθηματικά. Η Δούκισσα του Σάσεξ αρνείται κατηγορηματικά ότι το έκανε ποτέ. Γνωρίζοντας τη όπως εγώ, δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα το έκανε ποτέ αυτό. Απλώς δεν ταιριάζει καθόλου με την εμπειρία μου από αυτήν».



Δεν υπήρχε, ωστόσο, καμία αμφιβολία ότι η Meghan θα μπορούσε να είναι ένα απαιτητικό αφεντικό.Υπήρχαν πολλοί άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ο ίδιος ο Χάρι, που υποστήριξαν ότι τα προβλήματα σχετίζονταν εν μέρει με τις πολιτισμικές διαφορές στο στυλ διαχείρισης.



Αμερικανοί εναντίον Βρετανών



Οι Omid Scobie και Carolyn Durand, συντάκτες του Finding Freedom, είπαν ότι «Οι Αμερικανοί μπορούν να είναι πολύ πιο άμεσοι στην συμπεριφορά τους και αυτό συχνά δεν ταιριάζει στον πολύ πιο εκλεπτυσμένο θεσμό της μοναρχίας». Ωστόσο, ο Jason Knauf, το πρόσωπο που έκανε τον ισχυρισμό εκφοβισμού, ήταν επίσης Αμερικανός.



Εν τω μεταξύ, η περιοδεία των Χάρι και η Μέγκαν εξελίχθηκε σε μεγαλειώδη επιτυχία. Τεράστια πλήθη έρχονταν για να τους δουν και η παρουσία της Μέγκαν στα βασιλικά της καθήκοντα σημείωσε μεγάλη επιτυχία στο αυστραλιανό κοινό. Όταν εμφανίστηκε στο σπίτι μιας αγροτικής οικογένειας, έφερε λίγο μπανανόψωμο που είχε ψήσει η ίδια. Όταν το ζευγάρι επισκέφτηκε ένα σχολείο για να δει το έργο ενός προγράμματος για τη βελτίωση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων των νεαρών Αβορίγινων, θεωρήθηκε πολύ έξυπνη κίνηση.



Στα παρασκήνια όμως εξελισσόταν μια διαφορετική ιστορία. Αν και απολάμβανε την προσοχή, η Meghan δεν κατάφερε να καταλάβει το νόημα όλων αυτών των περιπατήσεων, σφίγγοντας τα χέρια με αμέτρητους αγνώστους. Σύμφωνα με πολλά μέλη του προσωπικού, ακούστηκε να λέει σε τουλάχιστον μία περίπτωση: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν πληρώνομαι για αυτό».



Ένα μέλος από το προσωπικό των Χάρι και Μέγκαν, είπε: «Νομίζω ότι η Σαμ κάνει λάθος να προσπαθεί να βάλει την Μέγκαν στα πρότυπα του παλατιού. Η Μέγκαν ήθελε να φέρει τους ανθρώπους της αντί να στραφεί στους παραδοσιακούς ανθρώπους του Παλατιού του Μπάκιγχαμ. Η εντύπωσή μου ήταν ότι αποδεικνυόταν πολύ, πολύ δύσκολο να συντονιστούν αυτοί οι δύο κόσμοι. Και μέσα σε όλα αυτά, δεν είναι μόνο ήτνα νιόπαντροι, αλλά έχουν είχαν πολύ μεγάλη περιοδεία να κάνουν και η Meghan ήτνα έγκυος. Οπότε ήταν σίγουρα ξεκάθαρο ότι υπήρχαν πολλές πιέσεις».



Περισσότερες από μία φορές, το προσωπικό ένιωσε ότι τους φέρθηκαν σκληρά. Στο ταξίδι από την Τόνγκα στο Σίδνεϊ, η Σαμ Κοέν λέγεται ότι το πέρασε ιδιαίτερα δύσκολα, σύμφωνα με μια πηγή.



