Η Αν Χάθαγουεϊ ήθελε να αποκαλύψει την εγκυμοσύνη με τους δικούς της όρους, λέει άτομο από το περιβάλλον της
Η Αν Χάθαγουεϊ ήθελε να αποκαλύψει την εγκυμοσύνη με τους δικούς της όρους, λέει άτομο από το περιβάλλον της
Ήταν πάντα πολύ καλή στο να διαχωρίζει την προσωπική της ζωή από την επαγγελματική, αναφέρει η ίδια πηγή για την ηθοποιό που μοιράστηκε τα χαρμόσυνα νέα μέσα από τα social media
Απόλυτη προτεραιότητα στην οικογένειά της δίνει αυτή την περίοδο η Αν Χάθαγουεϊ. Η ηθοποιός περιμένει το τρίτο της παιδί και ανακοίνωσε τα ευχάριστα νέα με ένα βίντεο στο Instagram. Όπως ανέφερε πηγή από το περιβάλλον της ηθοποιού, εκείνη ήθελε να το μοιραστεί με τους θαυμαστές της με τον δικό της τρόπο.
«Είναι ευγνώμων για το σημείο στο οποίο βρίσκεται στην καριέρα της και για την ευκαιρία να συμμετέχει σε μια ταινία που σημαίνει τόσα πολλά για τόσο πολλούς ανθρώπους», ανέφερε πηγή στο People. «Η γκρίνια απλώς δεν είναι στο χαρακτήρα της Αν. Αντιμετωπίζει τα πράγματα με ευγνωμοσύνη και επαγγελματισμό, και έτσι ακριβώς χειρίστηκε την περιοδεία Τύπου», σημείωσε.
«Αυτή τη στιγμή είναι επικεντρωμένη στην οικογένεια και απολαμβάνει λίγη χαλάρωση», πρόσθεσε η πηγή, αναφερόμενη στις επερχόμενες κυκλοφορίες της, την «Οδύσσεια», που βγαίνει στις 17 Ιουλίου, και το «Verity», που αναμένεται το φθινόπωρο.
Κατά τη διάρκεια της περιοδείας Τύπου για το «Ο διάβολος φοράει Prada 2», η πηγή λέει ότι η Χάθαγουεϊ ήθελε η προσοχή να παραμείνει στο πολυαναμενόμενο σίκουελ. Παράλληλα, τόνισε ότι η ηθοποιός ήθελε απλώς να «αποκαλύψει την εγκυμοσύνη με τους δικούς της όρους».
«Η Αν ήταν ενθουσιασμένη με την ταινία και ήθελε η προσοχή να μείνει στο πρότζεκτ. Ήταν πάντα πολύ καλή στο να διαχωρίζει την προσωπική της ζωή από την επαγγελματική», επισήμανε. «Ήθελε να αποκαλύψει την εγκυμοσύνη με τους δικούς της όρους», συνέχισε η πηγή. «Η περιοδεία Τύπου είχε να κάνει με τον εορτασμό της ταινίας και με το να ενθουσιαστούν οι θαυμαστές για να τη δουν».
Η σταρ του Χόλιγουντ μοιράστηκε πρόσφατα τα χαρμόσυνα νέα με ένα βίντεο στα social media. Ενώ ακουγόταν το τραγούδι «Baby I’m Yours» της Μπάρμπαρα Λιούις, η ηθοποιός εμφανιζόταν στο κάδρο και στη συνέχεια κατέβαζε τα χέρια της, αποκαλύπτοντας τη φουσκωμένη κοιλιά της.
Φωτογραφία: Shutterstock
«Είναι ευγνώμων για το σημείο στο οποίο βρίσκεται στην καριέρα της και για την ευκαιρία να συμμετέχει σε μια ταινία που σημαίνει τόσα πολλά για τόσο πολλούς ανθρώπους», ανέφερε πηγή στο People. «Η γκρίνια απλώς δεν είναι στο χαρακτήρα της Αν. Αντιμετωπίζει τα πράγματα με ευγνωμοσύνη και επαγγελματισμό, και έτσι ακριβώς χειρίστηκε την περιοδεία Τύπου», σημείωσε.
«Αυτή τη στιγμή είναι επικεντρωμένη στην οικογένεια και απολαμβάνει λίγη χαλάρωση», πρόσθεσε η πηγή, αναφερόμενη στις επερχόμενες κυκλοφορίες της, την «Οδύσσεια», που βγαίνει στις 17 Ιουλίου, και το «Verity», που αναμένεται το φθινόπωρο.
Pregnant Anne Hathaway Is 'Focused on Family' as She Prepares for Baby No. 3, Says Source (Exclusive) https://t.co/DbnmrKDjDE— People (@people) June 22, 2026
«Η Αν ήταν ενθουσιασμένη με την ταινία και ήθελε η προσοχή να μείνει στο πρότζεκτ. Ήταν πάντα πολύ καλή στο να διαχωρίζει την προσωπική της ζωή από την επαγγελματική», επισήμανε. «Ήθελε να αποκαλύψει την εγκυμοσύνη με τους δικούς της όρους», συνέχισε η πηγή. «Η περιοδεία Τύπου είχε να κάνει με τον εορτασμό της ταινίας και με το να ενθουσιαστούν οι θαυμαστές για να τη δουν».
Η σταρ του Χόλιγουντ μοιράστηκε πρόσφατα τα χαρμόσυνα νέα με ένα βίντεο στα social media. Ενώ ακουγόταν το τραγούδι «Baby I’m Yours» της Μπάρμπαρα Λιούις, η ηθοποιός εμφανιζόταν στο κάδρο και στη συνέχεια κατέβαζε τα χέρια της, αποκαλύπτοντας τη φουσκωμένη κοιλιά της.
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Φωτογραφία: Shutterstock
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