Χοακίν Φίνιξ: Τα εφιαλτικά χρόνια σε αίρεση και η μεγάλη επιστροφή στον Τζόκερ

Ο δρόμος προς την επιτυχία ορισμένων από τους πιο χαρισματικούς καλλιτέχνες δεν ήταν πάντα εύκολος. Αρκετοί από αυτούς βίωσαν από τις πρώτες ημέρες της ζωής τους έναν εφιάλτη που έμελλε να κρατήσει για πολλά χρόνια. Τα τραύματα που καταγράφηκαν στην ψυχή τους καθόρισαν την προσωπικότητά τους και τις μετέπειτα επιλογές τους και χρειάστηκε να ξεπεράσουν πολλά εμπόδια στο ταξίδι τους για να γίνουν επιτυχημένοι.Σε αυτή την κατηγορία ανήκει και ο Χοακίν Φίνιξ , η ερμηνεία του οποίου στο « Joker » του 2019, του χάρισε όχι μόνο ένα Οσκαρ, αλλά και διθυραμβικά σχόλια από κοινό και κριτικούς. Λίγοι ηθοποιοί έχουν παίξει τόσους ενδιαφέροντες, σκοτεινούς και εκκεντρικούς ρόλους όσο ο Φίνιξ. Από τον δολοπλόκο Κόμμοδο στον «Μονομάχο» και τον Τζόνι Κας στο «Walk the Line» μέχρι τον Τζόκερ στην ομώνυμη ταινία του Τοντ Φίλιπς, ο ηθοποιός μπορεί να ενσαρκώσει κάθε είδους χαρακτήρα. Με πολλά βραβεία κάτω από τη ζώνη του, θα μπορούσε κανείς να αναρωτηθεί από πού αντλεί την έμπνευσή του. Αν και φημίζεται για το χαμηλό προφίλ του, αφού αντιπαθεί τη δημοσιότητα, η ιστορία της ζωής του λέει πολλά. Ο 47χρονος ηθοποιός ταλαιπωρήθηκε ψυχικά και σωματικά για να παίξει τον Αρθουρ Φλεκ, όταν όμως του ζητήθηκε να υποδυθεί και πάλι τον ψυχοπαθή και μοναχικό άντρα για το «Joker: Folie à Deux» , δέχτηκε αμέσως, έτοιμος να αποτυπώσει και πάλι μερικά από τα βιώματά του στο ταλέντο του, βρίσκοντας διέξοδο μέσα από την τέχνη του.Ο Χοακίν Φίνιξ γεννήθηκε στο Σαν Χουάν του Πουέρτο Ρίκο, αλλά δεν μεγάλωσε σε ένα συνηθισμένο σπίτι μαζί με τα αδέλφια του, αντιθέτως έπρεπε να συμβιβαστεί με την απόφαση των γονιών του να πάνε στη Βενεζουέλα για να ενταχθούν στην αίρεση Children of God (Τα Παιδιά του Θεού), μια διεστραμμένη κοινότητα όπου ενήλικοι έκαναν σεξ με παιδιά και γυναίκες χρησιμοποιούσαν το κορμί τους για να προσελκύσουν νέα μέλη.Η οικογένεια Φίνιξ, που αρχικά ονομαζόταν Μπότομ, έζησε για πολλά χρόνια στους δρόμους, με τους γονείς να έχουν επιφορτιστεί με τη διάδοση των διδασκαλιών της αίρεσης. Μάλιστα ο πατέρας του, Τζον Λι Μπότομ, ορίστηκε «αρχιεπίσκοπος». Δεν υπήρχε καμία αμοιβή γι’ αυτή τη δουλειά κι έτσι η οικογένεια ζούσε σε ακραία φτώχεια, ζητιανεύοντας και κερδίζοντας κάποια μικροποσά από δωρεές. Ο ηθοποιός είχε δηλώσει στο παρελθόν πως η οικογένειά του είχε μπει στη σέχτα με αγνές προθέσεις, ελπίζοντας ότι θα μπορούσαν να μοιραστούν τα