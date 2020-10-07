Τηλεθέαση: Άνοδος ψυχαγωγίας, μονομαχία για Μέλισσες και μοντέλα

ΕΝΑ ΑΠΛΟ ΣΧΟΛΙΟ ΠΟΥ ΕΛΠΙΖΩ ΚΥΡΙΟΙ ΝΑ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ. ΣΤΗ ΓΝΩΣΤΗ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΣΕΙΡΑ ,ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΦΟΡΤΩΝΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΦΟΝΟΥΣ ΣΕ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΡΟΛΟΥΣ. ΔΙΕΡΩΤΩΜΑΙ ΑΝ Ο ΦΟΝΟΣ ΗΤΑΝ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΣΤΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ 60 Η ΜΗΠΩΣ ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΞΕΡΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΦΙΛΟΘΕΑΜΟΝ ΚΟΙΝΟ ΑΡΕΣΚΕΤΑΙ Σ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΤΗΝ ΠΛΟΚΗ ΚΑΙ ΓΙ ΑΥΤΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΜΥΘΟΠΛΑΤΕΙ. ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΝΑ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΝ ΣΥΧΝΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΕΡΑ. ΤΟ ΟΤΙ "ΑΠΟΘΕΩΝΟΝΤΑΙ"ΡΟΛΟΙ ΟΠΩΣ ΤΩΝ ΣΕΒΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΑΜΗΡΙΔΩΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΛΑΘΟΣ ΚΙΝΕΙΤΑΙ Η ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ Η ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. ΕΙΝΑΙ ΛΥΠΗΡΟ ΠΟΥ ΟΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΘΛΙΒΕΡΟ ΦΑΝΤΑΣΙΟΥΡΓΗΜΑ ΤΟΥ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ. ΤΟ ΟΤΙ ΕΝΔΕΚΤΙΚΑ Η ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Π.Χ ΡΟΛΟΥ ΦΤΑΝΕΙ ΣΤΑ ΑΚΡΑ,(ΕΝΝΟΩ ΤΗΝ ΑΚΡΑΙΑ ΚΑΙ ΜΗ ΣΕΝΑΡΙΑΚΑ ΧΡΕΙΑΖΟΥΜΕΝΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΚΛΕΟΜΕΝΗ)ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΛΑΘΟΣ ΚΙΝΕΙΤΑΙ Η ΠΛΟΚΗ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ. ΚΑΙ ΟΜΩΣ Η ΣΕΙΡΑ ΠΕΡΙΕΡΓΩΣ ΑΠΟΘΕΩΝΕΤΑΙ ΠΑΝΤΑΧΟΘΕΝ. ΚΑΠΟΙΟΙ ΒΕΒΑΙΑ ΕΞΥΠΝΑ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΤΙ ΑΠΟΘΕΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΓΝΟΩΝΤΑΣ ΒΕΒΑΙΑ ΤΗΝ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΛΕΞΗΣ "ΗΘΟΠΟΙΟΣ",(ΠΟΙΩ ΗΘΟΣ).ΝΟΜΖΩ ΟΤΙ ΠΑΡΑΠΛΑΝΟΥΝ. ΚΡΙΜΑ. ΥΠΟΘΕΤΩ ΒΕΒΑΙΑ ΠΩΣ ΤΟ ΛΟΓΟΚΡΙΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΑΙΤ ΣΑΣ ΘΑ ΑΠΟΦΥΓΕΙ ΩΣ ΣΥΝΗΘΩΣ ΝΑ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙ ΑΥΤΗ ΤΗ ΘΕΣΗ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.
Θα ήταν ωραίο αν έγραφες κάτι και για τις άλλες σειρές και ριάλιτι που είναι στην prime time όπως και οι Άγριες Μέλισσες. Τι έχουν κι αυτά να προσφέρουν και πόσο καλό ή όχι είναι το σενάριό τους.
Όχι και ντέρμπι , 10 μονάδες μπροστά από τα ριαλιτι είναι...