Ανδρέας Φουστάνος: Η Ελένη Μενεγάκη μπορεί να κάνει ένα διάλειμμα γιατί μπορεί να κουράστηκε ή να κούρασε
Ανδρέας Φουστάνος: Η Ελένη Μενεγάκη μπορεί να κάνει ένα διάλειμμα γιατί μπορεί να κουράστηκε ή να κούρασε
Αλλά εγώ πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι, οι οποίοι αγαπάνε αυτό που κάνουν, δεν το αφήνουν εύκολα, είπε ο πλαστικός χειρουργός για την παρουσιάστρια
Την τηλεοπτική αποχή της Ελένης Μενεγάκη κλήθηκε να σχολιάσει ο Ανδρέας Φουστάνος. Ο πλαστικός χειρουργός και κουμπάρος της παρουσιάστριας ότι εκείνη πήρε την απόφαση να μείνει για ένα διάστημα μακριά από την τηλεόραση ενδεχομένως γιατί κουράστηκε ή κούρασε ή επειδή ένιωθε την ανάγκη να προχωρήσει σε μία αλλαγή.
«Η Ελένη Μενεγάκη μπορεί να κάνει ένα διάλειμμα, γιατί μπορεί να κουράστηκε ή να κούρασε ή θέλει να κάνει κάποια αλλαγή. Αλλά εγώ πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι αγαπάνε αυτό που κάνουν, δεν το αφήνουν εύκολα», ήταν το σχόλιο που έκανε ο Ανδρέας Φουστάνος στην εκπομπή «Super Κατερίνα», την Τρίτη 23 Ιουνίου.
Δείτε το βίντεο με όσα είπε
Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του, αναφέρθηκε στη σύντροφο και συνάδελφό του, επισημαίνοντας ότι η συνεργασία τους προϋποθέτει συνεννόηση, κοινό βηματισμό και ουσιαστική σύμπνοια. «Η συνεργασία, ειδικά η επαγγελματική, είναι μια σχέση πολύ ιδιαίτερη και θέλει να υπάρχει σύμπνοια. Κόντρες υπάρχουν πάντα και μες στη δουλειά, και νομίζω ότι αυτά δεν μπορεί να τα αποφύγει κανείς», πρόσθεσε.
Όσον αφορά στη σχέση του με τις κόρες του, ο Ανδρέας Φουστάνος εξήγησε ότι δεν υπήρξε ποτέ «χαζομπαμπάς» και ότι συνάντησε κάποιες δυσκολίες λόγω των διαφορετικών προτεραιοτήτων τους. «Δεν ήμουν χαζομπαμπάς ποτέ. Επειδή έχω κόρες, ήταν λίγο δύσκολο ένας μπαμπάς να είναι πολύ κοντά με τις κόρες, λόγω διαφορετικών προτεραιοτήτων που έχει ο καθένας, έτσι; Και ενδιαφερόντων. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε στενές σχέσεις. Τα κορίτσια έχουν πολύ πιο στενή σχέση με τον πατέρα παρά με τη μητέρα».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
«Η Ελένη Μενεγάκη μπορεί να κάνει ένα διάλειμμα, γιατί μπορεί να κουράστηκε ή να κούρασε ή θέλει να κάνει κάποια αλλαγή. Αλλά εγώ πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι αγαπάνε αυτό που κάνουν, δεν το αφήνουν εύκολα», ήταν το σχόλιο που έκανε ο Ανδρέας Φουστάνος στην εκπομπή «Super Κατερίνα», την Τρίτη 23 Ιουνίου.
Δείτε το βίντεο με όσα είπε
Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του, αναφέρθηκε στη σύντροφο και συνάδελφό του, επισημαίνοντας ότι η συνεργασία τους προϋποθέτει συνεννόηση, κοινό βηματισμό και ουσιαστική σύμπνοια. «Η συνεργασία, ειδικά η επαγγελματική, είναι μια σχέση πολύ ιδιαίτερη και θέλει να υπάρχει σύμπνοια. Κόντρες υπάρχουν πάντα και μες στη δουλειά, και νομίζω ότι αυτά δεν μπορεί να τα αποφύγει κανείς», πρόσθεσε.
Όσον αφορά στη σχέση του με τις κόρες του, ο Ανδρέας Φουστάνος εξήγησε ότι δεν υπήρξε ποτέ «χαζομπαμπάς» και ότι συνάντησε κάποιες δυσκολίες λόγω των διαφορετικών προτεραιοτήτων τους. «Δεν ήμουν χαζομπαμπάς ποτέ. Επειδή έχω κόρες, ήταν λίγο δύσκολο ένας μπαμπάς να είναι πολύ κοντά με τις κόρες, λόγω διαφορετικών προτεραιοτήτων που έχει ο καθένας, έτσι; Και ενδιαφερόντων. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε στενές σχέσεις. Τα κορίτσια έχουν πολύ πιο στενή σχέση με τον πατέρα παρά με τη μητέρα».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
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