J2US - The Voice: Σκληρή μάχη για την τηλεθέαση

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Το δεύτερο live του « Just The Two Οf Us » πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου (2/10), μέσα από τη συχνότητα τουΜάλιστα, κατά την έναρξη του μουσικού σόου οανακοίνωσε ότι άτομα από την παραγωγή και διαγωνιζόμενοι διαγνώστηκαν θετικοί στον κορωνοϊό, ύστερα από rapid και μοριακά τεστ.Απέναντι από τον μουσικό διαγωνισμό του, οι blind auditions του « The Voice », οι οποίες βρίσκονταν σε εξέλιξη στονΟ αγώνας που έδωσαν τα δύο προγράμματα για την τηλεθέαση αποδείχθηκε σκληρός.Τη νίκη, ωστόσο, πήρε το «» στο σύνολο της διάρκειάς τους, τόσο στο γενικό όσο και στο δυναμικό.Συγκεκριμένα, το « The Voice » σημείωσε μέσο όρο 23,6% στο γενικό σύνολο και 19.1% στο δυναμικό κοινό, με το «» να καταγράφει 15,9% και 17% αντίστοιχα.