Η 24χρονη ηθοποιός Μπέλα Θορν , η οποία έχει πλέον χτίσει τη δική της «αυτοκρατορία» στο OnlyFans, βρίσκεται εδώ και αρκετές ημέρες στη Μύκονο για να απολαύσεις τις καλοκαιρινές της διακοπές.Η Θορν βρίσκεται στο νησί των ανέμων με φίλους της, τον αγαπημένο της Μαρκ Εμς και τη μητέρα της, Ταμάρα, και τις προάλλες απαθανατίστηκε να κάνει τη βραδινή της βόλτα.H καριέρα της Θορν ξεκίνησε από μικρή ηλικία, καθώς υπήρξε σταρ της Disney και συμμετείχε μαζί με τη Ζεντάγια στη νεανική σειρά Shake It Up. Το 2020 προκάλεσε σάλο γύρω από το όνομά της βγάζοντας περίπου δύο εκατομμύρια ευρώ σε ελάχιστο χρόνο μέσα από την πλατφόρμα OnlyFans.Έχει συμμετάσχει σε σχεδόν 40 ταινίες με πιο γνωστές το Blended, το The Duff, το Midnight Sun και το Infamous, έχει δικά της καλλυντικά, έχει ιδρύσει δισκογραφική εταιρεία, ενώ έχει γράψει και βιβλία.