«Είχαν βάλει τις φωνές στην Σαμ πριν από την πτήση και κατά τη διάρκεια». Μετά από αυτό, η Σαμ προειδοποίησε το υπόλοιπο προσωπικό να μείνουν μακριά από τον Χάρι και τη Μέγκαν για το υπόλοιπο της ημέρας. Εκείνο το βράδυ, οι συνάδελφοί της προσπάθησαν να τακτοποιήσουν τα πράγματα έτσι ώστε η Σαμ να μην χρειαστεί να δει τον Χάρι και τη Μέγκαν περισσότερο από όσο ήταν απολύτως απαραίτητο. «Ήταν τόσο φρικτό αυτό που ζήσαμε χθες», είπε ο ένας την επόμενη μέρα. Σύμφωνα με μια πηγή, ο Ντέιβιντ Μάνινγκ, ο οποίος είχε πάντα καθησυχαστική παρουσία στις περιοδείες, έλεγε: «Έχετε να κάνετε με μια πολύ δύσκολη κυρία».



Το αποτέλεσμα της συμπεριφοράς της Meghan φάνηκε λίγο καιρό αφότου ο Knauf έγραψε το email του στον Simon Case. Ο Χάρι είχε ακούσει για την καταγγελία και προσπάθησε να πείσει τον Κνάουφ να την αποκρύψει (κάτι που αρνήθηκαν οι δικηγόροι των Σάσεξ). Ένα μέλος του προσωπικού, το οποίο κατονομάστηκε από τον Knauf στο email, επρόκειτο να εργαστεί με τη Meghan την επόμενη μέρα και ανησυχούσε ότι η δούκισα θα μάθαινε για την καταγγελία του Knauf.



«Γι’ αυτό νιώθω άρρωστος», δήλωσε. «Δεν θέλω να μπω στο αυτοκίνητο μαζί της αύριο το πρωί… Θα με κατηγορήσει για αυτό, κάτι που θα κάνει το αύριο απολύτως φρικτό».



Τους μήνες μετά την περιοδεία στον Νότιο Ειρηνικό, η σχέση μεταξύ του Jason Knauf και του Harry και της Meghan είχε ουσιαστικά τελειώσει, παρόλο που ο Knauf ήταν ακόμα επίσημα υπεύθυνος για τη λειτουργία των μέσων ενημέρωσης τους. Τον Δεκέμβριο, η Meghan, φορώντας ένα μαύρο φόρεμα Givenchy με έναν ώμο, έκανε μια έκπληξη στα British Fashion Awards στο Royal Albert Hall, όπου απένειμε βραβείο στην Clare Waight Keller, η οποία είχε σχεδιάσει το νυφικό της. Ο Knauf δεν είχε ιδέα ότι συνέβαινε μέχρι τη στιγμή που η Meghan ήταν στη σκηνή. Είχε αρνηθεί να αφήσει την Σαμ Κοέν ή τη βοηθό της, Έιμι Πίκεριλ, να του πουν τι θα συνέβαινε.



Οι κατηγορίες για μπούλιγκ



Ένα μήνα αφότου ο Knauf έστειλε τους ισχυρισμούς του για εκφοβισμό στον Simon Case, έδωσε την παραίτησή του. Στη συνέχεια, ανέλαβε ως ειδικός σύμβουλος του William και της Kate και αργότερα έγινε διευθύνων σύμβουλος του φιλανθρωπικού οργανισμού τους, του Royal Foundation.



Οι ισχυρισμοί για εκφοβισμό, εν τω μεταξύ, επιτάχυναν την αναταραχή στο Παλάτι του Κένσινγκτον, με τον Χάρι και τη Μέγκαν να χωρίζουν τους ανθρώπους και τα γραφεία του από αυτούς του Γουίλιαμ και της Κέιτ.

