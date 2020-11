The Crown, τέταρτος κύκλος: Ο παράνομος έρωτας του «Φρεντ» και της «Γκλάντις»

Το ερωτικό τρίγωνο του 4ου κύκλου της σειράς «The Crown»: Κάρολος, Νταϊάνα, Καμίλα.

Nταϊάνα και Κάρολος, η κεντρική ιστορία του 4ου κύκλου της σειράς «Τhe Crown».

H πρώτη συνάντηση της Καμίλα με την λαίδη Νταϊάνα στην τέταρτη season της σειράς «Τhe crown».

Λαίδη Νταϊάνα και Μάργκαρετ Θάτσερ είναι τα νέα πρόσωπα στην 4η σεζόν της σειράς «Τhe Crown».

Ο γάμος της λαίδης Ντι με τον Κάρολο στον 4ο κύκλο της σειράς «Τhe Crown». Το ανελέητο κυνήγι της λαίδης Ντι από τους παπαράτσι.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ξεκίνησε την Κυριακή 15 Νοεμβρίου η προβολή του τέταρτου κύκλου της δημοφιλούς σειράς του Netflix, The Crown . Η τέταρτη σεζόν της ιστορικής σειράς εστιάζει στις ζωές των μελών της βασιλικής οικογένειας της Γηραιάς Αλβιόνας από τοαλλά και στην θητεία της τότε πρωθυπουργού, της «Σιδηράς Κυρίας», Μάργκαρετ Θάτσερ Ο παραμυθένιος γάμος του πρίγκιπα Κάρολου με την πριγκίπισσα Νταϊάνα και η παράνομη σχέση του με την ερωμένη του,, αναμένεται να μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον των θεατών. Ήδη, στην τρίτη σεζόν της σειράς έγινε γνωστό πως ο διάδοχος του θρόνου είχε γνωρίσει την Καμίλα σε αγώνα πόλο το 1970. Αν και εκείνη ήταν παντρεμένη με τον αξιωματικό του Στρατού, Άντριου Πάρκερ Μπόουλς, άρχισαν να βλέπονται μέχρι που εκείνος πήρε μετάθεση για το εξωτερικό με αίτημα της οικογένειάς του, προκειμένου να απομακρυνθεί το παράνομο ζευγάρι.Στην τέταρτη σεζόν της σειράς οεξακολουθεί να διατηρεί σχέση με την Καμίλα, παρόλο που ετοιμάζεται να ενώσει τη ζωή του με τη νεαρή λαίδη Νταϊάνα Σπένσερ . Ο διάδοχος αποφασίζει να παντρευτεί την Νταϊάνα για να ευχαριστήσει την βασιλική οικογένεια, αλλά δεν εγκαταλείπει ποτέ την «εσαεί» ερωμένη του. Πριν τον γάμο του, ο πρίγκιπας της Ουαλίας αφήνει μόνη στο παλάτι για έξι εβδομάδες την μέλλουσα νύφη και αναχωρεί για επίσημη περιοδεία στο εξωτερικό. Η νεαρή λαίδη Σπένσερ απαιτεί, παρά τις αντιρρήσεις του γραμματέα του Καρόλου, να δει το περιεχόμενου ενός κουτιού που έφτασε στο Μπάκιγχαμ. Στο κουτί υπάρχει ένα βραχιόλι με χαραγμένα ταΗ Νταϊάνα αισθάνεται μοναξιά όταν λαμβάνει μια πρόσκληση σε γεύμα από την Καμίλα. Σύμφωνα με την σειρά, στο γεύμα η ερωμένη του πρίγκιπα αποκαλύπτει στην μέλλουσα σύζυγό του, πως το ζευγάρι έχει χαϊδευτικά ονόματα επί χρόνια. Εκείνη τον αποκαλεί «» και εκείνος την φωνάζει «».Τα δύο ονόματα προέρχονται από τους πρωταγωνιστές της ραδιοφωνικής κωμικής σειράς του BBC, The Goon Show, η οποία βγήκε στον αέρα το 1951 και κράτησε μέχρι το 1960. Η σειρά ήταν η αγαπημένη του πρίγκιπα Κάρολου και εκείνος επέλεξε τα δύο παρατσούκλια για τον ίδιο και την παντρεμένη ερωμένη του. Η Νταϊάνα δεν έχει πια καμιά αμφιβολία πως ο Κάρολος εξακολουθεί να βλέπει την ερωμένη του, αν και επίσημα το παράνομο ζευγάρι διατείνεται πως πλέον διατηρεί φιλική σχέση.