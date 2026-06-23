Μαλού: Στη δουλειά μας υπάρχει το άγχος να μη λείψεις και όταν μια γυναίκα γεννάει αυτό είναι πολύ κουραστικό
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Μαλού Κυριακοπούλου Μητρότητα Τραγουδίστρια

Μαλού: Στη δουλειά μας υπάρχει το άγχος να μη λείψεις και όταν μια γυναίκα γεννάει αυτό είναι πολύ κουραστικό

Αν γύριζα τον χρόνο πίσω, ίσως να μην επέστρεφα στις συναυλίες 40 μέρες μετά τη γέννα, ανέφερε η τραγουδίστρια

Μαλού: Στη δουλειά μας υπάρχει το άγχος να μη λείψεις και όταν μια γυναίκα γεννάει αυτό είναι πολύ κουραστικό
Ιωάννα Μαρίνου
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Με το άγχος του να μην λείψει από τη δουλειά της βρίσκεται η Μαλού Κυριακοπούλου, εξηγώντας πως όταν μία γυναίκα γεννάει και γίνεται μητέρα, μπορεί αυτό να γίνει πολύ κουραστικό.

Η τραγουδίστρια ανέφερε πως η ίδια δεν σταμάτησε τη δουλειά της αφού απέκτησε την κόρη της, σημειώνοντας πως 40 μέρες μετά τη γέννα ξεκίνησε τις συναυλίες. Όπως επισήμανε στην εκπομπή «Νωρίς νωρίς» την Τρίτη 23 Ιουνίου, δεν είναι σίγουρη πως ήταν η σωστή απόφαση: «Δεν ξέρω αν είναι απαραίτητα "μπράβο". Ίσως αν γύριζα το χρόνο πίσω, να μην το έκανα. Να έδινα λίγο χρόνο, να συνέλθω ψυχικά και σωματικά, να είμαι πιο κοντά στο παιδί. Όλη αυτή η εργασιομανία κάποιες στιγμές στη ζωή μας πρέπει λίγο να χαλαρώνει, γιατί οι στιγμές περνάνε και δεν ξαναγυρνάνε, είναι αλήθεια αυτό», είπε.

Η Μαλού Κυριακοπούλου αμέσως μετά δήλωσε πως αισθάνθηκε την ανάγκη να επιστρέψει επειδή αγχωνόταν πως δεν έπρεπε να λείψει πολύ καιρό και να παραμείνει συνεπής σε αυτό που κάνει: «Στη δουλειά μας υπάρχει αυτό το άγχος να μην λείψεις, να είσαι συνεπής... Είναι πολύ κουραστικό και όταν μια γυναίκα γεννάει και είναι σε αυτή τη φάση της ζωής της, δεν είναι και πολύ εύκολες οι αντοχές σε όλα τα επίπεδα. Είναι κάτι καινούριο στη ζωή σου που ακόμα δεν έχεις συνειδητοποιήσει τι έχει γίνει, πώς θα το φροντίσεις κλπ, οπότε μοιράζεται ο χρόνος σου και δημιουργείται ένα έξτρα άγχος, να το πω έτσι», εξομολογήθηκε.

Δείτε το βίντεο

Ιωάννα Μαρίνου
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