Η πρόσληψη ενός νέου γραμματέα επικοινωνίας για τα Σάσεξ στις αρχές του 2019 ήταν μέρος αυτής της διαδικασίας. Πρώτα, ωστόσο, έπρεπε να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με το πώς θα μοιάζει αυτό το νέο γραφείο και πού θα βασίζεται.



Το παλάτι ήθελε να τους δημιουργήσει ένα γραφείο στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ. Ο Χάρι και η Μέγκαν ήθελαν τη δική τους συμφωνία, πιθανότατα στο κάστρο του Ουίνδσορ, κοντά στο νέο τους σπίτι στο Frogmore Cottage. Αν ήταν εγκατεστημένοι στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, θα ήταν υπό την επίβλεψη ολόκληρου του μηχανισμού του παλατιού, θα μοιράζονταν το ίδιο προσωπικό με άλλα κατώτερα βασιλικά μέλη όπως τον Δούκα του Γιορκ ή τον κόμη και την κόμισσα του Γουέσεξ. Αλλά δεν υπήρχε περίπτωση το παλάτι να χρηματοδοτήσει τη δημιουργία μιας ξεχωριστής ομάδας για τους Σάσεξ. Ήταν μια απόφαση της Βασίλισσας και του Πρίγκιπα της Ουαλίας, που και οι δύο γνώριζαν πολύ καλά την ανάγκη να αποφευχθεί η περιττή υπερβολή.



Οι Σάσεξ απέκτησαν μια μεγάλη ομάδα. Περιλάμβανε έναν ιδιωτικό γραμματέα, δύο βοηθούς ιδιωτικούς γραμματείς, έναν γραμματέα επικοινωνίας και δύο άλλους υπαλλήλους επικοινωνίας, καθώς και διοικητικό προσωπικό.



Η Sara Latham – μια Αμερικάνο-Βρετανική υπήκοος με λαμπερό χαμόγελο και φαινομενικά απεριόριστη ενέργεια – ήταν η δημόσιες σχέσεις που επρόκειτο να είναι υπεύθυνη για τις επικοινωνίες. Στη συνέχεια, διευθύνουσα σύμβουλος στο πρακτορείο Freuds PR, είχε πλούσια εμπειρία, αφού υπήρξε ανώτερος σύμβουλος στην προεδρική εκστρατεία της Χίλαρι Κλίντον. «Η Σάρα ήταν πολύ έμπειρη και ακριβώς αυτό που χρειάζονταν», είπε μια πηγή. «Ήταν ικανή να λέει την αλήθεια στην εξουσία και να είναι ειλικρινής μαζί τους».

Εν τω μεταξύ, ο Κοέν ήταν σαφώς χαρούμενος που θα έβγαινε σύντομα. Μια πηγή είπε κάποτε: «Η Σαμ ξεκαθάρισε ότι το να δουλεύεις για τους Σάσεξ ήταν σαν να δουλεύεις για εφήβους. Ήταν αδύνατη η συνεργασία και την ώθησαν στα άκρα. Ήταν άθλια».



Η Κοέν «είχε πλέον φτάσει στα όρια της», είπε ένας φίλος. Ήταν εξαντλημένη, είχε μείνει με τους Σάσεξ για περισσότερο από ό,τι σχεδίαζε αρχικά και ένιωθε απομονωμένη από την υπόλοιπη βασιλική ιεραρχία τώρα που δεν βρισκόταν πλέον στο ιδιωτικό γραφείο της βασίλισσας. «Έπρεπε συνεχώς να πολεμά για λογαριασμό του Χάρι και της Μέγκαν, ενώ οι ίδιοι την κακομεταχειρίζονταν». Βρήκε επίσης τον εαυτό της να ασχολείται πολύ περισσότερο με τη διευθέτηση της προσωπικής τους ζωής από ό,τι θα ήταν κανονικά κατάλληλο για μια ιδιωτική γραμματέα, η οποία, παρά τον τίτλο της θέσης εργασίας της, είναι εκεί απλώς για να φροντίσει την επίσημη ζωή της.



