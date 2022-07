Κλείσιμο

Με αφορμή την 34η επέτειο της ταινίας Μπρους Γουίλις και η σύζυγός του,επισκέφτηκαν το κτίριο, όπου έγιναν τα γυρίσματα.Πρόκειται για το διάσημο κτίριο «Nakatomi Plaza» στο Λος Άντζελες, έναν ουρανοξύστη 34 ορόφων, ο οποίος είχε «πρωταγωνιστικό ρόλο» στην ταινία. Το πραγματικό όνομα του κτιρίου είναι «Fox Plaza».Ο 67χρονος ηθοποιός που ανακοίνωσε πρόσφατα πως αποσύρεται από την υποκριτική, μετά τη διάγνωσή του με αφασία, βρέθηκε εκεί με την σύζυγό του και μάλιστα, εκείνη μοιράστηκε ένα βίντεο από την επίσκεψή τους.Πιο συγκεκριμένα, η Έμμα Χέμινγκ Γουίλις δημοσίευσε ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, με στιγμιότυπα από τον Μπρους Γουίλις στο κτίριο, καθώς και με σκηνές από την ταινία. Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Το Nakatomi Plaza 34 χρόνια αργότερα».Υπενθυμίζεται πως στην ταινία ο ηθοποιός είχε υποδυθεί έναν αστυνομικό, ο οποίος επισκέφτηκε τη σύζυγό του στο γραφείο της, όταν ξαφνικά, μια ομάδα τρομοκρατών εισέβαλε και τους κράτησε όμηρους. Μετά την πρώτη ταινία, η οποία σημείωσε τεράστια επιτυχία στο παγκόσμιο box office, ο ηθοποιός πρωταγωνίστησε σε τέσσερα ακόμα sequel του «Die Hard», με τίτλους Die Hard 2, Die Hard with a Vengeance, Live Free or Die Hard και A Good Day to Die Hard.