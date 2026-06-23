Για έβδομη συνεχόμενη χρονιά, το Plastic Free Greece δίνει δυναμικά το παρών σε κάθε γωνιά της χώρας. Η πρώτη πράξη της φετινής εκστρατείας εκτυλίχθηκε σε τέσσερις ηπειρωτικούς προορισμούς (Θεσσαλονίκη, Τρίκαλα, Αθήνα, Πάτρα) και είχε ως αποτέλεσμα τη συλλογή 150,5 κιλών σκουπιδιών.
Υπό έλεγχο η πυρκαγιά που ξέσπασε σε ουρανοξύστη της Μαδρίτης μετά από έκρηξη
Υπό έλεγχο η πυρκαγιά που ξέσπασε σε ουρανοξύστη της Μαδρίτης μετά από έκρηξη
Δεν υπάρχουν τραυματίες, ανακοίνωσαν οι τοπικές αστυνομικές αρχές
UPD:
Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα το απόγευμα σε ουρανοξύστη της Μαδρίτης. Το κτίριο των 49 ορόφων, που στεγάζει την ενεργειακή εταιρεία Moeve, στην οικονομική συνοικία της ισπανικής πρωτεύουσας, εκκενώθηκε αφού άρχισαν να βγαίνουν καπνοί, είπαν οι αυτόπτες μάρτυρες, ένας εκ των οποίων υποστήριξε ότι χρειάστηκε να κατέβει 34 ορόφους με τα πόδια.
Δεν υπάρχουν τραυματίες, ανακοίνωσαν οι τοπικές αστυνομικές αρχές.
Μια μάρτυρας είπε στο πρακτορείο Reuters ότι είδε και μύρισε καπνό πριν να σημάνει ο συναγερμός του κτιρίου. Σε φωτογραφίες και βίντεο φαίνεται καπνός να βγαίνει από τους ορόφους περίπου στο μέσον του ουρανοξύστη.
Πυκνοί καπνοί έγιναν ορατοί από μεγάλη απόσταση, με αποτέλεσμα να δοθεί εντολή εκκένωσης του ουρανοξύστη αλλά και να κινητοποιηθούν δυνάμεις για τον εντοπισμό τριών ατόμων που παραμένουν στο εσωτερικό του κτιρίου.
Εργαζόμενος σε διπλανό κτίριο περιέγραψε σκηνές πανικού, σημειώνοντας ότι οι εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν γρήγορα αλλά σε σχετικά οργανωμένες συνθήκες, λόγω προηγούμενων ασκήσεων εκκένωσης. «Ο κόσμος έτρεχε, αλλά υπήρχε ψυχραιμία», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «εκατοντάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα κτίρια».
Το κτίριο είχε καταγράψει και άλλο περιστατικό πυρκαγιάς στο παρελθόν, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.
Δεν υπάρχουν τραυματίες, ανακοίνωσαν οι τοπικές αστυνομικές αρχές.
Μια μάρτυρας είπε στο πρακτορείο Reuters ότι είδε και μύρισε καπνό πριν να σημάνει ο συναγερμός του κτιρίου. Σε φωτογραφίες και βίντεο φαίνεται καπνός να βγαίνει από τους ορόφους περίπου στο μέσον του ουρανοξύστη.
Πυκνοί καπνοί έγιναν ορατοί από μεγάλη απόσταση, με αποτέλεσμα να δοθεί εντολή εκκένωσης του ουρανοξύστη αλλά και να κινητοποιηθούν δυνάμεις για τον εντοπισμό τριών ατόμων που παραμένουν στο εσωτερικό του κτιρίου.
Όπως μετέδωσε νωρίτερα το πρακτορείο Europa Press, στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ εξετάστηκε η πλήρης ασφάλεια του κτιρίου πριν επιτραπεί εκ νέου η πρόσβαση.
#ULTIMAHORA 🔴| Incendio en la torre de Moeve en Madrid. pic.twitter.com/h0DnA1UNil— Usuario de X (@usuari0dx) June 23, 2026
Hace unos 15 minutos se oyó una explosión en la torre de Moeve, en la 4 torres en Madrid pic.twitter.com/gChyIEGIe1— ArturoCrosby (@ArturoCrosby) June 23, 2026
Εργαζόμενος σε διπλανό κτίριο περιέγραψε σκηνές πανικού, σημειώνοντας ότι οι εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν γρήγορα αλλά σε σχετικά οργανωμένες συνθήκες, λόγω προηγούμενων ασκήσεων εκκένωσης. «Ο κόσμος έτρεχε, αλλά υπήρχε ψυχραιμία», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «εκατοντάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα κτίρια».
Ο συγκεκριμένος πύργος, γνωστός μέχρι πρόσφατα ως Torre Foster, είναι ιδιοκτησία της Pontegadea του επιχειρηματία Αμάνθιο Ορτέγα από το 2016, όταν και εξαγοράστηκε έναντι περίπου 490 εκατομμυρίων ευρώ. Με ύψος 248 μέτρα και 49 ορόφους, αποτελεί έναν από τους υψηλότερους ουρανοξύστες της Ισπανίας και μέρος του συγκροτήματος Cuatro Torres Business Area.
Qué pasa en Cuatro Torres Building area? @telemadrid Torres Moeve pic.twitter.com/qNsQXspO6T— Oscarbla1 (@oscarbla1) June 23, 2026
Το κτίριο είχε καταγράψει και άλλο περιστατικό πυρκαγιάς στο παρελθόν, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.
UPD:
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