Ξανά προβληματα και φωνές



Η αντικαταστάτριά της ήταν η Fiona Mcilwham, η οποία είχε γίνει μια από τις νεότερες Βρετανίδες πρεσβευτές στην ιστορία όταν διορίστηκε στην Αλβανία το 2009 σε ηλικία 35 ετών.



Στην αρχή, η Latham και η Meghan ήταν ένας χρυσός συνδυασμός. Είπε σε μια φίλη της: «Μου αρέσει αυτή η δουλειά. Είναι καταπληκτικό." Η Latham πήγαινε για μεσημεριανό γεύμα με τη δούκισσα στο Frogmore Cottage για να συζητήσουν τα πράγματα. Η Latham νόμιζε ότι καταλάβαινε τη Meghan, η οποία πίστευε ότι ο Τύπος τη μισούσε και ότι ήταν θύμα ρατσισμού στα μέσα ενημέρωσης. Όπως το είδε η Latham, η Meghan ως Αμερικανίδα ήταν θύμα πολιτισμικών διαφορών και όχι ρατσισμού. Αυτό που χρειαζόταν ήταν κάποιος να της κρατήσει το χέρι και να τη βοηθήσει να περιηγηθεί στο ναρκοπέδιο.



Δεν άργησε να σβήσει η λάμψη στη σχέση τους. Υπήρχε μια σειρά από μάχες με τα μέσα ενημέρωσης εκείνη την άνοιξη και το καλοκαίρι. Πρώτα ήρθε το μεγαλειώδες baby shower της Meghan στη Νέα Υόρκη. Στη συνέχεια, όταν ο Archie επρόκειτο να γεννηθεί τον Μάιο και η Meghan ήταν αποφασισμένη να αποφύγει την ταπείνωση μιας βασιλικής γέννας με δημοσιογράφους κατασκηνωμένους έξω από το νοσοκομείο. Το παλάτι εξέδωσε μια δήλωση λέγοντας ότι η δούκισσα είχε γεννήσει, μόνο για να αποκαλυφθεί αργότερα από ό,τι είχε γεννήσει, στην πραγματικότητα, περίπου οκτώ ώρες πριν.



Το καλοκαίρι, οι απαοφάσεις του ζευγαριού για ταξίδια με ιδιωτικά τζετ τους προκάλεσαν περαιτέρω κριτική των μίντια. Αφού ο Χάρι έδωσε μια ομιλία σχετικά με την ανάγκη να σωθεί το περιβάλλον σε εγκαταστάσεις της Google στη Σικελία (και στη συνέχεια πέταξε πίσω με ένα ιδιωτικό τζετ που παρείχε η Google με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο), αυτός και η Μέγκαν έκαναν τέσσερις πτήσεις με ιδιωτικά τζετ σε λιγότερο από ένα εβδομάδα για να επισκεφτούν την Ίμπιζα και τη νότια Γαλλία. Αυτό προκάλεσε καυγάδες με τη Σάρα Λάθαμ, η οποία είχε συμβουλεύσει τον Χάρι να μην χρηιμοποιεί ιδιωτικά τζετ.



Οι σχέσεις μεταξύ του ζευγαριού και της Σάρα Λάθαμ έγιναν όλο και πιο τεταμένες. Οι συνάδελφοι άρχισαν να στοιχηματίζουν πόσο καιρό θα κατάφερνε να μείνει η Λάθαμ στη θέση της. Στο πίσω μέρος του μυαλού τους ήταν η αίσθηση ότι όποιος έφευγε από την ομάδα του Sussex θα ήταν καλύτερο να σκεφτεί μια καλή δικαιολογία. Δεν άρεσε στη Μέγκαν να νόμιζε ότι αφορούσε εκείνη.



