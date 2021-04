Cypress Hill: Η ιστορία του θρυλικού χιπ χοπ συγκροτήματος σε graphic novel

«Cypress Hill: Tres Equis» είναι οι Νόα Κάλαχαν - Μπίβερ και Γκαμπριέλ Αλβαρέζ. Την εικονογράφιση έχουν αναλάβει οι Φέλιξ Ρουίζ, Τζέφτε Πάλο, Χουάν Χέντεον, Ντάμιον Σκοτ, Άνχελ Ερνάντεζ και Παρί Αλέιν.





. @cypresshill Partners With Z2 Comics for a 30th-Anniversary Graphic Novelhttps://t.co/GCJlSSlyeS pic.twitter.com/WJceFpWaTB — Comic Book Resources (@CBR) February 13, 2021

Maggie από το «Stoned Is the Way of the Walk» και ο Officer O'Malley από το «Hole in the Head».





Tην 30ή επέτοιο από την κυκλοφορία του πρώτου τους άλμπουμ γιορτάζουν οιμε ένασε συνεργασία με την, το οποίο αφηγείται την ιστορία του χιπ χοπ συγκροτήματος. Συγγραφείς του βιβλίου με τον τίτλοΣτην περίληψη του βιβλίου γίνεται γνωστή η αρχή της ιστορίας για τη δημιουργία του συγκροτήματος: «Προτού γίνουν είδωλα, οκαι οήταν έφηβοι μιγάδες της γειτονιάς που προσπαθούσαν να μείνουν μακριά από προβλήματα - έως ότου μια σειρά τυχαίων συναντήσεων και με τις δύο πλευρές του νόμου άλλαξε την πορεία τους για πάντα» . Στις σελίδες του κόμικ θα φιλοξενούνται, επίσης, χαρακτήρες από τα τραγούδια του συγκροτήματος, που γνώρισαν μεγάλη επιτυχία, όπως ηΤο graphic novelθα κυκλοφορήσει στα αγγλικά και στα ισπανικά τον Αύγουστο σε μία τυπική έκδοση. Πέραν αυτής, θα κυκλοφορήσουν επίσης μία περιορισμένη έκδοση super deluxe με ένα αποκλειστικότου συγκροτήματος, το οποίο θα φέρει καινούριο εξώφυλλο, που δημιούργησε ο. Επιπλέον, θα κυκλοφοήσει άλλη μία πολυτελής έκδοση του κόμικ με σκληρό εξώφυλλο. Και οι τρεις εκδόσεις θα είναι διαθέσιμες προς αγορά στο κατάστημα της, μέλος των, ανέφερε σχετικά με την κυκλοφορία του βιβλίου: «Η τέχνη ήταν πάντα σημαντική επιρροή στη ζωή μας και στη μουσική μας. Ως παιδιά διαβάζαμε κόμικς που ήταν γεμάτα ήρωες, οι οποίοι επιτύγχαναν το αδύνατο. Τριάντα χρόνια αργότερα, δεν θα φανταζόμουν ποτέ ότι θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε την ιστορία μας με αυτόν τον τρόπο. ».



«Η ιστορία των Cypress Hill σε μία graphic novel είναι ο τέλειος τρόπος για να δείξουμε τον χρόνο και τον τόπο, όπου γεννήθηκε το γκρουπ» δήλωσε ο Sen Dog.



