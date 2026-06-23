Δείτε βίντεο: Η πορεία της Σταυρούλας Λεβεντάκη προς τον θάνατο, κάμερα κατέγραψε τις τελευταίες στιγμές της
Δείτε βίντεο: Η πορεία της Σταυρούλας Λεβεντάκη προς τον θάνατο, κάμερα κατέγραψε τις τελευταίες στιγμές της
Σε υλικό από κάμερα ασφαλείας που φέρνει στη δημοσιότητα το protothema.gr, φαίνεται η άτυχη 45χρονη να διανύει μια απόσταση 80 μέτρων με σακούλες στα χέρια, λίγο πριν συναντήσει τον ενοικιαστή και καθ' ομολογίαν δολοφόνο της
Το βίντεο που καταγράφει την διαδρομή της Σταυρούλας Λεβεντάκη πηγαίνοντας να συναντήσει τον 43χρονο καθ' ομολογίαν δολοφόνο της φέρνει στη δημοσιότητα το protothema.gr.
Στο βιντεοληπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας που είναι τραβηγμένο στις 30 Μαΐου και ώρα 16:18, φαίνεται η άτυχη γυναίκα να περπατά στον δρόμο μπροστά από το σπίτι που νοίκιαζε στον Σκοπιανό στο Βαρύπετρο Χανίων.
Αρχικά, μπαίνει στο πλάνο κρατώντας σακούλες και περπατά πηγαίνοντας προφανώς προς την είσοδο της κατοικίας, ενώ η πορεία της κρατά ένα περίπου λεπτό.
Δείτε το βίντεο
Η Σταυρουλα διανύει μια απόσταση περίπου 80 μέτρων από την κατοικία όπου, σύμφωνα με την ομολογία του 43χρονου κατηγορούμενου, διαπράχθηκε το έγκλημα, ενώ τα αντικείμενα που φέρει εντοπίστηκαν στη συνέχεια εντός της οικίας.
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι η πορεία της αδικοχαμένης Σταυρούλας κρατά ένα περίπου λεπτό και μετά τα ίχνη της χάνονται για να εντοπιστεί μετά την ομολογία του δράστη νεκρή.
Παράλληλα, νέα στοιχεία βλέπουν το φως για τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη, η οποία να έχασε τη ζωή της από τα χέρια του 43χρονου Σκοπιανού. Φωτογραφίες από το εσωτερικό του σπιτιού όπου διαπράχθηκε το έγκλημα αποτυπώνουν τις έρευνες που πραγματοποίησαν οι Αρχές στον χώρο και την ανεύρεση κηλίδων αίματος από την αστυνομία η οποία χρησιμοποίησε την μέθοδο «blue light».
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του protothema.gr ίχνη αίματος της άτυχης γυναίκας εντοπίστηκαν ακόμη και σε σημεία όπου υπήρχαν χαρτιά και προσωπικά αντικείμενα, γεγονός που καταδεικνύει τη σφοδρότητα της επίθεσης.
Οι αστυνομικοί κατά τις έρευνες που πραγματοποίησαν στο εσωτερικό της κατοικίας εντόπησαν ίχνη αίματος σε διάφορους χώρους, παρά τις προσπάθειες που φέρεται να έγιναν για τον καθαρισμό τους. Όπως προκύπτει, ο δράστης φέρεται να επιχείρησε να εξαφανίσει τα στοιχεία του εγκλήματος καθαρίζοντας το σπίτι με σφουγγαρίστρες και απορρυπαντικά.
Στο βιντεοληπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας που είναι τραβηγμένο στις 30 Μαΐου και ώρα 16:18, φαίνεται η άτυχη γυναίκα να περπατά στον δρόμο μπροστά από το σπίτι που νοίκιαζε στον Σκοπιανό στο Βαρύπετρο Χανίων.
Αρχικά, μπαίνει στο πλάνο κρατώντας σακούλες και περπατά πηγαίνοντας προφανώς προς την είσοδο της κατοικίας, ενώ η πορεία της κρατά ένα περίπου λεπτό.
Δείτε το βίντεο
Η Σταυρουλα διανύει μια απόσταση περίπου 80 μέτρων από την κατοικία όπου, σύμφωνα με την ομολογία του 43χρονου κατηγορούμενου, διαπράχθηκε το έγκλημα, ενώ τα αντικείμενα που φέρει εντοπίστηκαν στη συνέχεια εντός της οικίας.
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι η πορεία της αδικοχαμένης Σταυρούλας κρατά ένα περίπου λεπτό και μετά τα ίχνη της χάνονται για να εντοπιστεί μετά την ομολογία του δράστη νεκρή.
