Το top-15 των πιο πλούσιων επιχειρηματιών στη βιομηχανία της μόδας

Από ιδιοκτήτες brand υψηλής ραπτικής όπως των οίκωνκαιμέχρι μαζικής παραγωγής όπως των Zara, Uniclo και H&M, οι 15 πιο πλούσιοι άνθρωποι στην βιομηχανία της μόδας έχουν συνολικά περιουσία 410,8 δισεκατομμύρια δολάρια. Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται φυσικά ο Γάλλος επιχειρηματίας, ο πρόεδρος του ομίλου(Louis Vuitton, Christian Dior, Dom Perignon, Tiffany & Co) με περιουσία 88 δισεκατομμύρια δολάρια.Η βιομηχανία της μόδας εξακολουθεί να είναι μια ιδιαίτερα προσοδοφόρα μπίζνα αφού παγκοσμίως τα έσοδά της, από μικρούς και μεγάλους παίκτες αγγίζουν το αστρονομικό ποσό των 2,5 τρις δολαρίων. O Τζόρτζιο Αρμάνι, ο ιδρυτής της NIKE, ο δισεκατομμυριούχος Γιαπωνέζος ιδρυτής της Uniclo και ο Ισπανός ιδιοκτήτης των Zara είναι επίσης «μέλη» στο κλειστό club του top 15.Ο Γουίλσον είναι ο ιδρυτής της εταιρείας αθλητικών ειδών Lululemon Athletica. Μέσα σε ένα μόλις χρόνο (από τον Φεβρουάριο του 2019 μέχρι τον Βεβρουάριο του 2020) τα έσοδα της αυξήθηκαν κατά 4 δις δολάρια. To 2015 o επιχειρηματίας αποχώρησε από το μετοχικό συμβούλιο της εταιρείας πουλώντας το μισό των μεριδίων του στην εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων Advent InternationalΟ Σιζιά είναι αντιπρόεδρος της Anta Sports Products, της κινεζικής πολυεθνικής λιανικής πώλησης αθλητικών ειδών. Υπό την ομπρέλα της εταιρείας βρίσκονται brand όπως τα Anta, Fila, Amer Sports και Descente, με τα έσοδά της μόνο το 2018 να αγγίζουν τα 3,6 δις δολάρια σύμφωνα με το Bloomberg.Ο συνιδρυτής και μοναδικός ιδιοκτήτης της αυτοκρατορίας Armani έχει στο χαρτοφυλάκιό του τον ομώνυμο οίκο υψηλής ραπτικής καθώς και μια σειρά προϊόντων και επιχειρήσεων, από αθλητικά είδη, καλλυντικά κι εστιατόρια μέχρι ξενοδοχεία, resort, είδη διακόσμησης και ρούχα ready to wear. O Iταλός σχεδιαστής ίδρυσε την εταιρεία του το 1975 κι έκτοτε θεωρείται ένας από τους πιο πετυχημένους στην βιομηχανία της μόδας με το εισόδημά του μόνο το 2018 να αγγίζει τα 2,3 δις δολάρια. Είναι επίσης ιδιοκτήτης ενός superyacht 213 μέτρων και διαθέτει πολυτελή ακίνητα από την Ιταλία μέχρι την Καραϊβική.Πρόκειται για τον πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Anta Sports, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες αθλητικών ειδών με έδρα την Κίνα. Μόνο το 2018 τα έσοδά της ήταν 3,6 δις.