Πάντως, ο βιογράφος του διαδόχου του θρόνου, Τζόναθαν Ντίμπλεμπι, πρώην δημοσιογράφος του BBC, υποστηρίζει πως τα αρχικά GF προέρχονται από την ταινία Girl Friday, ένα άλλο χαϊδευτικό που χρησιμοποιούσε ο Κάρολος για την Καμίλα. Σημασία έχει πως η Νταϊάνα ανακάλυψε το βραχιόλι που προόριζε να χαρίσει ο μέλλων σύζυγός της στην ερωμένη του, μόλις λίγες ημέρες πριν τον γάμο τους.Στις 29 Ιουλίου του 1981 η Νταϊάνα ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας με τον πρίγκιπα Κάρολο, αλλά, αν και όλοι νόμιζαν πως ήταν η πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής της, εκείνη δεν έπαψε να σκέφτεται πως ο μέλλων σύζυγός της την απατούσε με την πρώην αγαπημένη του. Μάλιστα και να ήθελε να το ξεχάσει δεν θα μπορούσε αφού η Καμίλα βρισκόταν στις πρώτες θέσεις των καλεσμένων στον καθεδρικό ναό του Αγίου Παύλου, στο Λονδίνο. Στο ντοκιμαντέρ του Chanel 5 «Charles and Camilla: King and Queen in Waiting»,η βασιλική συντάκτρια Πένι Μποντ, δήλωσε: «Η Νταϊάνα μού εκμυστηρεύτηκε πολύ αργότερα σε μία από τις ιδιωτικές μας συζητήσεις ότι αισθανόταν όπως πρόβατο επί σφαγή καθώς περπατούσε στην εκκλησία (την ημέρα του γάμου της), γεγονός που ήταν πολύ θλιβερό».«Η δούκισσα της Κορνουάλης θα δει τα νέα επεισόδια του The Crown και δεν θα ενοχληθεί από τον τρόπο που την παρουσιάζουν», υποστήριξε φίλη της 72χρονης Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς στο περιοδικό Vanity Fair. Η Καμίλα θα παρακολουθήσει τα επεισόδια του τέταρτου κύκλου της σειράς, που ξεκίνησαν να προβάλλονται σε ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο την Κυριακή, απολαμβάνοντας ένα ποτήρι κόκκινο κρασί, όπως αποκάλυψε ανώνυμα η φίλη της συζύγου του πρίγκιπα Κάρολου.Πάντως, δημοσιεύματα στον βρετανικό Τύπο υποστηρίζουν πως η δημοφιλής σειρά παραποιεί την ιστορική αλήθεια σε ό,τι αφορά την σχέση του διαδόχου με την Καμίλα. Τα σχετικά δημοσιεύματα αναφέρουν πως, αν και στη σειρά παρουσιάζεται ο Κάρολος να βλέπει την ερωμένη του στα πρώτα χρόνια του γάμου του με την Νταϊάνα, αυτό δεν είναι αληθές. Μάλιστα, στη σειρά Κάρολος και Καμίλα κοιμούνται μαζί την παραμονή του γάμου του με την Νταϊάνα.Η βασιλική συντάκτης Ίνγκριντ Σίουαρντ χαρακτήρισε τα όσα διαδραματίζονται στη σειρά «αρκετά ανακριβή» ενώ ο δημοσιογράφος Ντίκι Άρμπιτερ, ειδικός στα θέματα του παλατιού και εκπρόσωπος Τύπου της βασίλισσας Ελισάβετ από το 1988 μέχρι το 2000, δήλωσε για τη σειρά: «Μερικά από αυτά που παρουσιάζονται είναι μύθος». Σε αντίθεση με τους παραπάνω, ο Πολ Μπάρελ, μπάτλερ της πριγκίπισσας Νταϊάνα και συγγραφέας τεσσάρων βιβλίων για τη ζωή του στο παλάτι και για την «αγαπημένη πριγκίπισσα του λαού», υποστήριξε πως «τα γεγονότα που παρουσιάζονται είναι αληθής και ακριβής δραματοποίηση όσων έχουν συμβεί».«Το έχει παρακολουθήσει, φυσικά και το έχει δει και πιστεύω και ο Κάρολος το έχει δει. Δεν νομίζω πως έχει κάποιο θέμα με αυτό (τη σειρά). Η άποψή της είναι κατά πολύ "never complain, never explain", (ποτέ μην παραπονιέσαι, ποτέ μην δίνεις εξηγήσεις)», δήλωσε η φίλη της δούκισσας. Το παραπάνω απόφθεγμα ανήκει στη βασίλισσα Ελισάβετ, η οποία ποτέ δεν σχολιάζει δημοσιεύματα που αφορούν την ίδια ή την βασιλική οικογένεια.