Τον δρόμο της Σάρα Λάθαμ ακολούθησε και η νεά βοηθός της Meghan, Amy Pickerill. Εκείνη την εποχή, οι πηγές είπαν ότι η αναχώρηση - που περιέγραψε η Meghan ως «πολύ λυπηρή» - ήταν φιλική. Στην πραγματικότητα, όταν η Meghan έμαθε ότι η Pickerill της είχε παραδώσει την παραίτησή της, ήταν τόσο θυμωμένη που αρνήθηκε να αφήσει την Pickerill να ταξιδέψει μαζί της στο αυτοκίνητο σε έναν επίσημο αρραβώνα στο Λονδίνο εκείνο το πρωί.



Μέχρι τον Αύγουστο του 2019, τα πράγματα ήταν «απαίσια και τεταμένα» ανάμεσα στους Σάσεξ και τους επιτελής τους. Υπήρχαν επίσης ενδείξεις ότι ο Χάρι και η Μέγκαν δεν έβλεπαν το μακροπρόθεσμο μέλλον τους ως εργαζόμενα μέλη της βασιλικής οικογένειας. Η περιοδεία τους στην Αφρική ερχόταν, αλλά δεν υπήρχε τίποτα στο ημερολόγιο μετά από αυτό.



Εν τω μεταξύ, το προσωπικό γνώριζε όλο και περισσότερο την παρουσία στο παρασκήνιο του διευθυντή επιχειρήσεων της Meghan, Andrew Meyer, και του δικηγόρου της, Rick Genow, καθώς και του ατζέντη της, Nick Collins, καθώς και τον Keleigh Thomas Morgan της Sunshine Sachs. Η ομάδα των ΗΠΑ ήταν πολύ απασχολημένη, δουλεύοντας σε συμφωνίες όχι μόνο με το Netflix αλλά και σε μια συμφωνία για την σειρά «The me you can’t see» του Χάρι για την Apple+ με την Όπρα Γουίνφρεϊ και τη φωνή της Μέγκαν για μια ταινία της Disney για τους ελέφαντες.



Κατά τις προετοιμασίες για την περιοδεία στην Αφρική, η ομάδα προσπαθούσε να πείσει το ζευγάρι ότι θα ήταν σκόπιμο να κάνει μια συνέντευξη στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Η Σαμάνθα Κοέν πρότεινε τον Τομ Μπράντμπι του ITV, ο οποίος είχε ήδη σχέση με τον Χάρι. Η Meghan ήταν απρόθυμη στην αρχή. Η προσοχή της επικεντρώθηκε στην προοπτική να κάνει μια συνέντευξη με την Oprah Winfrey.



Αφού το σκέφτηκε, ωστόσο, ο Χάρι είπε ότι συμφωνούσαν. Υπήρχε, όμως μια προϋπόθεση: Αυτός και η Meghan δεν μπορούσαν να κάνουν συνεντεύξεις μαζί ή να βρίσκονται στο ίδιο πλάνο. Αυτό θα ήταν αντίθετο με τη συμφωνία τους με την Oprah, η οποία τότε ήταν προγραμματισμένη για το φθινόπωρο εκείνης της χρονιάς. (Τελικά προχώρησε περισσότερο από ένα χρόνο αργότερα, τον Μάρτιο του 2021.)



Ετοιμασίες για το Megxit



Η πρώτη πραγματική ένδειξη για το κοινό ότι δεν ήταν όλα καλά στον κόσμο της Meghan ήρθε τον Οκτώβριο του 2019, όταν το ITV κυκλοφόρησε ένα τρέιλερ για το ντοκιμαντέρ του, Harry & Meghan: an African Journey. Καθώς η Μέγκαν μιλούσε στον Τομ Μπράντμπι σε έναν κήπο στο Γιοχάνεσμπουργκ, μίλησε για το πώς είχε παλέψει με τη ζωή στο επίκεντρο ως νεόνυμφη και ως νέα μητέρα. Σχεδόν σαν να προσπαθούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της, είπε ότι δυσκολεύτηκε και πρόσθεσε: «Και επίσης, σας ευχαριστώ που με ρωτήσατε, γιατί δεν έχουν ρωτήσει πολλοί αν είμαι καλά. Αλλά είναι κάτι πολύ αληθινό να το ζεις στα παρασκήνια».



