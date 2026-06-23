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Φρίκη στη Βρετανία: Κοριτσάκι μόλις 2 ετών ξεψύχησε μετά από σωματική και σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη από τη μητέρα της και τον σύντροφό της
Φρίκη στη Βρετανία: Κοριτσάκι μόλις 2 ετών ξεψύχησε μετά από σωματική και σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη από τη μητέρα της και τον σύντροφό της
Η άτυχη Ίζαμπελ έφερε 21 κατάγματα στο κορμάκι της μετά από συνεχή σωματική κακοποίηση ενώ, σε επικοινωνία με τη γιαγιά του παιδιού, η μάνα του άφηνε υπονοούμενα ότι ο σύντροφός της είναι παιδεραστής
Σοκ έχει προκαλέσει στη Βρετανία η υπόθεση ενός μικρού κοριτσιού 2 μόλις ετών που έχασε τη ζωή του μετά από τη συνεχή σωματική κακοποίηση που υπέστη από την ίδια της τη μητέρα και τον σύντροφό της, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία το παιδάκι είχε υποστεί και σεξουαλική κακοποίηση.
Σύμφωνα με τη Daily Mail, το άψυχο κορμάκι του παιδιού έφερε 21 τουλάχιστον κατάγματα, όπως δήλωσαν οι ιατροδικαστές της υπόθεσης σε δίκη που διεξάγεται στην πόλη Τίσαϊντ. Συγκεκριμένα για τη δολοφονία της δίχρονης Ίζαμπέλ κάθονται στο εδώλιο του κατηγορουμένου η μητέρα της, Αλεξάντρα Γουόκερ, 21 ετών, και ο συνομήλικος σύντροφός της, Χάρισον Σίμπσον, που κατηγορούνται και για σεξουαλική επίθεση με διείσδυση στο θύμα.
Μάλιστα, σε μηνύματα που η 21χρονη είχε ανταλλάξει με τη μητέρα της και γιαγιά του άτυχου παιδιού είχε αφήσει υπονοούμενα ότι ο Σίμπσον είναι παιδεραστής.
Σύμφωνα με την κατηγορούσα αρχή, το παιδί υπέστη «συνεχιζόμενη βία» επί εβδομάδες πριν τον θάνατό του, τον Σεπτέμβριο του 2025, ενώ έφερε 21 κατάγματα και ενδείξεις σεξουαλικής κακοποίησης.
Όπως ανέφερε ο εισαγγελέας η μικρή Ίζαμπελ είχε τραυματιστεί θανάσιμα από «μαζική κάκωση στο κεφάλι», η οποία προκάλεσε κατάρρευση του οργανισμού της και καρδιακή ανακοπή. «Δεν επρόκειτο για κάποια φυσιολογική ασθένεια. Ο θάνατός της προήλθε επειδή λίγο πριν από την τελική κατάρρευση της προκλήθηκε μια τεράστια κρανιοεγκεφαλική κάκωση», σημείωσε χαρακτηριστικά.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η αστυνομία και οι διασώστες κλήθηκαν στις 13 Σεπτεμβρίου του περασμένου έτους στο σπίτι της οικογένειας, όπου βρήκαν το παιδί αναίσθητο, καλυμμένο με μώλωπες και χωρίς σφυγμό. Παρά την άμεση άφιξη των πρώτων βοηθειών, δεν κατέστη δυνατή η ανάνηψή του.
Σύμφωνα με την κατηγορούσα αρχή, η μητέρα κάλεσε ασθενοφόρο μόνο μετά από προτροπή του πατριού της, παρότι το παιδί «φαινόταν να είναι νεκρό».
Ο εισαγγελέας υποστήριξε παράλληλα ότι η Ίζαμπελ είχε υποστεί «βίαιη ανατάραξη» και χτυπήματα με τέτοια ένταση ώστε το κεφάλι της να προσκρούσει σε σκληρές επιφάνειες, όπως τοίχους ή δάπεδο. «Αυτό δεν ήταν ατύχημα. Ήταν η σκόπιμη πρόκληση τραυματισμού σε αυτό το μικρό παιδί. Ήταν δολοφονία», τόνισε.
