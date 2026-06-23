Δεν θέλω να πάω μέσα τζάμπα, έλεγε στη σύζυγό του ο Σκοπιανός πριν ομολογήσει τη δολοφονία της Σταυρούλας, όλος ο διάλογός τους

Στον διάλογο αποτυπώνονται οι ανησυχίες του Σκοπιανού για τις εξελίξεις της υπόθεσης, οι προσπάθειες της συζύγου του να τον καθησυχάσει, καθώς και οι αναφορές σε νομικές ενέργειες που είχαν ήδη δρομολογηθεί για την υπεράσπισή του