Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, το τραγούδι «It's All Coming Back to Me Now» που κυκλοφόρησε το 1996 έχει γίνει το απόλυτο trend στη δημοφιλή πλατφόρμα TikTok.Κοπέλες μιμούνται τη διάσημη τραγουδίστρια και χορεύουν τοστην αρχή απεριποίητες, ενώ στο ρεφρέν δίνουν ρεσιτάλ καθώς εμφανίζονται ντυμένες και περιποιημένες σαν να βρίσκονται πάνω στη σκηνή.Η δική μας Δανάη Παππά, η τηλεοπτική Θοδώρα από τονυπέκυψε στο challenge και ανέβασε στον λογαριασμό της στο TikTok βίντεο στο οποίο χορεύει και τραγουδάει σαν άλλη