Σύμφωνα με τη Daily Mail, το άψυχο κορμάκι του παιδιού έφερε 21 τουλάχιστον κατάγματα, όπως δήλωσαν οι ιατροδικαστές της υπόθεσης σε δίκη που διεξάγεται στην πόλη Τίσαϊντ. Συγκεκριμένα για τη δολοφονία της δίχρονης Ίζαμπέλ κάθονται στο εδώλιο του κατηγορουμένου η μητέρα της, Αλεξάντρα Γουόκερ, 21 ετών, και ο συνομήλικος σύντροφός της, Χάρισον Σίμπσον, που κατηγορούνται και για σεξουαλική επίθεση με διείσδυση στο θύμα.
Μάλιστα, σε μηνύματα που η 21χρονη είχε ανταλλάξει με τη μητέρα της και γιαγιά του άτυχου παιδιού είχε αφήσει υπονοούμενα ότι ο Σίμπσον είναι παιδεραστής.
Σύμφωνα με την κατηγορούσα αρχή, το παιδί υπέστη «συνεχιζόμενη βία» επί εβδομάδες πριν τον θάνατό του, τον Σεπτέμβριο του 2025, ενώ έφερε 21 κατάγματα και ενδείξεις σεξουαλικής κακοποίησης.
21 κατάγματα και ενδείξεις σεξουαλικής κακοποίησης
A mother and her boyfriend sexually assaulted and broke 21 bones in her two-year-old daughter’s body during a ‘campaign of violence’ which led to her death, a court heard today.— UNN (@UnityNewsNet) June 23, 2026
Isabelle Rose Welsh had been ‘violently assaulted’ for weeks in the run-up to her death in September… pic.twitter.com/mLBo4VCxoB
Όπως ανέφερε ο εισαγγελέας η μικρή Ίζαμπελ είχε τραυματιστεί θανάσιμα από «μαζική κάκωση στο κεφάλι», η οποία προκάλεσε κατάρρευση του οργανισμού της και καρδιακή ανακοπή. «Δεν επρόκειτο για κάποια φυσιολογική ασθένεια. Ο θάνατός της προήλθε επειδή λίγο πριν από την τελική κατάρρευση της προκλήθηκε μια τεράστια κρανιοεγκεφαλική κάκωση», σημείωσε χαρακτηριστικά.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η αστυνομία και οι διασώστες κλήθηκαν στις 13 Σεπτεμβρίου του περασμένου έτους στο σπίτι της οικογένειας, όπου βρήκαν το παιδί αναίσθητο, καλυμμένο με μώλωπες και χωρίς σφυγμό. Παρά την άμεση άφιξη των πρώτων βοηθειών, δεν κατέστη δυνατή η ανάνηψή του.
Σύμφωνα με την κατηγορούσα αρχή, η μητέρα κάλεσε ασθενοφόρο μόνο μετά από προτροπή του πατριού της, παρότι το παιδί «φαινόταν να είναι νεκρό».
Ο εισαγγελέας υποστήριξε παράλληλα ότι η Ίζαμπελ είχε υποστεί «βίαιη ανατάραξη» και χτυπήματα με τέτοια ένταση ώστε το κεφάλι της να προσκρούσει σε σκληρές επιφάνειες, όπως τοίχους ή δάπεδο. «Αυτό δεν ήταν ατύχημα. Ήταν η σκόπιμη πρόκληση τραυματισμού σε αυτό το μικρό παιδί. Ήταν δολοφονία», τόνισε.
Έντεκα ημέρες πριν από τον θάνατό της, το παιδί είχε μεταφερθεί σε γιατρό και νοσοκομείο λόγω πόνου στο πόδι. Εκεί διαπιστώθηκε κάταγμα, ωστόσο, παρά τις ανησυχίες ιατρικού προσωπικού, η μικρή επέστρεψε στο σπίτι, καθώς το περιστατικό αποδόθηκε σε ατύχημα.
