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Όταν η Όπρα Γουίνφρεϊ έσωσε τη Γουίτνεϊ Χιούστον από δημόσιο εξευτελισμό: Το ατύχημα που θα κατέστρεφε τη ζωή της
Όταν η Όπρα Γουίνφρεϊ έσωσε τη Γουίτνεϊ Χιούστον από δημόσιο εξευτελισμό: Το ατύχημα που θα κατέστρεφε τη ζωή της
Η παρουσιάστρια αποκάλυψε ότι η αείμνηστη τραγουδίστρια είχε μία άτυχη στιγμή στο «The Oprah Winfrey Show» το 2009, ούσα υπό την επήρεια ναρκωτικών
Από δημόσιο εξευτελισμό είχε δώσε κάποτε η Όπρα Γουίνφρεϊ τη Γουίτνεϊ Χιούστον. Αναλογιζόμενη την επιρροή που είχε το «The Oprah Winfrey Show», η παρουσιάστρια υποστήριξε ότι κάποτε έπεισε με γλυκό τρόπο το κοινό της να μη δημοσιοποιήσει υλικό, αφότου η αείμνηστη τραγουδίστρια έπεσε από τη σκηνή στη διάρκεια εμφάνισής της.
Μιλώντας στο Cannes Lions, η Γουίνφρεϊ τόνισε ότι γνώριζε πως το ντροπιαστικό περιστατικό θα μπορούσε να βάλει τέλος στην καριέρα της Χιούστον, γι’ αυτό και παρενέβη για να τη σώσει από την καταστροφή. «Είχα τόσο μεγάλη εμπιστοσύνη στο κοινό του The Oprah Show», είπε αρχικά.
«Η πρώτη συνέντευξη που έκανα μαζί της... ήταν ''καθαρή'', αλλά την ημέρα που ήρθε να εμφανιστεί μπροστά στο κοινό δεν ήταν και έπεσε από τη σκηνή», εξήγησε. Η Γουίνφρεϊ σημείωσε ότι ήξερε πως η Χιούστον θα «καταστρεφόταν» αν η ιστορία έβγαινε προς τα έξω. «Παρότι το κοινό είχε κάμερες, τους παρακάλεσα να μη βγάλουν αυτές τις φωτογραφίες προς τα έξω, γιατί θα κατέστρεφε τη ζωή της, και δεν το έκαναν. Αυτό δεν θα συνέβαινε σήμερα».
Η Γουίτνεϊ Χιούστον, η οποία είχε δώσει μάχη με τον εθισμό της με τα ναρκωτικά, πέθανε από πνιγμό, ενώ βρισκόταν στην μπανιέρα της, στο The Beverly Hilton, στις 11 Φεβρουαρίου 2012, σε ηλικία 48 ετών. Πριν από τον πρόωρο θάνατό της, είχε μπει σε κέντρο αποτοξίνωσης τουλάχιστον τρεις φορές — το 2004, το 2005 και το 2011 — αλλά δυσκολευόταν να παραμείνει νηφάλια.
Το 2000, η Χιούστον απομακρύνθηκε από προγραμματισμένη εμφάνιση στα Όσκαρ εξαιτίας της αλλοπρόσαλλης συμπεριφοράς της στις πρόβες. Δύο χρόνια αργότερα, η τραγουδίστρια παραδέχθηκε σε συνέντευξή της στην Νταϊάν Σόγιερ ότι είχε κάνει χρήση αλκοόλ, μαριχουάνας, κοκαΐνης και χαπιών. Επέμεινε, ωστόσο, ότι τα προβλήματά της ανήκαν στο παρελθόν.
Η Χιούστον είχε εμφανιστεί αρκετές φορές στο «The Oprah Winfrey Show» και πιο συγκεκριμένα το 1998, το 1999 και το 2009. Το 2009, σε μία από τις τελευταίες συνεντεύξεις της, η Χιούστον εξομολογήθηκε στη Γουίνφρεϊ ότι η χρήση ναρκωτικών ήταν καθημερινότητα για εκείνη από τα μέσα της δεκαετίας του 1990.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης μίλησαν επίσης για τις δυσκολίες της με την κατάχρηση ουσιών και την επιστροφή της στη σκηνή. Αναφερόμενη στη χρήση ναρκωτικών, η Χιούστον είχε αναφέρει: «Ανακατεύαμε τη μαριχουάνα μας με βάση. Δεν ήμασταν στο κρακ. Δεν ήμασταν σε τέτοια πράγματα με κρακ. Δεν αγοράζαμε δόσεις των 20 δολαρίων. Πληρώναμε χρήματα. Αγοράζαμε κιλά και ουγκιές και ουγκιές. Είχαμε το απόθεμά μας».
Είχε χαρακτηρίσει επίσης τον εθισμό της ως «οδυνηρό». «Μερικές φορές περνάς καλά. Αλλά όταν φτάνει στο σημείο να κάθεσαι στο σπίτι σου και απλώς να προσπαθείς να κρύψεις αυτό που δεν θέλεις να μάθουν οι άλλοι. Είναι οδυνηρό. Και μετά θέλεις κι άλλο, μόνο και μόνο για να μη σε δει κανείς να κλαις. Ή για να μη δει κανείς ότι δεν είμαστε ευτυχισμένοι», είχε καταλήξει η αείμνηστη σταρ.
Φωτογραφία: Shutterstock
Μιλώντας στο Cannes Lions, η Γουίνφρεϊ τόνισε ότι γνώριζε πως το ντροπιαστικό περιστατικό θα μπορούσε να βάλει τέλος στην καριέρα της Χιούστον, γι’ αυτό και παρενέβη για να τη σώσει από την καταστροφή. «Είχα τόσο μεγάλη εμπιστοσύνη στο κοινό του The Oprah Show», είπε αρχικά.
«Η πρώτη συνέντευξη που έκανα μαζί της... ήταν ''καθαρή'', αλλά την ημέρα που ήρθε να εμφανιστεί μπροστά στο κοινό δεν ήταν και έπεσε από τη σκηνή», εξήγησε. Η Γουίνφρεϊ σημείωσε ότι ήξερε πως η Χιούστον θα «καταστρεφόταν» αν η ιστορία έβγαινε προς τα έξω. «Παρότι το κοινό είχε κάμερες, τους παρακάλεσα να μη βγάλουν αυτές τις φωτογραφίες προς τα έξω, γιατί θα κατέστρεφε τη ζωή της, και δεν το έκαναν. Αυτό δεν θα συνέβαινε σήμερα».
Η Γουίτνεϊ Χιούστον, η οποία είχε δώσει μάχη με τον εθισμό της με τα ναρκωτικά, πέθανε από πνιγμό, ενώ βρισκόταν στην μπανιέρα της, στο The Beverly Hilton, στις 11 Φεβρουαρίου 2012, σε ηλικία 48 ετών. Πριν από τον πρόωρο θάνατό της, είχε μπει σε κέντρο αποτοξίνωσης τουλάχιστον τρεις φορές — το 2004, το 2005 και το 2011 — αλλά δυσκολευόταν να παραμείνει νηφάλια.
Oprah claims she once sweet talked her audience into not releasing footage after Whitney Houston fell off the stage mid-performance https://t.co/NT86Enzl9R 🔗 pic.twitter.com/GQiHFVd1PV— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) June 23, 2026
Η Χιούστον είχε εμφανιστεί αρκετές φορές στο «The Oprah Winfrey Show» και πιο συγκεκριμένα το 1998, το 1999 και το 2009. Το 2009, σε μία από τις τελευταίες συνεντεύξεις της, η Χιούστον εξομολογήθηκε στη Γουίνφρεϊ ότι η χρήση ναρκωτικών ήταν καθημερινότητα για εκείνη από τα μέσα της δεκαετίας του 1990.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης μίλησαν επίσης για τις δυσκολίες της με την κατάχρηση ουσιών και την επιστροφή της στη σκηνή. Αναφερόμενη στη χρήση ναρκωτικών, η Χιούστον είχε αναφέρει: «Ανακατεύαμε τη μαριχουάνα μας με βάση. Δεν ήμασταν στο κρακ. Δεν ήμασταν σε τέτοια πράγματα με κρακ. Δεν αγοράζαμε δόσεις των 20 δολαρίων. Πληρώναμε χρήματα. Αγοράζαμε κιλά και ουγκιές και ουγκιές. Είχαμε το απόθεμά μας».
Είχε χαρακτηρίσει επίσης τον εθισμό της ως «οδυνηρό». «Μερικές φορές περνάς καλά. Αλλά όταν φτάνει στο σημείο να κάθεσαι στο σπίτι σου και απλώς να προσπαθείς να κρύψεις αυτό που δεν θέλεις να μάθουν οι άλλοι. Είναι οδυνηρό. Και μετά θέλεις κι άλλο, μόνο και μόνο για να μη σε δει κανείς να κλαις. Ή για να μη δει κανείς ότι δεν είμαστε ευτυχισμένοι», είχε καταλήξει η αείμνηστη σταρ.
Φωτογραφία: Shutterstock
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