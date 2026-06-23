Αλεξάνδρα Παλαιολόγου: Αγαπάω τόσο πολύ το ότι είμαι ενεργή όλα αυτά τα χρόνια, δεν θα ήθελα να μείνω έναν χρόνο εκτός
Αλεξάνδρα Παλαιολόγου: Αγαπάω τόσο πολύ το ότι είμαι ενεργή όλα αυτά τα χρόνια, δεν θα ήθελα να μείνω έναν χρόνο εκτός
Εμένα η δουλειά με θρέφει, σημείωσε η ηθοποιός
Ευλογημένη που έχει ακολουθήσει τον δρόμο της υποκριτικής δήλωσε η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου. Μιλώντας για την πορεία της στον χώρο, η ηθοποιός τόνισε πως, αν και παραμένει ενεργή εδώ και 35 χρόνια, δεν αισθάνεται την ανάγκη να κάνει ένα διάλειμμα. Αντιθέτως, η δουλειά αποτελεί για εκείνη πηγή αναζωογόνησης.
Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Νωρίς-Νωρίς», την Τρίτη 23 Ιουνίου, και αναφέρθηκε στην καλλιτεχνική της διαδρομή, τονίζοντας πως είναι τυχερή που έχει επιλέξει ένα επάγγελμα που αγαπά. «Είμαι 35 χρόνια non stop και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό και το χαίρομαι και αισθάνομαι και ευλογημένη που είμαι σε αυτή την εργασία, την οποία έχω επιλέξει», διευκρίνισε.
Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 14:00
Συνεχίζοντας, η ηθοποιός εξήγησε ότι δεν θέλει να κάνει ούτε έναν χρόνο μία παύση από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις. Το να είναι δραστήρια δεν είναι κάτι που την κουράζει. Αντιθέτως, το να είναι ενεργή είναι κάτι που αγαπά. «Αγαπάω τόσο πολύ, που είμαι ενεργή όλα αυτά τα χρόνια. Δεν θα το ήθελα κιόλας να μείνω έναν χρόνο εκτός, τι θα έκανα; Δηλαδή εμένα η δουλειά με θρέφει, γιατί είναι από αυτές τις εργασίες που δεν πας καταναγκαστικά, ρε παιδί μου, να κάνεις το οκτάωρο και να χτυπήσεις κάρτα. Αυτό το αγαπάς βαθιά μέσα σου», πρόσθεσε.
Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Νωρίς-Νωρίς», την Τρίτη 23 Ιουνίου, και αναφέρθηκε στην καλλιτεχνική της διαδρομή, τονίζοντας πως είναι τυχερή που έχει επιλέξει ένα επάγγελμα που αγαπά. «Είμαι 35 χρόνια non stop και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό και το χαίρομαι και αισθάνομαι και ευλογημένη που είμαι σε αυτή την εργασία, την οποία έχω επιλέξει», διευκρίνισε.
Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 14:00
Συνεχίζοντας, η ηθοποιός εξήγησε ότι δεν θέλει να κάνει ούτε έναν χρόνο μία παύση από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις. Το να είναι δραστήρια δεν είναι κάτι που την κουράζει. Αντιθέτως, το να είναι ενεργή είναι κάτι που αγαπά. «Αγαπάω τόσο πολύ, που είμαι ενεργή όλα αυτά τα χρόνια. Δεν θα το ήθελα κιόλας να μείνω έναν χρόνο εκτός, τι θα έκανα; Δηλαδή εμένα η δουλειά με θρέφει, γιατί είναι από αυτές τις εργασίες που δεν πας καταναγκαστικά, ρε παιδί μου, να κάνεις το οκτάωρο και να χτυπήσεις κάρτα. Αυτό το αγαπάς βαθιά μέσα σου», πρόσθεσε.
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