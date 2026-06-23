Ο Κιθ Ρίτσαρντς δήλωσε ότι οι Rolling Stones ενδέχεται να μην κάνουν ποτέ ξανά περιοδεία
Ο Κιθ Ρίτσαρντς δήλωσε ότι οι Rolling Stones ενδέχεται να μην κάνουν ποτέ ξανά περιοδεία
Τα ταξίδια είναι αυτά που σε εξαντλούν, διευκρίνισε ο 82χρονος κιθαρίστας του θρυλικού συγκροτήματος
Για το μέλλον των περιοδειών των Rolling Stones μίλησε ο Κιθ Ρίτσαρντς σε νέα του συνέντευξη.
Μιλώντας μαζί με τους συνοδοιπόρους του στο συγκρότημα, Μικ Τζάγκερ και Ρόνι Γουντ, στο Uncut, ο 82χρονος μουσικός είπε ότι το συγκρότημα ενδέχεται να μην περιοδεύσει ξανά, παρότι ετοιμάζεται για την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ του, Foreign Tongues, στις 10 Ιουλίου.
«Δεν ξέρω αν οι περιοδείες είναι εφικτές. Τα ταξίδια είναι αυτά που σε εξαντλούν. Αλλά βλέπω την πιθανότητα να κάνουμε residency κάπου», εξήγησε ο 82χρονος κιθαρίστας του θρυλικού συγκροτήματος. Συνεχίζοντας, ανέφερε ότι: «Όπου κι αν είναι αυτό, στο Λονδίνο, στη Νέα Υόρκη, στο Παρίσι, οπουδήποτε. Θα παίξω στη Ρώμη! Αλλά δεν βλέπω γιατί να μην μπορούν να οργανώσουν κάποιες συναυλίες σε μια νέα μορφή».
«Είναι ακόμη συναρπαστικό;» αναρωτήθηκε ο Ρίτσαρντς. «Ναι, θα είναι συναρπαστικό μέχρι κάτι μέσα μου να πει: “Αυτό ήταν”. Μου αρέσει να δουλεύω με τα παιδιά». Ο καλλιτέχνης επέμεινε, λέγοντας: «Δηλαδή, τι θα κάνω; Θεέ μου. Είναι απαραίτητο για μένα — ακόμη και με το πιστόλι στον κρόταφο, αν χρειαστεί — να κρατώ ένα συγκρότημα ενωμένο. “Εσύ θα παίξεις ντραμς!” Κάνω το δικό μου κομμάτι, αλλά είναι ένα απίστευτο δώρο από όλους τους άλλους. Δεν περίμενα κάτι τέτοιο ως αντάλλαγμα».
«Εξακολουθεί να είναι κάπως ασύλληπτο, ακόμη και σε αυτή την ηλικία», συνέχισε. Τα σχόλια του Ρίτσαρντς έρχονται μετά την επιβεβαίωσή του, τον Μάιο, ότι το συγκρότημα δεν θα κάνει περιοδεία το 2026. «Θέλω να πω, μπορούμε να μιλήσουμε του χρόνου. Πιθανώς», είχε πει τότε στο Associated Press. «Αυτή τη στιγμή, λέμε απλώς ότι τελειώσαμε τον δίσκο, ας το κάνουμε αυτό. Και έτσι ουσιαστικά εξετάζουμε τι θα κάνουμε μετά, ξέρετε, πολύ σύντομα. Αλλά δεν νομίζω… Όχι φέτος, πάντως».
Ωστόσο, ο Μικ Τζάγκερ, δήλωσε στο ίδιο μέσο, στην ίδια συνέντευξη, ότι θα ήθελε πολύ να περιοδεύσει, με αφορμή την κυκλοφορία του νέους τους άλμπουμ. «Πραγματικά θα το ήθελα πολύ. Οπότε, ξέρετε, ελπίζω να το κάνουμε μόλις αυτό καταστεί δυνατό», είπε. Ο Τζάγκερ εξέφρασε την ίδια επιθυμία και κατά την εμφάνισή του στην εκπομπή Tracks of My Years του BBC Radio 2, τον Μάιο. «Θα ήθελα πολύ να βγω σε περιοδεία. Ανυπομονώ. Δεν νομίζω ότι θα γίνει φέτος, αλλά ελπίζω το συντομότερο δυνατό», είχε δηλώσει ο frontman του συγκροτήματος.
Οι Rolling Stones έκαναν την τελευταία τους περιοδεία το 2024, μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ τους Hackney Diamonds, το 2023.
Φωτογραφία: Shutterstock
Μιλώντας μαζί με τους συνοδοιπόρους του στο συγκρότημα, Μικ Τζάγκερ και Ρόνι Γουντ, στο Uncut, ο 82χρονος μουσικός είπε ότι το συγκρότημα ενδέχεται να μην περιοδεύσει ξανά, παρότι ετοιμάζεται για την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ του, Foreign Tongues, στις 10 Ιουλίου.
«Δεν ξέρω αν οι περιοδείες είναι εφικτές. Τα ταξίδια είναι αυτά που σε εξαντλούν. Αλλά βλέπω την πιθανότητα να κάνουμε residency κάπου», εξήγησε ο 82χρονος κιθαρίστας του θρυλικού συγκροτήματος. Συνεχίζοντας, ανέφερε ότι: «Όπου κι αν είναι αυτό, στο Λονδίνο, στη Νέα Υόρκη, στο Παρίσι, οπουδήποτε. Θα παίξω στη Ρώμη! Αλλά δεν βλέπω γιατί να μην μπορούν να οργανώσουν κάποιες συναυλίες σε μια νέα μορφή».
«Είναι ακόμη συναρπαστικό;» αναρωτήθηκε ο Ρίτσαρντς. «Ναι, θα είναι συναρπαστικό μέχρι κάτι μέσα μου να πει: “Αυτό ήταν”. Μου αρέσει να δουλεύω με τα παιδιά». Ο καλλιτέχνης επέμεινε, λέγοντας: «Δηλαδή, τι θα κάνω; Θεέ μου. Είναι απαραίτητο για μένα — ακόμη και με το πιστόλι στον κρόταφο, αν χρειαστεί — να κρατώ ένα συγκρότημα ενωμένο. “Εσύ θα παίξεις ντραμς!” Κάνω το δικό μου κομμάτι, αλλά είναι ένα απίστευτο δώρο από όλους τους άλλους. Δεν περίμενα κάτι τέτοιο ως αντάλλαγμα».
Keith Richards, 82, Reveals The Rolling Stones May Never Go on Tour Again as He Says Traveling 'Takes It Out of You’ https://t.co/LiOLFD8OAb— People (@people) June 23, 2026
Ωστόσο, ο Μικ Τζάγκερ, δήλωσε στο ίδιο μέσο, στην ίδια συνέντευξη, ότι θα ήθελε πολύ να περιοδεύσει, με αφορμή την κυκλοφορία του νέους τους άλμπουμ. «Πραγματικά θα το ήθελα πολύ. Οπότε, ξέρετε, ελπίζω να το κάνουμε μόλις αυτό καταστεί δυνατό», είπε. Ο Τζάγκερ εξέφρασε την ίδια επιθυμία και κατά την εμφάνισή του στην εκπομπή Tracks of My Years του BBC Radio 2, τον Μάιο. «Θα ήθελα πολύ να βγω σε περιοδεία. Ανυπομονώ. Δεν νομίζω ότι θα γίνει φέτος, αλλά ελπίζω το συντομότερο δυνατό», είχε δηλώσει ο frontman του συγκροτήματος.
Οι Rolling Stones έκαναν την τελευταία τους περιοδεία το 2024, μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ τους Hackney Diamonds, το 2023.
Φωτογραφία: Shutterstock
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