Για έβδομη συνεχόμενη χρονιά, το Plastic Free Greece δίνει δυναμικά το παρών σε κάθε γωνιά της χώρας. Η πρώτη πράξη της φετινής εκστρατείας εκτυλίχθηκε σε τέσσερις ηπειρωτικούς προορισμούς (Θεσσαλονίκη, Τρίκαλα, Αθήνα, Πάτρα) και είχε ως αποτέλεσμα τη συλλογή 150,5 κιλών σκουπιδιών.
Ανατριχιαστική υπόθεση στην Ουγγαρία: Συνελήφθη 30χρονος νοσοκόμος, ο οποίος συνέλεγε ανθρώπινα μέλη από νοσοκομείο και νεκροταφεία
Ανατριχιαστική υπόθεση στην Ουγγαρία: Συνελήφθη 30χρονος νοσοκόμος, ο οποίος συνέλεγε ανθρώπινα μέλη από νοσοκομείο και νεκροταφεία
Οι αρχές ερευνούν τη μακάβρια συλλογή λειψάνων που βρέθηκε στο σπίτι και τον χώρο εργασίας του - Δείτε βίντεο
Σοκ έχει προκαλεί στην Ουγγαρία η υπόθεση ενός 30χρονου νοσοκόμου στη Βουδαπέστη ο οποίος συνελήφθη για τη συγκέντρωση ανθρώπινων λειψάνων και μελών, ενώ σύμφωνα με την κατάθεσή του φέρεται να είχε μαγειρέψει και καταναλώσει μερικά από αυτα.
Ο άνδρας κατηγορείται ότι διατηρούσε μια μακάβρια συλλογή, την οποία φέρεται να είχε αποκτήσει από τον χώρο εργασίας του σε νοσοκομείο αλλά και από εγκαταλελειμμένα νεκροταφεία. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιουνίου από την Εθνική Υπηρεσία Ερευνών της Ουγγαρίας (NNI), μετά από πληροφορίες που έφτασαν στις Αρχές ότι ο 30χρονος αποθήκευε ανθρώπινα ευρήματα τόσο στο σπίτι του όσο και στον χώρο όπου εργαζόταν ως βοηθητικό προσωπικό (νοσοκόμος) σε νοσοκομείο.
Κατά την έρευνα που έγινε στο διαμέρισμά του, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατάσχεσαν ανθρώπινα κρανία, οστά, ένα ολόκληρο κάτω άκρο, ένα χέρι, καθώς και άλλα ανατομικά ευρήματα.
Οι αστυνομικοί εντόπισαν επίσης μια κατασκευή «ανθρώπινου προσώπου» που φέρεται να είχε δημιουργηθεί από πραγματικό ανθρώπινο δέρμα, αλλά και μια καρδιά μέσα σε βάζο, η προέλευση της οποίας εξετάζεται προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται όργνανο από άνθρωπο η ζώο.
Σύμφωνα με το CNN, κατά την ανάκριση του ο 30χρονος φέρεται να παραδέχθηκε ότι είχε συλλέξει τα συγκεκριμένα ευρήματα. Σύμφωνα με τις αρχές, ισχυρίστηκε ότι είχε ιδιαίτερη έλξη για τα ανθρώπινα μέρη και φέρεται να δήλωσε ότι είχε μαγειρέψει και καταναλώσει τροφή που προερχόταν από ανθρώπινα μέλη.
Η αστυνομία αναφέρει ότι ο άνδρας είχε «πάθος για την ανατομία και την παθολογία», ενώ εξετάζεται παράλληλα αν η ενασχόλησή του με την ανατομία συνδέεται με τον τρόπο απόκτησης των λειψάνων. Οι ερευνητές εξετάζουν δύο βασικά σενάρια: την πιθανή πρόσβαση σε ανθρώπινα μέλη μέσω της εργασίας του στο νοσοκομείο, αλλά και την πιθανότητα να είχε αφαιρέσει λείψανα από εγκαταλελειμμένα νεκροταφεία στην Ουγγαρία και τη Σλοβακία.