ιδεώδη τους με άλλους ανθρώπους. Το 2014, ο σταρ του «Τζόκερ» αποκάλυψε ότι στην αρχή οι γονείς του πίστευαν πραγματικά στις διδασκαλίες των «Παιδιών του Θεού» και ήταν κάτι αθώο από την πλευρά τους, ενώ εκείνος θεωρούσε πως ήταν περίεργο και άδικο. Αργότερα, σε συνέντευξή του στο «Variety» ανέφερε πως η τακτική της αίρεσης για «φλερτ ψαρέματος» ώθησε τους γονείς του να εγκαταλείψουν μια για πάντα την ομάδα. Η δε μητέρα του, Αρλίν, είχε τονίσει πως «χρειάστηκαν αρκετά χρόνια για να ξεπεράσουμε τον πόνο και τη μοναξιά μας», μετά την αποχώρηση από την αίρεση.Ο μεγαλύτερος αδελφός του Χοακίν, ο Ρίβερ, είχε περιγράψει παλαιότερα το σπίτι της οικογένειας στη Βενεζουέλα ως «μια καλύβα μολυσμένη από αρουραίους χωρίς τουαλέτα». O αρχηγός της ομάδας Ντέιβιντ Μπεργκ κατάφερε να πείσει τα μέλη της αίρεσης πως είχε δημιουργήσει μια μεγάλη χριστιανική και αγαπημένη οικογένεια που προσπαθούσε να βοηθήσει όσους βρίσκονταν σε ανάγκη. Στην πραγματικότητα επρόκειτο για μια κόλαση που τσάκισε συναισθηματικά και σωματικά τους ανθρώπους και, κυρίως, τα παιδιά που ακολούθησαν δίχως να το επιλέξουν τις λάθος αποφάσεις των γονιών τους. Ο Μπεργκ μάθαινε στους ανηλίκους ότι ο ύψιστος τρόπος να τιμήσεις τον Ιησού είναι μέσω των σεξουαλικών πράξεων και τα μέλη ήταν υποχρεωμένα να μοιράζονται τους συζύγους και τους συντρόφους τους. Τα παιδιά γνώριζαν από τα πρώτα χρόνια της ζωής τους άρρωστα πράγματα για το σεξ και τα ομαδικά όργια αποτελούσαν καθημερινό φαινόμενο, αφού ο Μπεργκ ήταν βέβαιος πως τα ανήλικα έπρεπε να ανακαλύψουν από νωρίς τη σεξουαλικότητά τους. Ρίβερ Φίνιξ είχε αφήσει να εννοηθεί ότι κακοποιήθηκε σεξουαλικά κατά την παραμονή της οικογένειας στη διεστραμμένη αίρεση. Σε συνέντευξη που είχε δώσει ο ηθοποιός τον Νοέμβριο του 1991 στο περιοδικό «Direct», είχε αναφέρει πως έχασε την παρθενιά του όταν ήταν μόλις 4 ετών, αποφεύγοντας να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς ακριβώς συνέβη.Ο Χοακίν ήταν από τους τυχερούς που γλίτωσε. Οταν εκείνος έγινε 4 ετών, η οικογένειά του εγκατέλειψε την κοινότητα, επιβιβάστηκε σε ένα πλοίο από τη Βενεζουέλα προς τις ΗΠΑ και άλλαξε το όνομά της σε Φίνιξ, από το όνομα του μυθικού πουλιού που αναγεννάται από τις στάχτες του προκειμένου να σηματοδοτήσει το νέο της ξεκίνημα. Ωστόσο, στο Λος Αντζελες της δεκαετίας του 1970, μια πολυσύχναστη πόλη με ακμάζουσα οικονομία και υψηλά ενοίκια, η οικογένεια παρέμενε φτωχή. Υπήρχαν λοιπόν αρκετές φορές που κοιμόντουσαν στο