Μετά τον θάνατό της, οι ιατροδικαστικές εξετάσεις αποκάλυψαν 21 κατάγματα σε οστά, μεταξύ των οποίων στα άνω και κάτω άκρα και στη σπονδυλική στήλη, καθώς και τραύματα που, σύμφωνα με τους ειδικούς, συνάδουν με σεξουαλική κακοποίηση.
Χαρακτηριστικά είναι τα μηνύματα που είχε ανταλλάξει η 21χρονη με τη μητέρα της, όπου υπονοούσε ότι ο σύντροφός της ήταν παιδεραστής. «Θέλει να είναι συνέχεια μαζί με μένα και την Ίζαμπελ, ποτέ μόνο με μένα», έγραψε η Γουόκερ με την μητέρα της να απαντά: «Γιατί σου κάνει εντύπωση, πάτε πακέτο...».
Ο εισαγγελέας ανέφερε ότι η κακοποίηση ήταν συνεχής και ότι η θανατηφόρα κάκωση στο κεφάλι αποτέλεσε «το τελικό σημείο σε μια συνεχιζόμενη εκδήλωση βίας» εις βάρος του παιδιού. Υποστήριξε επίσης ότι οι δύο κατηγορούμενοι, οι οποίοι διέμεναν μαζί στο μικρό σπίτι, «ήταν πλήρως ενήμεροι για την κακοποίηση» αλλά δεν την ανέφεραν, καθώς οι ίδιοι φέρονται να εμπλέκονται στην πρόκλησή της και δεν θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν στις αρχές την αιτία των τραυμάτων στο μικρό παιδί.
Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας παρουσιάστηκαν επίσης στοιχεία από κάμερες ασφαλείας και μηνύματα μεταξύ της μητέρας και της οικογένειάς της, τα οποία εξετάζονται από το δικαστήριο.
Η δίκη βρίσκεται σε εξέλιξη.
Μετά τον θάνατό της, οι ιατροδικαστικές εξετάσεις αποκάλυψαν 21 κατάγματα σε οστά, μεταξύ των οποίων στα άνω και κάτω άκρα και στη σπονδυλική στήλη, καθώς και τραύματα που, σύμφωνα με τους ειδικούς, συνάδουν με σεξουαλική κακοποίηση.
Χαρακτηριστικά είναι τα μηνύματα που είχε ανταλλάξει η 21χρονη με τη μητέρα της, όπου υπονοούσε ότι ο σύντροφός της ήταν παιδεραστής. «Θέλει να είναι συνέχεια μαζί με μένα και την Ίζαμπελ, ποτέ μόνο με μένα», έγραψε η Γουόκερ με την μητέρα της να απαντά: «Γιατί σου κάνει εντύπωση, πάτε πακέτο...».
Ο εισαγγελέας ανέφερε ότι η κακοποίηση ήταν συνεχής και ότι η θανατηφόρα κάκωση στο κεφάλι αποτέλεσε «το τελικό σημείο σε μια συνεχιζόμενη εκδήλωση βίας» εις βάρος του παιδιού. Υποστήριξε επίσης ότι οι δύο κατηγορούμενοι, οι οποίοι διέμεναν μαζί στο μικρό σπίτι, «ήταν πλήρως ενήμεροι για την κακοποίηση» αλλά δεν την ανέφεραν, καθώς οι ίδιοι φέρονται να εμπλέκονται στην πρόκλησή της και δεν θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν στις αρχές την αιτία των τραυμάτων στο μικρό παιδί.
Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας παρουσιάστηκαν επίσης στοιχεία από κάμερες ασφαλείας και μηνύματα μεταξύ της μητέρας και της οικογένειάς της, τα οποία εξετάζονται από το δικαστήριο.
Η δίκη βρίσκεται σε εξέλιξη.
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