Τζέιμς Χιούιτ: Ο πρώην εραστής της πριγκίπισσας Νταϊάνα ψάχνει... ταίρι στο Tinder!

Έγινε γνωστός παγκοσμίως από το love story που διατηρούσε με την, ενώ αυτή ήταν ακόμα παντρεμένη με τονΟ λόγος για τον, ο οποίος, κατά καιρούς απασχολεί τα Μέσα, αφού έχει δώσει στη δημοσιότητα πολλές λεπτομπέρειες από την εξωσυζυγική του σχέση με την Νταϊάνα, με την οποία διατηρούσε δεσμό από το 1986 μέχρι το 1991.Αυτή τη φορά ο 62χρονος Τζέιμς Χιούιτ απασχολεί τα βρετανικά ΜΜΕ για τις ερωτικές του... αναζητήσεις.Με το όνομα «Τζέιμς», ο πρώην εραστής της, δημοσίευσε μια vintage φωτογραφία του στη δημοφιλή πλατφόρμα γνωριμιών Tinder, με αθλητικό στίλ, γυαλιά ηλίου και περιποιημένα μαλλιά, να απολαμβάνει τον ήλιο σε μία πλαγιά και ενημερώνει ότι ενδιαφέρεται για «διαζευγμένες ηλικιάς περίπου 50 ετών», με προτίμηση αυτές που ζουν κοντά στο Ντάρτμουρ της Αγγλίας.Το παράνομο ζευγάρι συναντήθηκε σε ένα πάρτι της Χέιλελ Γουέστ, ενώ ο Χιούιτ υπηρετούσε στον Βρετανικό στρατό το 1986.Λίγο μετά την γνωριμία τους, ηζήτησε από τον Τζέιμς να της μάθει ιππασία και όπως υποστήριξε ο ίδιος, έγινε ένα λάθος «ερωτεύτηκαν».«Ο Χούιτ πήγαινε συχνά στο Παλάτι του Κένσικτον όπου βρίσκονταν οι δυο τους. Μου είπε πως το πρώτο βράδυ που έμεινε εκεί ήταν τρομοκρατημένος, αλλά και ανακουφισμένος που ο Κάρολος και η Νταιάνα κοιμόντουσαν σε διαφορετικά υπνοδωμάτια», είχε αναφέρει παλαιότερα η συγγραφέας του βιβλίου «Princess in Love»και είχε προσθέσει πως ο Κάρολος γνώριζε για την σχέση των δύο -γεγονός που δεν τον ενοχλούσε αφού αποσπούσε την προσοχή της Νταιάνα από την δική του παράνομη σχέση με τηνΥπενθυμίζεται πως η μητέρα του πρίγκιπα Γουίλιαμ και του πρίγκιπα Χάρι είχε παραδεχτεί τον δεσμό της με τον Τζέιμς στην«Τον λάτρευα. Ναι, ήμουν ερωτευμένη μαζί του αλλά με απογοήτευσε» δήλωσε τότε χαρακτηριστικά. Αξίζει να αναφέρουμε πως ο ίδιος, «εκμεταλλεύτηκε» την σχέση του και έλαβε 300.000 λίρες για τη συμμετοχή του στο βιβλίο Princess in Love και 1 εκατομμύριο λίρες για μια συνέντευξη που έκανε στην συνέχεια για το News of the World.Μετά τον άδικο χαμό της Νταιάνα, ο Χιούιτ απέκτησε το δικό του γήπεδο γκολφ και μεταξύ άλλων, συμμετείχε στην celebrity εκδοχή του The X Factor.