αυτοκίνητό τους και κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, τα πέντε παιδιά των Φίνιξ, Χοακίν, Ρέιν, Σάμερ, Λίμπερτι και Ρίβερ, άρχισαν να κυκλοφορούν ξανά στους δρόμους για χρήματα. Ηταν εκείνη η εποχή που οι γονείς του Χοακίν έστελναν τα παιδιά τους σε οντισιόν, ελπίζοντας σε ένα θαύμα που θα άλλαζε τη ρότα της θλιβερής ζωής τους: «Μπήκαμε σε ένα station wagon που χαλούσε τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα και οδηγούσαμε, και τα πέντε παιδιά, στα διάφορα στούντιο για οντισιόν», θυμάται ο ηθοποιός.Ο Ρίβερ Φίνιξ ανακαλύφθηκε τότε από έναν ατζέντη στον δρόμο και άρχισε να αποκτά κάποιους ρόλους σε διαφημίσεις προτού γίνει γνωστός και ακολουθήσει ο Χοακίν. Η ζωή όμως δεν είχε δείξει ακόμα το καλό της πρόσωπο και συνέχισε να χτυπάει αλύπητα την ψυχή του ήδη ταλαιπωρημένου Χοακίν.Αρκετά χρόνια είχαν περάσει από τις δύσκολες συνθήκες που κλήθηκε να αντιμετωπίσει η οικογένεια και πλέον καθένα από τα παιδιά έβρισκε τον δικό του δρόμο, αποκτώντας λεφτά και φήμη. Ο Ρίβερ ήταν ο πρώτος που έγινε διάσημος με τη συμμετοχή του στο «Stand by me» το 1986, ενώ παράλληλα ο Χοακίν είχε ξεκινήσει τη δική του καριέρα αποκτώντας ρόλους σε τηλεοπτικές σειρές. Ο μεγάλος του αδελφός όμως κουβαλούσε το δικό του σκοτάδι και η κατάβαση στον κόσμο των ναρκωτικών ήταν χωρίς επιστροφή.Στις 31 Οκτωβρίου του 1993 ο Ρίβερ βρισκόταν στο «Viper Room», ένα κλαμπ που ανήκε στον ηθοποιό και φίλο του Τζόνι Ντεπ, όταν κατάπιε το speedball, ένα θανατηφόρο κοκτέιλ ναρκωτικών. Τα αδέρφια του Ρέιν και Χοακίν ήταν μαζί του στο κλαμπ τη στιγμή που άρχισε να χάνει τις αισθήσεις του. Ο ανήσυχος Χοακίν κάλεσε αμέσως τις Πρώτες Βοήθειες, όμως ο 23χρονος Ρίβερ «έφυγε» στα επόμενα 60 λεπτά κι ενώ βρισκόταν στο κατώφλι μιας πολλά υποσχόμενης καριέρας.Ο Χοακίν Φίνιξ έχει δηλώσει ότι ποτέ δεν κατάφερε να κατανοήσει τον θάνατο του αδελφού του και σταμάτησε την υποκριτική, προτού επιστρέψει το 1995 στο «To Die For» με τη Νικόλ Κίντμαν. Πέντε χρόνια μετά εμφανίστηκε στο «Quills» με την Κέιτ Γουίνσλετ, ενώ προτάθηκε για το πρώτο του Οσκαρ για την ερμηνεία του στον «Μονομάχο». Το 2005 προτάθηκε για τον ρόλο του Τζόνι Κας στο «Walk The Line». Μετά από αυτή την ταινία μπήκε σε κλινική απεξάρτησης από το αλκοόλ, αντιμετωπίζοντας για ακόμη μία φορά τους προσωπικούς του δαίμονες. Ακολούθησαν επιτυχημένες ταινίες, φτάνοντας στο 2019 και το εμβληματικό «Joker», που χάρισε στον ηθοποιό το χρυσό αγαλματίδιο. Σε μια