Για έβδομη συνεχόμενη χρονιά, το Plastic Free Greece δίνει δυναμικά το παρών σε κάθε γωνιά της χώρας. Η πρώτη πράξη της φετινής εκστρατείας εκτυλίχθηκε σε τέσσερις ηπειρωτικούς προορισμούς (Θεσσαλονίκη, Τρίκαλα, Αθήνα, Πάτρα) και είχε ως αποτέλεσμα τη συλλογή 150,5 κιλών σκουπιδιών.
Η Δανία στέλνει νεοσύλλεκτους στη Γροιλανδία, μετά τις απειλές Τραμπ
Η Δανία στέλνει νεοσύλλεκτους στη Γροιλανδία, μετά τις απειλές Τραμπ
Μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, η Δανία παρέτεινε σε 11 μήνες τη διάρκεια της στρατιωτικής της θητείας και συμπεριέλαβε και τις γυναίκες σε αυτήν
Ο Δανός υπουργός Άμυνας Γέπε Μπρους δήλωσε σήμερα ότι νεοσύλλεκτοι θα αναπτυχθούν στη Γροιλανδία, αυτόνομο έδαφος της Δανίας, το οποίο θέλει πολύ να αποκτήσει ο Ντόναλντ Τραμπ.
«Στη Γροιλανδία, οι νεοσύλλεκτοι θα αναπτυχθούν μαζί με επαγγελματίες στρατιώτες και θα συμμετάσχουν πλήρως στο σύνολο των αποστολών», έγραψε ο Μπρους απαντώντας σε κοινοβουλευτική ερώτηση.
Το τηλεοπτικό δίκτυο TV2 είχε μεταδώσει την άνοιξη ότι ο στρατός εξετάζει από τον Σεπτέμβριο την ανάπτυξη νεοσυλλέκτων στη Γροιλανδία, όπου ενίσχυσε την παρουσία του για να απαντήσει με αυτόν τον τρόπο στην πίεση των ΗΠΑ.
Το 2025, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς είχε κατηγορήσει τη Δανία ότι παραμελεί την ασφάλεια του αυτόνομου εδάφους της.
Στις αρχές του 2026, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αρνηθεί να αποκλείσει τη χρήση της στρατιωτικής βίας για να «αποκτήσει» το αρκτικό νησί, πριν υποχωρήσει στη συνέχεια.
Μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, η Δανία παρέτεινε σε 11 μήνες τη διάρκεια της στρατιωτικής της θητείας και συμπεριέλαβε και τις γυναίκες σε αυτήν.
Με αυτή τη νέα διάρκεια, «οι νεοσύλλεκτοι εκπαιδεύονται έτσι ώστε να συμμετάσχουν στην εκτέλεση των αποστολών των ενόπλων δυνάμεων» επιχειρησιακά, δήλωσε ο Μπρους.
Στη Γροιλανδία, «οι νεοσύλλεκτοι θα απασχολούνται σε καθήκοντα που δεν απαιτούν μεγαλύτερης διάρκειας εξειδικευμένη εκπαίδευση», δήλωσε.
Δεν διευκρίνισε ούτε την ημερομηνία άφιξης των νεοσυλλέκτων, ούτε τον αριθμό τους, ούτε τις αποστολές τους.
«Στη Γροιλανδία, οι νεοσύλλεκτοι θα αναπτυχθούν μαζί με επαγγελματίες στρατιώτες και θα συμμετάσχουν πλήρως στο σύνολο των αποστολών», έγραψε ο Μπρους απαντώντας σε κοινοβουλευτική ερώτηση.
Το τηλεοπτικό δίκτυο TV2 είχε μεταδώσει την άνοιξη ότι ο στρατός εξετάζει από τον Σεπτέμβριο την ανάπτυξη νεοσυλλέκτων στη Γροιλανδία, όπου ενίσχυσε την παρουσία του για να απαντήσει με αυτόν τον τρόπο στην πίεση των ΗΠΑ.
NEW: Denmark to station conscripts in Greenland pic.twitter.com/wJ85AP5AVK— Insider Paper (@TheInsiderPaper) June 23, 2026
Το 2025, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς είχε κατηγορήσει τη Δανία ότι παραμελεί την ασφάλεια του αυτόνομου εδάφους της.
Στις αρχές του 2026, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αρνηθεί να αποκλείσει τη χρήση της στρατιωτικής βίας για να «αποκτήσει» το αρκτικό νησί, πριν υποχωρήσει στη συνέχεια.
Μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, η Δανία παρέτεινε σε 11 μήνες τη διάρκεια της στρατιωτικής της θητείας και συμπεριέλαβε και τις γυναίκες σε αυτήν.
Με αυτή τη νέα διάρκεια, «οι νεοσύλλεκτοι εκπαιδεύονται έτσι ώστε να συμμετάσχουν στην εκτέλεση των αποστολών των ενόπλων δυνάμεων» επιχειρησιακά, δήλωσε ο Μπρους.
Στη Γροιλανδία, «οι νεοσύλλεκτοι θα απασχολούνται σε καθήκοντα που δεν απαιτούν μεγαλύτερης διάρκειας εξειδικευμένη εκπαίδευση», δήλωσε.
Δεν διευκρίνισε ούτε την ημερομηνία άφιξης των νεοσυλλέκτων, ούτε τον αριθμό τους, ούτε τις αποστολές τους.
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