Φρίκη στη Βρετανία: Κοριτσάκι μόλις 2 ετών ξεψύχησε μετά από σωματική και σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη από τη μητέρα της και τον σύντροφό της

Ο σύντροφος της 21χρονης μητέρας

Έντεκα ημέρες πριν από τον θάνατό της, το παιδί είχε μεταφερθεί σε γιατρό και νοσοκομείο λόγω πόνου στο πόδι. Εκεί διαπιστώθηκε κάταγμα, ωστόσο, παρά τις ανησυχίες ιατρικού προσωπικού, η μικρή επέστρεψε στο σπίτι, καθώς το περιστατικό αποδόθηκε σε ατύχημα.Μετά τον θάνατό της, οι ιατροδικαστικές εξετάσεις αποκάλυψαν 21 κατάγματα σε οστά, μεταξύ των οποίων στα άνω και κάτω άκρα και στη σπονδυλική στήλη, καθώς και τραύματα που, σύμφωνα με τους ειδικούς, συνάδουν με σεξουαλική κακοποίηση.Χαρακτηριστικά είναι τα μηνύματα που είχε ανταλλάξει η 21χρονη με τη μητέρα της, όπου υπονοούσε ότι ο σύντροφός της ήταν παιδεραστής. «Θέλει να είναι συνέχεια μαζί με μένα και την Ίζαμπελ, ποτέ μόνο με μένα», έγραψε η Γουόκερ με την μητέρα της να απαντά: «Γιατί σου κάνει εντύπωση, πάτε πακέτο...».Ο εισαγγελέας ανέφερε ότι η κακοποίηση ήταν συνεχής και ότι η θανατηφόρα κάκωση στο κεφάλι αποτέλεσε «το τελικό σημείο σε μια συνεχιζόμενη εκδήλωση βίας» εις βάρος του παιδιού. Υποστήριξε επίσης ότι οι δύο κατηγορούμενοι, οι οποίοι διέμεναν μαζί στο μικρό σπίτι, «ήταν πλήρως ενήμεροι για την κακοποίηση» αλλά δεν την ανέφεραν, καθώς οι ίδιοι φέρονται να εμπλέκονται στην πρόκλησή της και δεν θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν στις αρχές την αιτία των τραυμάτων στο μικρό παιδί.Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας παρουσιάστηκαν επίσης στοιχεία από κάμερες ασφαλείας και μηνύματα μεταξύ της μητέρας και της οικογένειάς της, τα οποία εξετάζονται από το δικαστήριο.Η δίκη βρίσκεται σε εξέλιξη.