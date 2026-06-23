Η Ζεντάγια ανέβασε φωτογραφία με τον Τομ Χόλαντ να τη φιλά στη Ρώμη
Η Ζεντάγια ανέβασε φωτογραφία με τον Τομ Χόλαντ να τη φιλά στη Ρώμη
Η ηθοποιός μοιράστηκε την τρυφερή στιγμή με τον σύζυγό της στο Instagram - Βρέθηκαν στην ιταλική πρωτεύουσα για την ταινία «Spider-Man: Brand New Day»
Μία φωτογραφία με τον Τομ Χόλαντ να τη φιλά ανέβασε η Ζεντάγια, από το ταξίδι τους στη Ρώμη.
Οι δύο ηθοποιοί βρέθηκαν στην ιταλική πρωτεύουσα στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την προώθηση της ταινίας «Spider-Man: Brand New Day» και η Ζεντάγια μοιράστηκε την τρυφερή στιγμή με τον σύζυγό της με τους followers της, μαζί με μερικές ακόμη πόζες της φορώντας ένα εντυπωσιακό σετ του οίκου Versace, γεμάτο με στρας σε μπλε και κόκκινο χρώμα, όπως εκείνα της στολής του Spider-Man.
«Απλά ξεπηδήσαμε για να πούμε γεια από τον σταθμό μας στη Ρώμη», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η ηθοποιός.
Δείτε τις φωτογραφίες
Το ζευγάρι μετρά πολλά χρόνια σχέσης και τους τελευταίους μήνες κυκλοφορούσαν έντονα φήμες πως οι δυο τους παντρεύτηκαν κρυφά. Πριν από μερικές ημέρες, ο Τομ Χόλαντ επιβεβαίωσε για πρώτη φορά την είδηση, αποφεύγοντας ωστόσο να μπει σε περισσότερες λεπτομέρειες.
Αναφερόμενος σε viral εικόνες για τον γάμο τους που είχαν δημιουργηθεί μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης και είχαν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο, είπε χαρακτηριστικά: «Δεν χρειάστηκε να εξηγήσω τίποτα στην οικογένειά μου, γιατί όλοι ήταν εκεί», ανακοινώνοντας με αυτόν τον τρόπο πως αντάλλαξε όρκους αγάπης με την ηθοποιό.
Οι δύο ηθοποιοί βρέθηκαν στην ιταλική πρωτεύουσα στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την προώθηση της ταινίας «Spider-Man: Brand New Day» και η Ζεντάγια μοιράστηκε την τρυφερή στιγμή με τον σύζυγό της με τους followers της, μαζί με μερικές ακόμη πόζες της φορώντας ένα εντυπωσιακό σετ του οίκου Versace, γεμάτο με στρας σε μπλε και κόκκινο χρώμα, όπως εκείνα της στολής του Spider-Man.
«Απλά ξεπηδήσαμε για να πούμε γεια από τον σταθμό μας στη Ρώμη», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η ηθοποιός.
Δείτε τις φωτογραφίες
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Το ζευγάρι μετρά πολλά χρόνια σχέσης και τους τελευταίους μήνες κυκλοφορούσαν έντονα φήμες πως οι δυο τους παντρεύτηκαν κρυφά. Πριν από μερικές ημέρες, ο Τομ Χόλαντ επιβεβαίωσε για πρώτη φορά την είδηση, αποφεύγοντας ωστόσο να μπει σε περισσότερες λεπτομέρειες.
Αναφερόμενος σε viral εικόνες για τον γάμο τους που είχαν δημιουργηθεί μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης και είχαν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο, είπε χαρακτηριστικά: «Δεν χρειάστηκε να εξηγήσω τίποτα στην οικογένειά μου, γιατί όλοι ήταν εκεί», ανακοινώνοντας με αυτόν τον τρόπο πως αντάλλαξε όρκους αγάπης με την ηθοποιό.
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