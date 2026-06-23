Σε δημοπρασία σπάνια Ferrari που είχε στην κατοχή του ο Έρικ Κλάπτον
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Έρικ Κλάπτον Ferrari Δημοπρασία

Σε δημοπρασία σπάνια Ferrari που είχε στην κατοχή του ο Έρικ Κλάπτον

 Ο θρυλικός Βρετανός μουσικός της ροκ  απέκτησε το ιστορικό όχημα το 2002, εντάσσοντάς το στη συλλογή του, πριν το πουλήσει το 2005

Σε δημοπρασία σπάνια Ferrari που είχε στην κατοχή του ο Έρικ Κλάπτον
Ιωάννα Μαρίνου
Μία σπάνια Ferrari 275 GTB/4 του 1966, που ανήκε στο παρελθόν στον θρυλικό Βρετανό μουσικό της ροκ Έρικ Κλάπτον, διατίθεται προς πώληση μέσω δημοπρασίας.

Το συγκεκριμένο μοντέλο ξεχωρίζει όχι μόνο για τη σύνδεσή του με τον διάσημο κιθαρίστα, συνθέτη και τραγουδιστή, αλλά και για τη μοναδική του διαδρομή. Πριν περάσει στη συλλογή του Κλάπτον το 2002, είχε ήδη γράψει τη δική του ιστορία στην Κένυα, όπου χρησιμοποιήθηκε σε αγώνες.

Πρόκειται για ένα από τα μόλις 31 αντίτυπα με δεξιοτίμονο σύστημα οδήγησης που κατασκεύασε η Ferrari, γεγονός που ενισχύει ακόμη περισσότερο την αξία του. Η στενή σχέση του Έρικ Κλάπτον με τη Ferrari προσδίδει στο αυτοκίνητο ιδιαίτερη σημασία, καθώς συνδυάζει την κλασική ιστορία της αυτοκίνησης με τον κόσμο του ροκ εν ρολ. Κατά τη διάρκεια της κατοχής του από τον μουσικό, το όχημα υποβλήθηκε σε πλήρη αποκατάσταση, ενώ διαθέτει κινητήρα V12 3,3 λίτρων με ισχύ 300 ίππων.

Η ιστορία του αυτοκινήτου ξεκινά στο Λονδίνο, όπου παραγγέλθηκε στις 4 Ιουλίου του 1966 από τον επιχειρηματία Ρόμπιν Χούρι. Σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η ομάδα ειδικών κλασικών αυτοκινήτων της Fiskens, η οποία έχει σήμερα αναλάβει την πώλησή του, ο Χούρι διατηρούσε επιχειρηματικές δραστηριότητες στην Κένυα και είχε ενημερώσει τον επίσημο αντιπρόσωπο της Ferrari στη Βρετανία, Maranello Concessionaires, ότι σκόπευε να κρατήσει το αυτοκίνητο στο Ηνωμένο Βασίλειο για έξι μήνες πριν το μεταφέρει στην Αφρική.

Ωστόσο, λόγω κακής συνεννόησης, το εργοστάσιο απέστειλε απευθείας το όχημα στο λιμάνι της Μομπάσα. Παρότι ο Χούρι φέρεται να εξοργίστηκε με το λάθος, τελικά αποφάσισε να το κρατήσει στην Κένυα και να το χρησιμοποιήσει σε ερασιτεχνικούς αγώνες που διοργάνωνε η East African Motor Sports Club. Δύο χρόνια αργότερα, το πούλησε στον συνέταιρό του, Μπράιαν Λις.

Σύμφωνα με την ιστορία που συνοδεύει το αυτοκίνητο, ο Λις είχε βάλει στοίχημα με τον πιλότο ενός δικινητήριου αεροσκάφους Douglas DC-3, ότι η Ferrari του θα μπορούσε να καλύψει τη διαδρομή Ναϊρόμπι–Μομπάσα, μήκους περίπου 480 χιλιομέτρων, ταχύτερα από το αεροπλάνο. Το αυτοκίνητο φέρεται να κέρδισε το στοίχημα, καταγράφοντας μέση ταχύτητα που ξεπερνούσε τα 130 χιλιόμετρα την ώρα.

Το 1970 η Ferrari επέστρεψε στο Ηνωμένο Βασίλειο και έναν χρόνο αργότερα πέρασε στην κατοχή του γνωστού εικονογράφου αυτοκινήτων Τζέιμς Άλινγκτον, ο οποίος τη διατήρησε για περισσότερα από 30 χρόνια. Ο Έρικ Κλάπτον απέκτησε το ιστορικό όχημα το 2002, εντάσσοντάς το στη συλλογή του, πριν το πουλήσει το 2005.

Φωτογραφία άρθρου: Getty Images / Ideal Image
Ιωάννα Μαρίνου

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