Πιρς Μόργκαν κατά Σάσεξ: Μέγκαν και Χάρι συνέχισαν να καταστρέφουν την οικογένειά τους

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

«Έχει σκεφτεί κανείς τι έπρεπε να υπομείνει φέτος η Βασίλισσα Ελισάβετ;... Ενώ οι Σάσεξ ενοχλούσαν συνεχώς την οικογένειά της και τη Μοναρχία, η Βασίλισσα θρηνούσε τον αγαπημένο της σύζυγο;», διερωτάται μέσω του Twitter ο Βρετανός δημοσιογράφος, λίγες ώρες μετά την αθώωσή του από τον βρετανικό ρυθμιστικό φορέα «Ofcom».Ο Πιρς Μόργκαν συνεχίζει απτόητος τον λεκτικό πόλεμο σε βάρος των «ανταρτών των βρετανικών ανακτόρων», ένα 24ωρο μετά την αθώωσή του από το βρετανικόΗ Ofcom τον αθώωσε υποστηρίζοντας το δικαίωμά του να αμφισβητεί τα λεγόμενα της Μέγκαν Μαρκλ στην πολύκροτη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στην Όπρα Γουίνφρεϊ αναστατώνοντας το Παλάτι.Ο Βρετανός δημοσιογράφος δικαιώθηκε από τον βρετανικό ρυθμιστικό φορέα Οfcom για τα σχόλιά του ότι δεν πιστεύει ούτε λέξη από τα όσα είχε πει η Μέγκαν Μαρκλ στην Όπρα για τα βασιλικά Ανάκτορα.Ο πρώην οικοδεσπότης του «» είχε την στήριξη του φορέα Ofcom που είχε δεχτεί πάνω από 57 χιλιάδες παράπονα Βρετανών γιατί είχε αμφισβητήσει on air τα λεγόμενα της Μέγκαν στην πολύκροτη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στην Όπρα περί ρατσιστικής μεταχείρισης από μέλη της βασιλικής οικογένειας και αυτοκτονικών σκέψεων.«Μέσα σε όλη τη συζήτηση για την ψυχική υγεία της Μέγκαν Μαρκλ, σκέφτηκε κανείς τι έπρεπε φέτος να υπομείνει η Βασίλισσα, όπως τους Σάσεξ, οι οποίοι συνέχισαν να καταστρέφουν την οικογένειά τους και τη Μοναρχία που είχε χάσει και θρηνούσε τον 73χρονο αγαπημένο σύζυγο της Ελισάβετ; Απλά αίσχος », έγραψε ο Μόργκαν.Όπως γράφει η εφημερίδα Daily Mail, η νέα λεκτική επίθεση του Βρετανού δημοσιογράφου έρχεται λίγες ώρες αφότου ο πρίγκιπας Χάρι εκφώνησε ομιλία προτρέποντας τις κυβερνήσεις να κάνουν περισσότερα για να αυξήσουν την ποσότητα των εμβολίων που προορίζονται για τις φτωχές χώρες.Από την έπαυλή του στο Λος Άντζελες, ο σύζυγος τηςέστειλε το δικό του μήνυμα μέσω βιντεοκλήσης στα βραβεία «GQ Men of the Year», τα οποία παρακολούθησε και ο Πιρς Μόργκαν.