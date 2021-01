Κόλαφος για το Μπάκιγχαμ: Κολλητή φίλη της Νταϊάνα «γράφει» όλη την 5η σεζόν του «Τhe Crown»

Δείτε το βίντεο: the crown season 4 trailer

O σεναριογράφος και δημιουργός της σειράς «The Crown» Πήτερ Μόργκαν στο κέντρο με το καστ της σειράς που πήρε μέρος στον 3ο και 4ο κύκλο της σειράς.

Ο σεναριογράφος Πήτερ Μόργκαν και η Τζίλιαν Αντερσον που υποδύθηκε την Μάργκαρετ Θάτσερ πριν χωρίσουν.

Τζεμίνα Γκόλντσμιθ και λαίδη Νταϊάνα κατά την διάρκεια της επισκεψής τους στο Πακιστάν.

Τελευταία σκηνή της season 4: Τα θλιμμένα Χριστούγεννα της λαίδης Νταϊάνα.

Αν τοτης σειράς The Crownπαρουσιάζοντας το love story του τριγώνου Νταϊάνας - Κάρολου - Καμίλας ξεκάθαρα από την πλευρά της, η νέαπου τώρα ετοιμάζεται, αναμένεται κυριολεκτικά ως βόμβα μεγατόνων. Στην Βρετανία η σειρά έσπασε, ξύπνησεκαι επανέφερε στο προσκήνιο όλο τοπου μετατράπηκε σε μίσος για Παλάτι καιΕκατομμύριαγέμισαν τους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης τουκαι σχεδόν όλη η δουλειά που είχε γίνει από τους ανθρώπους του παλατιού-που κάποια στιγμή θα γίνει βασίλισσα στο πλάι του- πήγε στράφι.Τοαπαίτησε το λιγότερο να μπει ηστην αρχή κάθε επεισοδίου, τοαρνήθηκε και ο πόλεμος ξεκίνησε. Το παλάτι « στρατολόγησε » δεκάδες αριστοκράτες, τηλεοπτικές περσόνες, δημοσιογράφους και πολλούς άλλουςΤοαπό την πλευρά του έβγαλεακόμα και τοντης, που επιβεβαιώσαν σκηνή προς σκηνή. Και σαν να μην έφτανε αυτό, το κανάλι υπέγραψε, ο οποίος σε αντίθεση με τον αδερφό του, ουδέποτε βγήκε να «αποκηρύξει» την σειρά ως προϊόν φαντασίας.Στηντο κεντρικό στόρι της σειράς ήταν η, η γνωριμία και ο γάμος της με τον, οι σχέσεις μίσους και ανταγωνισμού με την. Η σειρά φτάνει, όταν ο γάμοςείχε πλέον φτάσει πλέον σε απόλυτο τέλμα.Η 5η σεζόν τώρα, που αναμένεται ως βόμβα μεγατόνων, θα περιλαμβάνει όλα τα περιστατικά μέχρι και τον θάνατο της πριγκίπισσας: Το, την περίφημη συνέντευξη στο, τα ερωτικά της ειδύλλια με τον, τον Πακιστανό γιατρόκαι τονΠρωταγωνιστές στηείναι δύο άνθρωποι: Οκαι ηείναι ο δημιουργός της σειράς, πολυβραβευμένος βρετανός σεναριογράφος,. Δεν είναι η πρώτη φορά, δε, που έρχεται σε σύγκρουση με το. Είναι ο σεναριογράφος της ταινίας «», που βασίστηκε σε μαρτυρίες του πρώην βρετανού πρωθυπουργούκαι παρουσίασε σχεδόν ντοκιουμενταρίστικα τις μέρες που ακολούθησαν τον θάνατο τηςκαι μέχρι την κηδεία της, καταγράφονταςγια το πως θα πρέπει να χειριστούν τον θάνατο τηςπου είχε ξεσηκώσει κόσμο και media κατά τηςΗ ταινία είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοκληρωτικά, σε σημείο που αρνείται, εδώ και 15 χρόνια, να του αποδώσει τον τίτλο τιμής του «sir», ως είθισται για όλους