Οι αρχές κατάσχεσαν επίσης ηλεκτρονικό εξοπλισμό, μεταξύ άλλων υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, tablet και κάρτες SIM, προκειμένου να εξετάσουν αν υπάρχουν επιπλέον στοιχεία για τη δράση του.
Όλα τα ευρήματα έχουν σταλεί για ιατροδικαστική και γενετική εξέταση, ενώ η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται. Οι αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να προκύψουν νέες κατηγορίες, ανάλογα με τα αποτελέσματα των εξετάσεων και την ταυτοποίηση της προέλευσης των ανθρώπινων λειψάνων.
Ο άνδρας κατηγορείται ότι διατηρούσε μια μακάβρια συλλογή, την οποία φέρεται να είχε αποκτήσει από τον χώρο εργασίας του σε νοσοκομείο αλλά και από εγκαταλελειμμένα νεκροταφεία. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιουνίου από την Εθνική Υπηρεσία Ερευνών της Ουγγαρίας (NNI), μετά από πληροφορίες που έφτασαν στις Αρχές ότι ο 30χρονος αποθήκευε ανθρώπινα ευρήματα τόσο στο σπίτι του όσο και στον χώρο όπου εργαζόταν ως βοηθητικό προσωπικό (νοσοκόμος) σε νοσοκομείο.
disgusting— MOSCOW NEWS 🇷🇺 (@MOSCOW_EN) June 23, 2026
Man arrested for collecting HUMAN BODY PARTS from graves and from his workplace at a hospital in Hungary
The man said that he was particularly ATTRACTED to human body parts, and that he had PREPARED FOOD from such parts and eaten them pic.twitter.com/fdzTnlAf1S
Οι αστυνομικοί εντόπισαν επίσης μια κατασκευή «ανθρώπινου προσώπου» που φέρεται να είχε δημιουργηθεί από πραγματικό ανθρώπινο δέρμα, αλλά και μια καρδιά μέσα σε βάζο, η προέλευση της οποίας εξετάζεται προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται όργνανο από άνθρωπο η ζώο.
Σύμφωνα με το CNN, κατά την ανάκριση του ο 30χρονος φέρεται να παραδέχθηκε ότι είχε συλλέξει τα συγκεκριμένα ευρήματα. Σύμφωνα με τις αρχές, ισχυρίστηκε ότι είχε ιδιαίτερη έλξη για τα ανθρώπινα μέρη και φέρεται να δήλωσε ότι είχε μαγειρέψει και καταναλώσει τροφή που προερχόταν από ανθρώπινα μέλη.
Η αστυνομία αναφέρει ότι ο άνδρας είχε «πάθος για την ανατομία και την παθολογία», ενώ εξετάζεται παράλληλα αν η ενασχόλησή του με την ανατομία συνδέεται με τον τρόπο απόκτησης των λειψάνων. Οι ερευνητές εξετάζουν δύο βασικά σενάρια: την πιθανή πρόσβαση σε ανθρώπινα μέλη μέσω της εργασίας του στο νοσοκομείο, αλλά και την πιθανότητα να είχε αφαιρέσει λείψανα από εγκαταλελειμμένα νεκροταφεία στην Ουγγαρία και τη Σλοβακία.
Οι αρχές κατάσχεσαν επίσης ηλεκτρονικό εξοπλισμό, μεταξύ άλλων υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, tablet και κάρτες SIM, προκειμένου να εξετάσουν αν υπάρχουν επιπλέον στοιχεία για τη δράση του.
Όλα τα ευρήματα έχουν σταλεί για ιατροδικαστική και γενετική εξέταση, ενώ η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται. Οι αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να προκύψουν νέες κατηγορίες, ανάλογα με τα αποτελέσματα των εξετάσεων και την ταυτοποίηση της προέλευσης των ανθρώπινων λειψάνων.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα