Βέλη Ιμπραΐμοβιτς κατά της Εθνικής Βελγίου: «Παραλίγο να κοιμηθώ στο πρώτο ημίχρονο με το Ιράν», βίντεο
SPORTS
Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς Μουντιάλ 2026 Βέλγιο Ιράν Ρούντι Γκαρσιά

Βέλη Ιμπραΐμοβιτς κατά της Εθνικής Βελγίου: «Παραλίγο να κοιμηθώ στο πρώτο ημίχρονο με το Ιράν», βίντεο

Σκληρή κριτική στην ομάδα και στον προπονητή Ρούντι Γκαρσιά έκανε ο Σουηδός, που σχολιάζει το Μουντιάλ στο Fox Sports

Βέλη Ιμπραΐμοβιτς κατά της Εθνικής Βελγίου: «Παραλίγο να κοιμηθώ στο πρώτο ημίχρονο με το Ιράν», βίντεο
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Η πορεία του Βελγίου μέχρι στιγμής στο Μουντιάλ 2026 είναι απογοητευτική με δύο ισοπαλίες στα πρώτα δύο ματς και ακόμα έναν αγώνα να απομένει με τη Νέα Ζηλανδία, το οποίο αν δεν το κερδίσει θα αποχαιρετήσει τη διοργάνωση. 

Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς έχει πάρει τη θέση του σχολιαστή πλέον μετά το τέλος της καριέρας του, σχολιάζοντας το Μουντιάλ στο κανάλι του FOX. 

Ο Σουηδός σταρ δεν μάσησε τα λόγια του όταν ρωτήθηκε για την απόδοση της εθνικής ομάδας του Βελγίου στον αγώνα εναντίον του Ιράν.

«Παραλίγο να κοιμηθώ στο πρώτο ημίχρονο, και στο δεύτερο, το έκανα. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλά να πούμε για αυτόν τον αγώνα, άλλη μια ισοπαλία, οπότε ας δούμε τι θα συμβεί στον επόμενο αγώνα.

Αλλά ναι, θα αφήσω τους συναδέλφους μου να το σχολιάσουν», είπε στο FOX Sports , όπου αναλύει αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου μαζί με τον Τιερί Ανρί .

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