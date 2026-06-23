Η Αν Χάθαγουεϊ ήθελε να αποκαλύψει την εγκυμοσύνη με τους δικούς της όρους, λέει άτομο από το περιβάλλον της

Ήταν πάντα πολύ καλή στο να διαχωρίζει την προσωπική της ζωή από την επαγγελματική, αναφέρει η ίδια πηγή για την ηθοποιό που μοιράστηκε τα χαρμόσυνα νέα μέσα από τα social media