συγκινητική ομιλία τη βραδιά της τελετής έκανε έκκληση να σταματήσουν οι άνθρωποι να πολεμούν ο ένας τον άλλον και να πάψουν να λεηλατούν τους φυσικούς πόρους, ενώ η τελευταία του φράση ήταν αφιερωμένη στον αγαπημένο του Ρίβερ: «Προχώρα προς τη σωτηρία με αγάπη και η ειρήνη θα ακολουθήσει».Mέχρι να ανακοινωθεί ότι ο Χοακίν Φίνιξ θα αναλάμβανε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία «Joker», κάποιοι ηθοποιοί είχαν καταφέρει ήδη να συνδέσουν τον χαρακτήρα με τη φυσιογνωμία τους. Τζακ Νίκολσον, Χιθ Λέτζερ και Τζάρεντ Λέτο ήταν μόνο μερικοί από αυτούς που χάρισαν αξιοθαύμαστες ερμηνείες και οι πρώτες αντιδράσεις στο άκουσμα της είδησης για τον Φίνιξ ήταν επιφυλακτικές. Το Χόλιγουντ και οι θαυμαστές του ηθοποιού γνώριζαν πως είναι ένας αξιόλογος καλλιτέχνης με σπουδαία δείγματα δουλειάς, θα τα κατάφερνε όμως και σε αυτή την απαιτητική ταινία; Ο υποψήφιος για τέσσερα Oσκαρ Τοντ Φίλιπς γνώριζε ήδη την απάντηση και ανυπομονούσε να δείξει και στον υπόλοιπο κόσμο όσα δημιούργησε ο Φίνιξ στο πλατό.Η σκηνοθεσία του παρουσίαζε μια νέα αντίληψη της ιστορίας του χαρακτήρα του κόμικ και ακολουθούσε έναν επίδοξο stand-up κωμικό που ονομάζεται Aρθουρ Φλεκ (Φίνιξ), του οποίου τα προβλήματα ψυχικής υγείας κλιμακώνονται οδηγώντας τον τελικά σε φρικτά εγκλήματα. Oταν, δε, κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της ταινίας, το κοινό είχε ήδη εκστασιαστεί, ανυπομονώντας για το τελικό αποτέλεσμα. Η ταινία βγήκε στις κινηματογραφικές αίθουσες τον Οκτώβριο του 2019, σημειώνοντας τεράστια επιτυχία. Μόνιμο θέμα συζήτησης στα πηγαδάκια των σινεφίλ ήταν η ερμηνεία του Φίνιξ και η βεβαιότητα πως αυτή τη φορά ο ηθοποιός θα επέστρεφε στο σπίτι από την 92η τελετή των Oσκαρ κρατώντας το αγαλματίδιο.Πίσω όμως από τα λαμπερά φώτα της εκδήλωσης, τα χειροκροτήματα και το διστακτικό χαμόγελο του Φίνιξ, η αλήθεια για όσα συνέβησαν και κατάφερε ο ηθοποιός εκείνη τη βραδιά λένε πολλά για το σκοτάδι που πάντα κουβαλούσε στην ψυχή του, όμως τη στιγμή της βράβευσης μετέτρεψε σε φως. Σε συνέντευξή του στους «New York Times», ο Φίλιπς είχε αποκαλύψει ότι η συμπεριφορά του Φίνιξ πολύ συχνά προβλημάτιζε και ανησυχούσε τους συναδέλφους του. «Στη μέση μιας σκηνής σηκωνόταν και έφευγε ξαφνικά. Οι καημένοι οι άλλοι ηθοποιοί νόμιζαν ότι έφταιγαν εκείνοι, αλλά δεν ήταν αυτό, εκείνος έφταιγε. Δεν ένιωθε τη σκηνή», είχε αναφέρει ο σκηνοθέτης. Ο ίδιος ο ηθοποιός έχει παραδεχτεί σε δηλώσεις του ότι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του «Joker» δεν ήταν πολύ καλά.