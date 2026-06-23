Η Χέιλι Μπίμπερ βάζει «φωτιά» ποζάροντας με εσώρουχα από τη σειρά της Κιμ Καρντάσιαν
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Χέιλι Μπίμπερ Κιμ Καρντάσιαν Εσώρουχα

Η Χέιλι Μπίμπερ βάζει «φωτιά» ποζάροντας με εσώρουχα από τη σειρά της Κιμ Καρντάσιαν

Το 29χρονο μοντέλο πρωταγωνιστεί στη νέα καμπάνια για την εταιρεία της τηλεπερσόνας 

Η Χέιλι Μπίμπερ βάζει «φωτιά» ποζάροντας με εσώρουχα από τη σειρά της Κιμ Καρντάσιαν
27 ΣΧΟΛΙΑ
Με εσώρουχα από τη σειρά Skims της Κιμ Καρντάσιαν πόζαρε η Χέιλι Μπίμπερ. Το 29χρονο μοντέλο πρωταγωνιστεί στη νέα καμπάνια για την εταιρεία της τηλεπερσόνας και επιχειρηματία.

Η Μπίμπερ φωτογραφήθηκε με μαύρα, λευκά και μπεζ εσώρουχα, παίρνοντας σέξι πόζες, και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους στο Instagram μερικά στιγμιότυπα. Από την πλευρά του, ο Τζάστιν Μπίμπερ στήριξε τη σύζυγό του, αναδημοσιεύοντας μερικές λήψεις στον δικό του λογαριασμό στην πλατφόρμα.

Δείτε τις φωτογραφίες


Η Χέιλι Μπίμπερ βάζει «φωτιά» ποζάροντας με εσώρουχα από τη σειρά της Κιμ Καρντάσιαν
Η Χέιλι Μπίμπερ βάζει «φωτιά» ποζάροντας με εσώρουχα από τη σειρά της Κιμ Καρντάσιαν
Η Χέιλι Μπίμπερ βάζει «φωτιά» ποζάροντας με εσώρουχα από τη σειρά της Κιμ Καρντάσιαν
27 ΣΧΟΛΙΑ

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