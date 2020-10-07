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Τηλεθέαση Άγριες Μέλισσες GNTM prime time

Τηλεθέαση: Άνοδος ψυχαγωγίας, μονομαχία για Μέλισσες και μοντέλα

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Δείτε τα νούμερα που σημείωσαν εκπομπές και σίριαλ

Η αστάθεια είναι το μόνο σίγουρο σε ό,τι αφορά την πορεία της τηλεθέασης για τη φετινή σεζόν και επιβεβαιώνεται καθημερινά.

ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ
Το «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ συνεχίζει να προηγείται στην πρωινή ενημερωτική ζώνη με 13,9% στο δυναμικό και 26,2% στο σύνολο. Ανοδος για την «Κοινωνία ώρα Mega» με 13,5% και 9,3%. Ακολουθεί το «Happy Day στον Alpha» με 12,2% και 8,7% αντίστοιχα, το «Καλημέρα Ελλάδα» με 11,9% και 17,1%, η «Ωρα Ελλάδος» με 10,6% και 11,3% και η ΕΡΤ με το «Από τις έξι» με 5,7% και 7,8%

Ανοδος για τους «Κου Κου» και υποχώρηση των ενημερωτικών εκπομπών για την πρωινή ζώνη 10 -1. Αναλυτικά:

ΔΥΝΑΜΙΚΟ
Στη φωλιά των Κου Κου STAR – 16,7%
Αλήθειες με τη Ζήνα STAR – 14,1%
Ευτυχείτε OPEN – 13,6%
Το Πρωινό ANT1 – 12,1%
Αταίριαστοι ΣΚΑΪ – 10,1%
Love It ΣΚΑΪ – 8,5%
Πάμε Δανάη MEGA – 7,5%
Ώρα για Μελέτη ALPHA – 7%
Ώρα για φαγητό ΣΚΑΪ – 7%
Ενημέρωση 10:00-12:00 ΕΡΤ – 3,2%

ΓΕΝΙΚΟ
Αταίριαστοι ΣΚΑΪ – 26,3%
Ώρα για φαγητό ΣΚΑΪ – 19,4%
Αλήθειες με τη Ζήνα STAR – 13,6%
Ευτυχείτε OPEN – 13,1%
Love It ΣΚΑΪ – 12,7%
Το Πρωινό ΑΝΤ1 – 11,2%
Στη φωλιά των Κου Κου STAR – 10,7%
Ώρα για Μελέτη ALPHA – 7,2%
Πάμε Δανάη MEGA – 5,7%
Ενημέρωση 10:00-12:00 ERT – 5%

PRIME TIME
Σκληρή μονομαχία για «Μέλισσες» και GNTM ενώ άνοδο σημειώνει και το Big Brother. Αναλυτικά:

ΔΥΝΑΜΙΚΟ
Άγριες Μέλισσες ΑΝΤ1 – 26.6%
GNTM STAR – 25.9%
Big Brother ΣΚΑΪ – 20.6%
Παρουσιάστε ΑΝΤ1 – 16%
Αγγελική ALPHA – 11.1%
8 Λέξεις ΣΚΑΪ – 9.5%

ΓΕΝΙΚΟ
Άγριες Μέλισσες ΑΝΤ1 – 28.2%
Big Brother ΣΚΑΪ – 19%
GNTM STAR – 18%
8 Λέξεις ΣΚΑΊ – 17.6%
Παρουσιάστε ANT1 – 15.2%
Αγγελική ALPHA – 11.5%

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Παιδαγωγική Σειρά

ΕΝΑ ΑΠΛΟ ΣΧΟΛΙΟ ΠΟΥ ΕΛΠΙΖΩ ΚΥΡΙΟΙ ΝΑ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ. ΣΤΗ ΓΝΩΣΤΗ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΣΕΙΡΑ ,ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΦΟΡΤΩΝΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΦΟΝΟΥΣ ΣΕ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΡΟΛΟΥΣ. ΔΙΕΡΩΤΩΜΑΙ ΑΝ Ο ΦΟΝΟΣ ΗΤΑΝ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΣΤΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ 60 Η ΜΗΠΩΣ ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΞΕΡΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΦΙΛΟΘΕΑΜΟΝ ΚΟΙΝΟ ΑΡΕΣΚΕΤΑΙ Σ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΤΗΝ ΠΛΟΚΗ ΚΑΙ ΓΙ ΑΥΤΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΜΥΘΟΠΛΑΤΕΙ. ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΝΑ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΝ ΣΥΧΝΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΕΡΑ. ΤΟ ΟΤΙ "ΑΠΟΘΕΩΝΟΝΤΑΙ"ΡΟΛΟΙ ΟΠΩΣ ΤΩΝ ΣΕΒΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΑΜΗΡΙΔΩΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΛΑΘΟΣ ΚΙΝΕΙΤΑΙ Η ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ Η ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. ΕΙΝΑΙ ΛΥΠΗΡΟ ΠΟΥ ΟΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΘΛΙΒΕΡΟ ΦΑΝΤΑΣΙΟΥΡΓΗΜΑ ΤΟΥ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ. ΤΟ ΟΤΙ ΕΝΔΕΚΤΙΚΑ Η ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Π.Χ ΡΟΛΟΥ ΦΤΑΝΕΙ ΣΤΑ ΑΚΡΑ,(ΕΝΝΟΩ ΤΗΝ ΑΚΡΑΙΑ ΚΑΙ ΜΗ ΣΕΝΑΡΙΑΚΑ ΧΡΕΙΑΖΟΥΜΕΝΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΚΛΕΟΜΕΝΗ)ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΛΑΘΟΣ ΚΙΝΕΙΤΑΙ Η ΠΛΟΚΗ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ. ΚΑΙ ΟΜΩΣ Η ΣΕΙΡΑ ΠΕΡΙΕΡΓΩΣ ΑΠΟΘΕΩΝΕΤΑΙ ΠΑΝΤΑΧΟΘΕΝ. ΚΑΠΟΙΟΙ ΒΕΒΑΙΑ ΕΞΥΠΝΑ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΤΙ ΑΠΟΘΕΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΓΝΟΩΝΤΑΣ ΒΕΒΑΙΑ ΤΗΝ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΛΕΞΗΣ "ΗΘΟΠΟΙΟΣ",(ΠΟΙΩ ΗΘΟΣ).ΝΟΜΖΩ ΟΤΙ ΠΑΡΑΠΛΑΝΟΥΝ. ΚΡΙΜΑ. ΥΠΟΘΕΤΩ ΒΕΒΑΙΑ ΠΩΣ ΤΟ ΛΟΓΟΚΡΙΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΑΙΤ ΣΑΣ ΘΑ ΑΠΟΦΥΓΕΙ ΩΣ ΣΥΝΗΘΩΣ ΝΑ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙ ΑΥΤΗ ΤΗ ΘΕΣΗ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

Απάντηση
Τραμπάκουλας

Θα ήταν ωραίο αν έγραφες κάτι και για τις άλλες σειρές και ριάλιτι που είναι στην prime time όπως και οι Άγριες Μέλισσες. Τι έχουν κι αυτά να προσφέρουν και πόσο καλό ή όχι είναι το σενάριό τους.

Απάντηση
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