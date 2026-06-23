Κώστας Καζάκας: Έχω παίξει ρόλο παιδεραστή σε παράσταση, ένιωθα ότι δεν θα πω τα λόγια, κάτι μέσα μου κλωτσούσε
Κώστας Καζάκας: Έχω παίξει ρόλο παιδεραστή σε παράσταση, ένιωθα ότι δεν θα πω τα λόγια, κάτι μέσα μου κλωτσούσε
Έπρεπε να μπω μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο και δεν ήταν εύκολο, είπε ο ηθοποιός για τον ρόλο του
Σε έναν ιδιαίτερα δύσκολο ρόλο, αυτόν του παιδεραστή που έχει κληθεί να υποδυθεί στο θέατρο αναφέρθηκε ο Κώστας Καζάκας, εξηγώντας πως η διαδικασία τον έφερε αντιμέτωπο με έντονες εσωτερικές συγκρούσεις και δυσκολία στην απόδοση των διαλόγων.
Ο ηθοποιός βρέθηκε την Τρίτη 23 Ιουνίου καλεσμένος στην εκπομπή Buongiorno όπου μεταξύ άλλων μίλησε για την παράσταση «Πώς έμαθα να οδηγώ», αναφερόμενος στην εσωτερική ένταση που του προκαλούσε ο ρόλος του. Ο Κώστας Καζάκας εξήγησε πως, παρότι το κοινό τον έχει συνδέσει κυρίως με κωμικούς χαρακτήρες, στην πορεία του έχει υποδυθεί και πολύ πιο σκοτεινές προσωπικότητες, σημειώνοντας ότι η πιο δύσκολη εμπειρία του ήταν ένας ρόλος παιδεραστή.
Όπως παραδέχτηκε, κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης παράστασης είχε διαρκώς αγωνία ότι μπορεί να ξεχάσει τα λόγια του: «Ο κόσμος με ξέρει παραπάνω σαν κωμικό ηθοποιό. Έχω παίξει και σκληρούς ρόλους. Έχω παίξει ρόλο που δεν μπορούσα, στο “Πώς έμαθα να οδηγώ”, που ήταν για έναν παιδεραστή που βίαζε το ανιψάκι του. Σε αυτό το έργο ένιωθα ότι δεν θα πω τα λόγια. Είχα τέτοια άρνηση και μονίμως είχα μια αγωνία αν θα πω τα λόγια. Όταν είσαι ηθοποιός, πρέπει να μπεις μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο και δεν ήταν εύκολο. Κλωτσούσε κάτι μέσα μου. Όλοι οι φίλοι μου έλεγαν ότι ήμουν πάρα πολύ καλός. Είμαι υπέρ της ελευθερίας των ανθρώπων να ζουν όμορφα, να κάνουν πράγματα μόνο όταν τα θέλουν, το να γίνονται πράγματα χωρίς τη θέλησή μας είναι άσχημο».
Δείτε το βίντεο
Ο ηθοποιός βρέθηκε την Τρίτη 23 Ιουνίου καλεσμένος στην εκπομπή Buongiorno όπου μεταξύ άλλων μίλησε για την παράσταση «Πώς έμαθα να οδηγώ», αναφερόμενος στην εσωτερική ένταση που του προκαλούσε ο ρόλος του. Ο Κώστας Καζάκας εξήγησε πως, παρότι το κοινό τον έχει συνδέσει κυρίως με κωμικούς χαρακτήρες, στην πορεία του έχει υποδυθεί και πολύ πιο σκοτεινές προσωπικότητες, σημειώνοντας ότι η πιο δύσκολη εμπειρία του ήταν ένας ρόλος παιδεραστή.
Όπως παραδέχτηκε, κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης παράστασης είχε διαρκώς αγωνία ότι μπορεί να ξεχάσει τα λόγια του: «Ο κόσμος με ξέρει παραπάνω σαν κωμικό ηθοποιό. Έχω παίξει και σκληρούς ρόλους. Έχω παίξει ρόλο που δεν μπορούσα, στο “Πώς έμαθα να οδηγώ”, που ήταν για έναν παιδεραστή που βίαζε το ανιψάκι του. Σε αυτό το έργο ένιωθα ότι δεν θα πω τα λόγια. Είχα τέτοια άρνηση και μονίμως είχα μια αγωνία αν θα πω τα λόγια. Όταν είσαι ηθοποιός, πρέπει να μπεις μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο και δεν ήταν εύκολο. Κλωτσούσε κάτι μέσα μου. Όλοι οι φίλοι μου έλεγαν ότι ήμουν πάρα πολύ καλός. Είμαι υπέρ της ελευθερίας των ανθρώπων να ζουν όμορφα, να κάνουν πράγματα μόνο όταν τα θέλουν, το να γίνονται πράγματα χωρίς τη θέλησή μας είναι άσχημο».
Δείτε το βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα