Δεν θέλω να πάω μέσα τζάμπα, έλεγε στη σύζυγό του ο Σκοπιανός πριν ομολογήσει τη δολοφονία της Σταυρούλας, όλος ο διάλογός τους
Δεν θέλω να πάω μέσα τζάμπα, έλεγε στη σύζυγό του ο Σκοπιανός πριν ομολογήσει τη δολοφονία της Σταυρούλας, όλος ο διάλογός τους
Στον διάλογο αποτυπώνονται οι ανησυχίες του Σκοπιανού για τις εξελίξεις της υπόθεσης, οι προσπάθειες της συζύγου του να τον καθησυχάσει, καθώς και οι αναφορές σε νομικές ενέργειες που είχαν ήδη δρομολογηθεί για την υπεράσπισή του
«Κρύβομαι ρε ζωή μου δεν θέλω να πάω μέσα τζάμπα», έγραφε σε μήνυμά στην σύζυγό του ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Ο Σκοπιανός, λίγο πριν συλληφθεί κατηγορούμενος για ναρκωτικά και πριν ομολογήσει πως σκότωσε την γυναίκα, έλεγε στην σύζυγό του «δεν θα πάω μέσα» και πως «φοβάται».
Στον διάλογο που ακολουθεί, αποτυπώνονται οι ανησυχίες του Σκοπιανού για τις εξελίξεις της υπόθεσης, οι προσπάθειες της συζύγου του να τον καθησυχάσει, καθώς και οι αναφορές σε νομικές ενέργειες που είχαν ήδη δρομολογηθεί για την υπεράσπισή του.
Ολόκληρος ο διάλογος του καθ' ομολογίαν δολοφόνου με την σύζυγό του πριν συλληφθεί:
Σύζυγος Σκοπιανού: Ορίστε;
Σκοπιανός: Έλα αγάπη.
Σύζυγος Σκοπιανού: Έλα αγάπη μου.
Σκοπιανός: Σ’ αγαπάω ρε ζωή μου.
Σύζυγος Σκοπιανού: Σ’ αγαπάω μην αγχώνεσαι έχουμε βάλει δύο – τρεις δικηγόρους, μην αγχώνεσαι όλα καλά.
Σκοπιανός: Κρύβομαι ρε ζωή μου δεν θέλω να πάω μέσα τζάμπα.
Σύζυγος Σκοπιανού: Δεν θα πας μέσα, δεν θα πας δεν έχουνε βρει τίποτα, τίποτα δεν έχουνε βρει.
Σκοπιανός: Δεν θα πάω μέσα.
Σύζυγος Σκοπιανού: Δεν θα πας δεν θα το αφήσουμε έχουμε βάλει δύο δικηγόρους του (…) μην αγχώνεσαι καθόλου.
Σκοπιανός: Και κρύβομαι.
Σύζυγος Σκοπιανού: Εντάξει καλά κάνεις, μην στεναχωριέσαι.
Σκοπιανός: Να σκοτωθώ στο λόγο μου.
Σύζυγος Σκοπιανού: Όχι όχι όχι θα την βρούνε θα την βρούνε την πατσαούρα αγάπη μου, εγώ και η (…) σε περιμένουμε, έχουμε τρελαθεί για εσένα αυτές τις μέρες, για την (...) και για εμένα και για την (…) σε παρακαλώ.
Σκοπιανός: Εντάξει.
Σύζυγος Σκοπιανού: Δεν υπάρχουνε όλα στα μέσα τα ακούω, όλα τα μαθαίνω, τώρα άκουγα τα πάντα τα πάντα τα πάντα.
Σκοπιανός: Εντάξει ψυχούλα μου.
Σύζυγος Σκοπιανού: Σ’ αγαπώ μην αγχώνεσαι μην αγχώνεσαι, έχουμε βάλει δικηγόρους εντάξει;
Σκοπιανός: Εντάξει.
Σύζυγος Σκοπιανού: Τι νούμερο είναι αυτό;
Σκοπιανός: Δικό μου είναι μην δίνεις σημασία.
Σύζυγος Σκοπιανού: Εντάξει ζωή μου που βρίσκεσαι;
Σκοπιανός: Κρύβομαι ακατάληπτο δεν θέλω να μπω μέσα.
Σύζυγος Σκοπιανού: Δεν θα μπεις μέσα, δεν θα σε αφήσουμε, δεν έχεις ενοχοποιηθεί, είπανε αυτοί που ήτανε στην Αθήνα προχθές δεν βρήκανε τίποτα στο σπίτι δεν βρήκανε τίποτα αγάπη μου γιατί έφυγες;
Σκοπιανός: Φοβάμαι ρε ζωή μου.
Σύζυγος Σκοπιανού: Μην φοβάσαι δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα, δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα μην φοβάσαι.
Σκοπιανός: Εντάξει αγάπη μου σ’ αγαπώ.
Σύζυγος Σκοπιανού: Θέλεις να δηλώσω την εξαφάνισή σου; Θες να εμφανιστείς; Τι θέλεις να κάνεις; Ότι θέλεις, ότι μου πεις, θες να το πω στον δικηγόρο έχω βάλει δύο δικηγόρους του (...).
Σκοπιανός: Πάρτονε και πες του αυτός έχει φύγει από το σπίτι έχει φοβηθεί και κρύβεται.
Σύζυγος Σκοπιανού: Ωραία να το πω αυτό στον δικηγόρο ότι μίλησα μαζί σου; Και ότι έχει φοβηθεί τόσο πολύ και κρύβεται να δούμε πως θα το αντιμετωπίσουμε;
Σκοπιανός: Ναι αγάπη.
Σύζυγος Σκοπιανού: Σ’ αγαπώ είσαι η ζωή μου, η (…) ήταν εδώ πριν κλαίγαμε μαζί, μην μας τρελαίνεις άλλο.
Σκοπιανός: Όχι δεν θέλω κανένα να τρελάνω.
Σύζυγος Σκοπιανού: Όχι όχι, θέλω να είσαι καλά για μια πατσαούρα για μια πατσαούρα, εμείς είμαστε, έχουμε τρελαθεί, για την Σταυρούλα, δεν έχεις κάτι να κρύψεις ζωή μου, δεν έχεις κάτι να κρύψεις αγάπη μου.
Σκοπιανός: Εντάξει αγάπη μου εντάξει ψυχή μου.
Σύζυγος Σκοπιανού: Όλα έχουμε βάλει δικηγόρους μην αγχώνεσαι μην αγχώνεσαι, εγώ θα το πω στον δικηγόρο θα μιλήσω, φοβήθηκε κρύβεται θα το αντιμετωπίσουμε σωστά, θα σε πάρω σε αυτό το νούμερο ή θα σου στέλνω μήνυμα, στείλε μου μήνυμα εντάξει;
Σκοπιανός: Στείλε μου εσύ άμα είναι εντάξει;
Σύζυγος Σκοπιανού: Εγώ θα σου στείλω αγάπη μου, έζησα πάλι έζησα πάλι.
Σκοπιανός: Σ’ αγαπώ.
Σύζυγος Σκοπιανού: Και εγώ σ αγαπώ, κάτσε να πάρω την (...) τώρα τώρα την παίρνω
Σκοπιανός: Τα λέμε γεια γεια.
Σύζυγος Σκοπιανού: Σ’ αγαπώ γεια γεια γεια.
Στον διάλογο που ακολουθεί, αποτυπώνονται οι ανησυχίες του Σκοπιανού για τις εξελίξεις της υπόθεσης, οι προσπάθειες της συζύγου του να τον καθησυχάσει, καθώς και οι αναφορές σε νομικές ενέργειες που είχαν ήδη δρομολογηθεί για την υπεράσπισή του.
Ολόκληρος ο διάλογος του καθ' ομολογίαν δολοφόνου με την σύζυγό του πριν συλληφθεί:
Σύζυγος Σκοπιανού: Ορίστε;
Σκοπιανός: Έλα αγάπη.
Σύζυγος Σκοπιανού: Έλα αγάπη μου.
Σκοπιανός: Σ’ αγαπάω ρε ζωή μου.
Σύζυγος Σκοπιανού: Σ’ αγαπάω μην αγχώνεσαι έχουμε βάλει δύο – τρεις δικηγόρους, μην αγχώνεσαι όλα καλά.
Σκοπιανός: Κρύβομαι ρε ζωή μου δεν θέλω να πάω μέσα τζάμπα.
Σύζυγος Σκοπιανού: Δεν θα πας μέσα, δεν θα πας δεν έχουνε βρει τίποτα, τίποτα δεν έχουνε βρει.
Σκοπιανός: Δεν θα πάω μέσα.
Σύζυγος Σκοπιανού: Δεν θα πας δεν θα το αφήσουμε έχουμε βάλει δύο δικηγόρους του (…) μην αγχώνεσαι καθόλου.
Σκοπιανός: Και κρύβομαι.
Σύζυγος Σκοπιανού: Εντάξει καλά κάνεις, μην στεναχωριέσαι.
Σκοπιανός: Να σκοτωθώ στο λόγο μου.
Σύζυγος Σκοπιανού: Όχι όχι όχι θα την βρούνε θα την βρούνε την πατσαούρα αγάπη μου, εγώ και η (…) σε περιμένουμε, έχουμε τρελαθεί για εσένα αυτές τις μέρες, για την (...) και για εμένα και για την (…) σε παρακαλώ.
Σκοπιανός: Εντάξει.
Σύζυγος Σκοπιανού: Δεν υπάρχουνε όλα στα μέσα τα ακούω, όλα τα μαθαίνω, τώρα άκουγα τα πάντα τα πάντα τα πάντα.
Σκοπιανός: Εντάξει ψυχούλα μου.
Σύζυγος Σκοπιανού: Σ’ αγαπώ μην αγχώνεσαι μην αγχώνεσαι, έχουμε βάλει δικηγόρους εντάξει;
Σκοπιανός: Εντάξει.
Σύζυγος Σκοπιανού: Τι νούμερο είναι αυτό;
Σκοπιανός: Δικό μου είναι μην δίνεις σημασία.
Σύζυγος Σκοπιανού: Εντάξει ζωή μου που βρίσκεσαι;
Σκοπιανός: Κρύβομαι ακατάληπτο δεν θέλω να μπω μέσα.
Σύζυγος Σκοπιανού: Δεν θα μπεις μέσα, δεν θα σε αφήσουμε, δεν έχεις ενοχοποιηθεί, είπανε αυτοί που ήτανε στην Αθήνα προχθές δεν βρήκανε τίποτα στο σπίτι δεν βρήκανε τίποτα αγάπη μου γιατί έφυγες;
Σκοπιανός: Φοβάμαι ρε ζωή μου.
Σύζυγος Σκοπιανού: Μην φοβάσαι δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα, δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα μην φοβάσαι.
Σκοπιανός: Εντάξει αγάπη μου σ’ αγαπώ.
Σύζυγος Σκοπιανού: Θέλεις να δηλώσω την εξαφάνισή σου; Θες να εμφανιστείς; Τι θέλεις να κάνεις; Ότι θέλεις, ότι μου πεις, θες να το πω στον δικηγόρο έχω βάλει δύο δικηγόρους του (...).
Σκοπιανός: Πάρτονε και πες του αυτός έχει φύγει από το σπίτι έχει φοβηθεί και κρύβεται.
Σύζυγος Σκοπιανού: Ωραία να το πω αυτό στον δικηγόρο ότι μίλησα μαζί σου; Και ότι έχει φοβηθεί τόσο πολύ και κρύβεται να δούμε πως θα το αντιμετωπίσουμε;
Σκοπιανός: Ναι αγάπη.
Σύζυγος Σκοπιανού: Σ’ αγαπώ είσαι η ζωή μου, η (…) ήταν εδώ πριν κλαίγαμε μαζί, μην μας τρελαίνεις άλλο.
Σκοπιανός: Όχι δεν θέλω κανένα να τρελάνω.
Σύζυγος Σκοπιανού: Όχι όχι, θέλω να είσαι καλά για μια πατσαούρα για μια πατσαούρα, εμείς είμαστε, έχουμε τρελαθεί, για την Σταυρούλα, δεν έχεις κάτι να κρύψεις ζωή μου, δεν έχεις κάτι να κρύψεις αγάπη μου.
Σκοπιανός: Εντάξει αγάπη μου εντάξει ψυχή μου.
Σύζυγος Σκοπιανού: Όλα έχουμε βάλει δικηγόρους μην αγχώνεσαι μην αγχώνεσαι, εγώ θα το πω στον δικηγόρο θα μιλήσω, φοβήθηκε κρύβεται θα το αντιμετωπίσουμε σωστά, θα σε πάρω σε αυτό το νούμερο ή θα σου στέλνω μήνυμα, στείλε μου μήνυμα εντάξει;
Σκοπιανός: Στείλε μου εσύ άμα είναι εντάξει;
Σύζυγος Σκοπιανού: Εγώ θα σου στείλω αγάπη μου, έζησα πάλι έζησα πάλι.
Σκοπιανός: Σ’ αγαπώ.
Σύζυγος Σκοπιανού: Και εγώ σ αγαπώ, κάτσε να πάρω την (...) τώρα τώρα την παίρνω
Σκοπιανός: Τα λέμε γεια γεια.
Σύζυγος Σκοπιανού: Σ’ αγαπώ γεια γεια γεια.
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