Το τρέιλερ κυκλοφόρησε ενώ ο Γουίλιαμ και η Κέιτ βρίσκονταν σε περιοδεία στο Πακιστάν. Η κάλυψη απ΄πο τα μίντια αναπόφευκτα επισκίασε το ρεπορτάζ της τελευταίας ημέρας της περιοδείας των Κέιμπριτζ. Η ομάδα του Κέιμπριτζ δεν ήταν ευχαριστημένη και το θεώρησε ως μια σκόπιμη προσπάθεια να βγάλει τους Κέμπριτζ από τα πρωτοσέλιδα. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο οίκων έγιναν αρκετά τεταμένες.



Όταν κυκλοφόρησε το ντοκιμαντέρ, έδειξε επίσης πόσο είχαν απομακρυνθεί ο Χάρι και ο Γουίλιαμ. Ερωτηθείς από τον Μπράντμπι σχετικά με τη ρήξη μεταξύ αυτού και του Γουίλιαμ, ο Χάρι επέλεξε να μην το αρνηθεί, αλλά είπε, «Σίγουρα είμαστε σε διαφορετικούς δρόμους αυτή τη στιγμή, αλλά θα είμαι πάντα εκεί για αυτόν, καθώς ξέρω ότι θα είναι πάντα εκεί. για μένα."



Ο Γουίλιαμ, πίσω στο σπίτι μετά την περιοδεία στο Πακιστάν, φαίνεται να έχει αιφνιδιαστεί από μια τόσο σκληρή απεικόνιση της δυστυχίας του αδελφού και της κουνιάδας του. Κατάλαβε ότι ήταν μπροστά σε μια μεγάλη κρίση. Την επόμενη μέρα μετά την προβολή του ντοκιμαντέρ, ο Γουίλιαμ τηλεφώνησε στον αδερφό του για να τον ρωτήσει αν μπορούσε να έρθει να τον δει. Αυτό προκάλεσε τον τσακωμό του Χάρι και της Μέγκαν. Τι πρέπει να κάνουν; Αρχικά, ο Χάρι ήταν υπέρ.



Στη συνέχεια μίλησε ξανά με τον αδερφό του και τον ρώτησε σε ποιον θα πει. Ο Γουίλιαμ εξήγησε ότι θα έπρεπε να ξεκαθαρίσει το πρόγραμμά του, κάτι που θα σήμαινε ότι θα το πει στην ιδιωτική του γραμματέα. Σε εκείνο το σημείο, ο Χάρι είπε μην έρθετε. Ανησυχούσε τόσο πολύ που η ομάδα του Γουίλιαμ θα διέρρεε την επίσκεψη στον Τύπο που θα προτιμούσε να μην έρθουν παρά να διακινδυνεύσει να μπει στις εφημερίδες. Τόνισε για άλλη μια φορά τη δυσλειτουργία των βασιλικών σχέσεων και ότι τα μέλη της βασιλικής οικογένειας σπάνια παίρνουν τηλέφωνο και μιλούν απευθείας μεταξύ τους.



Μόλις πέντε μήνες αργότερα, ο Χάρι και η Μέγκαν θα παραιτηθούν ως εργαζόμενα μέλη της βασιλικής οικογένειας και θα μετακομίσουν στον Καναδά πριν εγκατασταθούν τελικά στην Καλιφόρνια.



Απόσπασμα από το Courtiers: the Hidden Power Behind the Crown του Valentine Low, που δημοσιεύτηκε στις 6 Οκτωβρίου από την Headline Books (£20)







