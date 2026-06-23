Η Χέιλι Μπίμπερ βάζει «φωτιά» ποζάροντας με εσώρουχα από τη σειρά της Κιμ Καρντάσιαν
Η Χέιλι Μπίμπερ βάζει «φωτιά» ποζάροντας με εσώρουχα από τη σειρά της Κιμ Καρντάσιαν
Το 29χρονο μοντέλο πρωταγωνιστεί στη νέα καμπάνια για την εταιρεία της τηλεπερσόνας
Με εσώρουχα από τη σειρά Skims της Κιμ Καρντάσιαν πόζαρε η Χέιλι Μπίμπερ. Το 29χρονο μοντέλο πρωταγωνιστεί στη νέα καμπάνια για την εταιρεία της τηλεπερσόνας και επιχειρηματία.
Η Μπίμπερ φωτογραφήθηκε με μαύρα, λευκά και μπεζ εσώρουχα, παίρνοντας σέξι πόζες, και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους στο Instagram μερικά στιγμιότυπα. Από την πλευρά του, ο Τζάστιν Μπίμπερ στήριξε τη σύζυγό του, αναδημοσιεύοντας μερικές λήψεις στον δικό του λογαριασμό στην πλατφόρμα.
Δείτε τις φωτογραφίες
Η Μπίμπερ φωτογραφήθηκε με μαύρα, λευκά και μπεζ εσώρουχα, παίρνοντας σέξι πόζες, και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους στο Instagram μερικά στιγμιότυπα. Από την πλευρά του, ο Τζάστιν Μπίμπερ στήριξε τη σύζυγό του, αναδημοσιεύοντας μερικές λήψεις στον δικό του λογαριασμό στην πλατφόρμα.
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