τους πρώην βρετανούς πρωθυπουργούς. Μαζί με τον«κόλλησαν» στην επετηρίδα, χωρίς απονομή τίτλου και όλοι οι επόμενοι πρωθυπουργοί καθώς η ξεροκεφαλιά της βασίλισας είναι πασίγνωστη., λοιπόν, έχει στο τσεπάκι του και στο αρχείο του, όλες τις συζητήσεις και διηγήσεις τουγια εκείνη την περιόδο και τα λάθη του παλατιού. Και πολλά από όσα δεν τα είδαμε στο «», όπως ο ίδιος είχε πει «για να μην τραβήξει την κόντρα στα άκρα», τώρα που οι σχέσειςείναι πλέον στο ναδίρ, αναμένεται να διανθίσουν την, τα τελευταία τέσσερα χρόνια, είχε δεσμό με την, την ηθοποιό που υποδύθηκε τηνστην 4η σεζόν. Χώρισε μαζί της, δύο εβδομάδες πριν και μέσα σε λίγες μέρες μετακόμισε μαζί με το νέο του αμόρε, τηνδημοσιογράφο, τηλεοπτική παραγωγό, μέλος της βρετανικής αριστοκρατίας και...είναι η μεγαλύτερη κόρη τουκαι του μεγαλοεπενδυτήΟι γονείς της απέκτησαν τρία παιδιά μαζί, ενώ ήταν παντρεμένοι με άλλους. Χωρίσαν τους προηγούμενους, παντρεύτηκαν μεταξύ τους για να μην θεωρούνται νόθα τα παιδιά, έτσι ώστε να μπορέσουν να κληρονομήσουν τους τίτλους ευγενείας.Έτσι λοιπόν ηέχεικαι, πέντε από την πλευρά του πατέρα της και τρία από της μητέρα της. Μέσα σε αυτόν τον μύλο των προσωπικών σχέσεων, στο παρελθόν είχαν κυκλοφορήσει εντονότατα οι φήμες ότι ηήταν καρπός της σχέσης τηςμε τονπατέρα τηςμε τον οποίο είχε επιβεβαιωμένη ερωτική σχέση για κάποια περίοδο, μετά τον θάνατοΧαρακτηριστικά, ηαποκαλούσε τηνκαι την. Ηείναι 20 χρόνια νεότερη από την Νταϊάνα και είναι και αυτή. Ανάμεσα τους ο ηθοποιός(σκηνοθέτης και πρώην της) και ο γνωστός κωμικόςΤην εποχή της φιλίας της με τηνήταν παντρεμένη με τονπρώην παίκτη του κρίκετ που έγινε πρωθυπουργός τουΉταν η Τζεμίνα που έζησε όλο το ειδύλλιο τηςμε τον «μεγάλο έρωτα της ζωής της πριγκίπισσας», τονκαι ήταν ηπου συνόδεψε τηνστητουγια να γνωρίσει την οικογένεια του. Μάλιστα στοκαιταξίδεψαν με το Λίαρ τζετ του πατέρα της Τζεμίνα,Στις διηγήσεις και τα απομνημονεύματα τηςβασίστηκε και η ταινία «» που αποκάλυψε την ερωτική σχέση της πριγκίπισσας της Ουαλίας με τον τα σχέδια της να τον παντρευτεί και να εγκατασταθεί μόνιμα στο Πακιστάν.Kαι το κερασάκι στην τούρτα:, ηέχει πάρει ξεκάθαρη θέση υπέρ της Μέγκαν, κάνοντας έξαλλους τόσο τοόσο και τα. Γιατί η Τζεμίνα ούτε φοβάται, ούτε μασάει τα λόγια της. Στο παρελθόν εναντιώθηκε δημόσια στην βρετανική στρατιωτική παρουσία σε Αφγανιστάν και Ιράκ και στάθηκε στο πλάι τουως μέλος μιας εξαμελούς ομάδας που συγκέντρωνε χρήματα για την αποφυλάκισή του.Το παλάτι ήδη τρέμει για τις αποκαλύψεις και τα άγνωστα περιστατικά που θα προβληθούν στη. Τοέχουν ήδη απομονωθεί στο ερωτικό τους καταφύγιο και «δένουν» ένα ένα τα κομμάτια της ιστορίας που αναμένεται να τινάξει τα ρεκόρ τηλεθέασης. Προσεχώς στις οθόνες μας.