Οπως είπε, η απότομη απώλεια των 24 κιλών σχεδόν τον οδήγησε στην τρέλα και γενικώς ένιωσε πολύ επιβαρυμένος ψυχικά. Οταν η ταινία ξεπέρασε το 1 δισ. δολάρια στο παγκόσμιο box office, όλοι ήθελαν να μάθουν για τη συνέχεια. Ηταν μια ταινία που δεν είχε κοστίσει τα υπέρογκα ποσά -το budget δεν ξεπέρασε τα 55 εκατομμύρια δολάρια- που δίνονται συνήθως στο Χόλιγουντ, όμως στον Φίνιξ είχε κοστίσει ήδη πολλά στο σώμα και την ψυχή του. Ηταν η έβδομη πιο εμπορική ταινία της χρονιάς και 32η όλων των εποχών, λαμβάνοντας 12 υποψηφιότητες για Οσκαρ, συμπεριλαμβανομένων των Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Α’ Ανδρικού Ρόλου, Διασκευασμένου Σεναρίου και Μουσικής.Πέρα από τον Φίνιξ για την ερμηνεία του και η Χίλντουρ Γκουντναντότιρ κέρδισε το Οσκαρ καλύτερης πρωτότυπης μουσικής. Πριν από μερικούς μήνες, η απόφαση είχε ήδη ληφθεί, με την είδηση να μονοπωλεί τα μέσα ενημέρωσης: ο Φίνιξ επιστρέφει στον ρόλο του Τζόκερ, με το σίκουελ που θα τιτλοφορείται «Joker: Folie à Deux». Και μπορεί η αμοιβή του ηθοποιού να άγγιξε τα 4,5 εκατ. δολάρια για το πρώτο «Joker», αυτή τη φορά όμως ο τραπεζικός του λογαριασμός εμφάνισε το ποσό των 20 εκατομμυρίων.Η νέα ταινία, η οποία θα είναι κατά βάση μιούζικαλ, θα στοιχίσει 150 εκατ. δολάρια, ενώ στο πλευρό του Φίνιξ θα βρεθεί η Lady Gaga, σε ρόλο που ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί. Αναφορικά με την υπόθεση, οι πρώτες πληροφορίες μαρτυρούν ότι θα διαδραματίζεται σε μεγάλο βαθμό εντός του Arkham Asylum, όπου και βρίσκεται έγκλειστος ο Αρθουρ Φλεκ. Το πώς θα εξελιχθεί η ιστορία μέσα στο ψυχιατρικό ίδρυμα του σύμπαντος της DC μένει να το δούμε στις 4 Οκτωβρίου του 2024, οπότε και θα κάνει πρεμιέρα.Κανείς δεν γνωρίζει τι σκέφτεται ο ηθοποιός όσο υποδύεται τους ρόλους που του ανατίθενται. Ισως θυμάται τις στιγμές που πεινούσε στους δρόμους, τις κακοποιήσεις που αντίκρισε στην αίρεση, τη φτώχεια και το κρύο που ένιωθε όσο κοιμόταν στο αμάξι. Kάποιες φορές ίσως και να επιστρέφει στη στιγμή που είδε τα μάτια του αδελφού του να κλείνουν για πάντα. Ισως και ο λόγος που παίζει τόσα καλά τους τραυματισμένους ανθρώπους να είναι εξαιτίας των δικών του τραυμάτων. Το μόνο βέβαιο είναι πως ο Χοακίν Φίνιξ ετοιμάζεται να δώσει στον κόσμο μια ακόμη σπουδαία ερμηνεία, αδιαφορώντας για το ψυχικό κόστος. Το χρωστάει στον ίδιο. Και στον Ρίβερ.ΦΩΤΟΓΡΑΦIΕΣ: AFP / VISUALHELLAS.GR, GETTY IMAGES / IDEAL IMAGE