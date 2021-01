Πέθανε η κωμική ηθοποιός Cloris Leachman

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Μια από τις πιο ταλαντούχες και κωμικές ηθοποιούς του Hollywood, ηπέθανε σε ηλικία 94 χρονών. Η ηθοποιός άφησε την τελευταία της πνοή χθες Τετάρτη από φυσικά αίτια στο σπίτι της στην California.Η Αμερικανίδα ηθοποιός ήταν κάτοχοςΗ μάνατζερ της Leachman ανέφερε ότι η ηθοποιός πέθανε από φυσικά αίτια στο σπίτι της. «Ήταν προνόμιο να συνεργάζομαι με την Cloris Leachman, μια από τις πιο άφοβες ηθοποιούς της εποχής μας», δήλωσε η Juliet Green. «Δεν υπήρχε κανένας σαν την Cloris. Με μια ματιά είχε την ικανότητα να σε κάνει να σπαράξει η καρδιά σου ή να σε κάνει να γελάσεις μέχρι δακρύων. Ποτέ δεν ήξερες τι θα έλεγε ή θα έκανε η Cloris. Η απρόβλεπτη ποιότητα ήταν μέρος της απαράμιλλης μαγείας της» πρόσθεσε.Η Leachman, που εμφανίστηκε σε τρεις από τις κωμικές ταινίες τουπαρέμεινε ενεργή ενώ ήταν διαγωνιζόμενη και στο "Dancing With the Stars" στην ηλικία των 82 ετών.Το 2019 εμφανίστηκε στην επανέκδοση της κωμικής σειράςενώ δύο ταινίες που έκανε το 2019 και το 2020 δεν έχουν ακόμα κυκλοφορήσει.Η Leachman μεγάλωσε στοκαι σπούδασε υπό τονστη Νέα Υόρκη, με τον Μάρλον Μπράντο συμμαθητή της. Ξεκινώντας στα τέλη της δεκαετίας του 1940, οι πρώτες δουλειές της περιελάμβαναν τη σκηνή με την Κάθριν Χέπμπορν στο «As You Like It», καθώς και μικρούς ρόλους σε ταινίες και τηλεοπτικά δράματα.Μια από τις πρώτες δουλειές της ήταν η συμμετοχή της στη «Lassie» στα τέλη της δεκαετίας του 1950. Κέρδισε Emmy ως καλύτερη ηθοποιός το 1974 και το 1975 για την ερμηνεία της στο «Mary Tyler Moore Show», το οποίο οδήγησε στη δική της spin-off σειρά, «Phyllis». Με αυτή την την ερμηνεία κέρδισε το 1976 και μία Χρυσή Σφαίρα. Υπήρξε υποψήφια άλλες 3 φορές.Κέρδισε επίσης Emmy για τον ρόλο της ως ωςκαι το 2006, καθώς και για το δράμα «Promised Land» το 1998 μεταξύ άλλων. Προτάθηκε ακόμα 12 φορές και κέρδισε επίσης το Daytime Emmy το 1972., στο «The Last Picture Show». Χαρακτηριστικές ήταν οι εμφανίσεις της στις ταινίες του Brooks, παίζοντας κωμικούς, κακούς χαρακτήρες στο "Young Frankenstein" και "High Anxiety" και την Madame Defarge από το "A Tale of Two Cities" στο "History of the World: Part 1."Η ηλικία δεν αποτέλεσε ποτέ εμπόδιο για εκείνη. Το 2008, έγινε η παλαιότερη διαγωνιζόμενη που συμμετείχε ποτέ στοενώ ακολούθησε και η εμφάνισή της στο reality show "Celebrity Wife Swap."Ήταν ορκισμένη χορτοφάγος ενώ στα- αλλά με το σώμα της ζωγραφισμένο με φρούτα και λαχανικά - στο εξώφυλλο του περιοδικού Alternative Health το 1997.Η Leachman και ο σκηνοθέτης-παραγωγός George Englund παντρεύτηκε το 1953 και χώρισαν το 1979. Είχαν πέντε παιδιά.