Ο Παυλίδης πέτυχε καρέ στην πεντάρα της Μπενφίκα και έγραψε ιστορία, δείτε τα γκολ

Ο Έλληνας επιθετικός σημείωσε τέσσερα γκολ απέναντι στη Σεντ Γκάλεν και έγινε ο πρώτος Έλληνας με καρέ σε ευρωπαϊκή διοργάνωση





Σε μία περίοδο όπου το όνομά του βρίσκεται στο μεταγραφικό προσκήνιο και συγκαταλέγεται μεταξύ των παικτών που φέρονται να εξετάζονται από την Μπαρτσελόνα, ο Παυλίδης έστειλε το πιο ηχηρό μήνυμα με την απόδοσή του.











Ο 28χρονος φορ άνοιξε το σκορ στο 11ο λεπτό, διπλασίασε τα προσωπικά του τέρματα στο 55', έκανε το 3-0 στο 65' και ολοκλήρωσε το προσωπικό του σόου στο 74' με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, βάζοντας ουσιαστικά τέλος στην υπόθεση πρόκριση.



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Με το εμφατικό 5-0, η Μπενφίκα ανέτρεψε την ήττα με 2-1 από το πρώτο παιχνίδι στην Ελβετία και εξασφάλισε την παρουσία της στον Γ' προκριματικό γύρο του



Βαγγέλης Παυλίδης πραγματοποίησε μία από τις κορυφαίες εμφανίσεις της καριέρας του, οδηγώντας τη Μπενφίκα σε θριαμβευτική νίκη με 5-0 επί της Σεντ Γκάλεν στο «Ντα Λους». Ο διεθνής επιθετικός πέτυχε και τα τέσσερα πρώτα γκολ της ομάδας του, υπέγραψε την ανατροπή μετά την ήττα με 2-1 στο πρώτο παιχνίδι και έγινε ο πρώτος Έλληνας ποδοσφαιριστής που σημειώνει καρέ τερμάτων σε ευρωπαϊκή διοργάνωση.Σε μία περίοδο όπου το όνομά του βρίσκεται στο μεταγραφικό προσκήνιο και συγκαταλέγεται μεταξύ των παικτών που φέρονται να εξετάζονται από την Μπαρτσελόνα, ο Παυλίδης έστειλε το πιο ηχηρό μήνυμα με την απόδοσή του.Ο 28χρονος φορ άνοιξε το σκορ στο 11ο λεπτό, διπλασίασε τα προσωπικά του τέρματα στο 55', έκανε το 3-0 στο 65' και ολοκλήρωσε το προσωπικό του σόου στο 74' με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, βάζοντας ουσιαστικά τέλος στην υπόθεση πρόκριση.Με το εμφατικό 5-0, η Μπενφίκα ανέτρεψε την ήττα με 2-1 από το πρώτο παιχνίδι στην Ελβετία και εξασφάλισε την παρουσία της στον Γ' προκριματικό γύρο του Europa League

Η σπουδαία εμφάνιση του Έλληνα διεθνούς επιβραβεύτηκε με θερμό χειροκρότημα από όλο το γήπεδο, όταν αντικαταστάθηκε στο 77ο λεπτό για να περάσει στη θέση του ο νεοαποκτηθείς Τζον Ντουράν.



Το τελικό 5-0 διαμόρφωσε ο Λενγκλέ στο 82ο λεπτό, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις στον θρίαμβο της πορτογαλικής ομάδας.



Αναλυτικά τα αποτελέσματα των αγώνων ρεβάνς του Β' προκριματικού γύρου του Europa League έχουν ως εξής:



Α' ματς



Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Σερίφ Τιράσπολ (Μολδαβία) 1-0 5-0

Χράντετς Κράλοβε (Τσεχία)-Τρόμσο (Νορβηγία) 3-1 1-0

Μίντιλαντ (Δανία)-Μπεσίκτας (Τουρκία) 0-2 0-1

Πάφος FC (Κύπρος)-Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία) 4-0 παρ. κ.δ. 2-0 0-2

ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ)-Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία) 2-0 3-2

ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία)-Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν) 5-4 πέν. κ.δ & παρ. 0-0 0-0

Άντερλεχτ (Βέλγιο)-Χάμαρμπι (Σουηδία) 3-1 1-1

Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)-Τβέντε (Ολλανδία) 2-2 2-1

Μπενφίκα (Πορτογαλία)-Σεντ Γκάλεν (Ελβετία) 5-0 1-2



Τα ζευγάρια της Γ' προκριματικής φάσης



Λαρν (Β. Ιρλανδία)-Ιμπέρια Τιφλίδας (Γεωργία)

Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ)-Ομόνοια (Κύπρος)

Κουόπιο (Φινλανδία)-Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα (Ρουμανία)

Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία)-Εγκνατία (Αλβανία)

Λεχ Πόζναν (Πολωνία)-Κλάκσβικ (Νησιά Φαρόε)

Τουν (Ελβετία)-Βίκινγκουρ (Ισλανδία)

Χράντετς Κράλοβε (Τσεχία)-Μπεσίκτας (Τουρκία)

Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ (Πολωνία)-Ρέιντζερς (Σκωτία)

ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ)-Αντερλεχτ (Βέλγιο)

Πάφος (Κύπρος)-Σάλτσμπουργκ (Αυστρία)

Μπενφίκα (Πορτογαλία)-Χαρτς (Σκωτία)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία)

Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)-Γκόρνικ Ζάμπρζε (Πολωνία)