Παράλληλα, νέα στοιχεία βλέπουν το φως για τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη, η οποία να έχασε τη ζωή της από τα χέρια του 43χρονου Σκοπιανού. Φωτογραφίες από το εσωτερικό του σπιτιού όπου διαπράχθηκε το έγκλημα αποτυπώνουν τις έρευνες που πραγματοποίησαν οι Αρχές στον χώρο και την ανεύρεση κηλίδων αίματος από την αστυνομία η οποία χρησιμοποίησε την μέθοδο «blue light».
Φωτογραφίες μέσα από το σπίτι όπου έχασε τη ζωή της η 45χρονη
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του protothema.gr ίχνη αίματος της άτυχης γυναίκας εντοπίστηκαν ακόμη και σε σημεία όπου υπήρχαν χαρτιά και προσωπικά αντικείμενα, γεγονός που καταδεικνύει τη σφοδρότητα της επίθεσης.
Οι αστυνομικοί κατά τις έρευνες που πραγματοποίησαν στο εσωτερικό της κατοικίας εντόπησαν ίχνη αίματος σε διάφορους χώρους, παρά τις προσπάθειες που φέρεται να έγιναν για τον καθαρισμό τους. Όπως προκύπτει, ο δράστης φέρεται να επιχείρησε να εξαφανίσει τα στοιχεία του εγκλήματος καθαρίζοντας το σπίτι με σφουγγαρίστρες και απορρυπαντικά.
Ωστόσο, οι ειδικοί της Εγκληματολογικής Υπηρεσίας κατάφεραν να εντοπίσουν τα ίχνη αίματος χρησιμοποιώντας ειδικές μεθόδους ανίχνευσης βιολογικού υλικού, γνωστές ως «blue light», οι οποίες αποκαλύπτουν ίχνη ακόμη και όταν έχουν προηγηθεί προσπάθειες καθαρισμού.
Τα ευρήματα των ερευνών αναμένεται να αποτελέσουν κρίσιμα στοιχεία στη δικογραφία για την υπόθεση, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν κάθε πτυχή της στυγερής δολοφονίας που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία της Κρήτης.
Στις εικόνες καταγράφεται να κινείται πεζή στην περιοχή, κρατώντας σακούλες με ψώνια, σε απόσταση περίπου 80 μέτρων από την κατοικία όπου, σύμφωνα με την ομολογία του 43χρονου κατηγορούμενου, διαπράχθηκε το έγκλημα. Τα αντικείμενα που φέρει εντοπίστηκαν στη συνέχεια εντός της οικίας.
Το υλικό φέρεται να έχει καταγραφεί στις 30 Μαΐου, στις 16:18.
Σύμφωνα με την προανακριτική διαδικασία και την ομολογία του κατηγορούμενου, εντός της κατοικίας ακολούθησαν τα γεγονότα που οδήγησαν στον θάνατο της 45χρονης.
Για την υπόθεση έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του 43χρονου Σκοπιανού για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται.
Τα ευρήματα των ερευνών αναμένεται να αποτελέσουν κρίσιμα στοιχεία στη δικογραφία για την υπόθεση, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν κάθε πτυχή της στυγερής δολοφονίας που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία της Κρήτης.
Δείτε φωτογραφίες από το εσωτερικό του σπιτιού
Η τελευταία φωτογραφία της Σταυρούλας πριν την άγρια δολοφονία τηςΤις τελευταίες εικόνες της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκηπριν από τη δολοφονία της στο Βαρύπετρο Χανίων φέρνει στο φως το protothema.gr, μέσα από υλικό κάμερας ασφαλείας που βρίσκεται στη διάθεση των Aρχών.
Στις εικόνες καταγράφεται να κινείται πεζή στην περιοχή, κρατώντας σακούλες με ψώνια, σε απόσταση περίπου 80 μέτρων από την κατοικία όπου, σύμφωνα με την ομολογία του 43χρονου κατηγορούμενου, διαπράχθηκε το έγκλημα. Τα αντικείμενα που φέρει εντοπίστηκαν στη συνέχεια εντός της οικίας.
Το υλικό φέρεται να έχει καταγραφεί στις 30 Μαΐου, στις 16:18.
Σύμφωνα με την προανακριτική διαδικασία και την ομολογία του κατηγορούμενου, εντός της κατοικίας ακολούθησαν τα γεγονότα που οδήγησαν στον θάνατο της 45χρονης.
Για την υπόθεση έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του 43χρονου Σκοπιανού για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται.
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