Ο Πόβλσεν είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος και ιδιοκτήτης της Δανέζικης εταιρείας λιανικών πωλήσεων με είδη ρουχισμού Bestseller. Οι γονείς του Πόβλσεν ξεκίνησαν την εταιρεία το 1975 και ο ίδιος ήταν μόλις 28 χρονών όταν ο πατέρας του, Τρόελς τον έχρισε ιδιοκτήτη της εταιρείας το 1990. Η Bestseller είναι επίσης ιδιοκτήτρια 11 ακόμα εταιρειών μόδας μεταξύ των οποίων τα brands Vero Moda, Only και Jack & Jones. Σήμερα ο Πόβλσεν είναι ο δεύτερος πιο πλούσιος άνθρωπος της Δανίας ενώ εκτός της Bestseller έχει σημαντικά μερίδια στον online κολοσσό πωλήσεων Asos και της εταιρείας πληρωμών Klarna. Το όνομά του έγινε γνωστό παγκοσμίως τν Απρίλιο του 2019 λόγω της οικογενειακής τραγωδίας που βίωσε με τη σύζυγό του όταν τα τέσσερα παιδιά τους την Κυριακή του Πάσχα σκοτώθηκαν από βομβαρδισμούς στη Σρι Λάνκα που στοίχισαν τη ζωή σε 290 ανθρώπους.Πρόκειται για την κόρη του ιδιοκτήτη των Zara που απέκτησε με την σύζυγό του Ροζαλία Μέρα. Η Σάντρα απέκτησε το τίτλο της πιο πλούσιας γυναίκας της Ισπανίας μετά τον θάνατο της μητέρας της. Αν και δεν εμπλέκεται επιχειρηματικά στην εταιρεία, κατέχει μερίδιο 4,5% στην πολυεθνική Inditex του πατέρα της.Ο Ντάιχμαν είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της ομώνυμης εταιρείας κατασκευής υποδημάτων (Deichman) που ίδρυσε ο τσαγκάρης παππούς του το 1913. Η φήμη της Ντάιχμαν ως εταιρείας κατασκευής παπουτσιών σε προσιτή τιμή είναι συνώνυμη με την ιστορία της αφού σύμφωνα με την ιστοσελίδα της η οικογενειακή επιχείρηση μετά τον πόλεμο εγκαινίασε την πώληση και ανταλλαγή μεταχειρισμένων υποδημάτων. Σήμερα η Deichmann είναι από τις μεγαλύτερες εταιρείες λιανικής πώλησης υποδημάτων της Ευρώπης με περισσότερα από 4.200 καταστήματα στη Γερμανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και σε χώρες της Ευρώπης.Ο πρώην πρόεδρος της best sellers ειδών ρουχισμού H&M κατέχει σήμερα το 36% της εταιρείας. Από τον Μάιο του 2020 οπότε και εγκατέλειψε την προεδρία της επιχείρησης, τα ηνία ανέλαβε ο γιος του Κλαρ-Γιόχαν. Στον όμιλο της H&M ανήκουν επίσης τα brands Weekday, COS και Monki ενώ τα έσοδα της επιχείρησης από τις πωλήσεις μόνο για το 2018 άγγιξαν τα 22 δις δολάρια. Η σουηδική fast-fashion εταιρεία έχει 4.900 καταστήματα σε 73 αγορές.Ο ιδρυτής της εταιρείας οπτικών ειδών Luxottica θεωρείται ο γίγαντας του είδους αφού στην ιδιοκτησία του ανήκουν εταιρείες όπως οι Ray-Ban και η Oakley ενώ κατασκευάζει γυαλιά για κορυφαία brands όπως τα Chanel και Bulgari μεταξύ άλλων. Η Luxottica μετά τη συγχώνευσή της με τη Γαλλική εταιρεία κατασκευής φακών Essilor το 2018, έγινε η μεγαλύτερη στον κόσμο εταιρεία κατασκευής και λιανικής πώλησης γυαλιών ηλίου αλλά και οράσεως.Ο Γιανάι είναι ο ιδρυτής και ιδιοκτήτης της Γιαπωνέζικης αυτοκρατορίας ειδών ρουχισμού Fast Retailing, της μεγαλύτερης στην Ασία που έχει στην ιδιοκτησία της την Uniqlo. Πρόκειται για τον πιο πλούσιο άνθρωπο της Ιαπωνίας που ξεκίνησε την καριέρα του δουλεύοντας στο συνοικιακό μαγαζί του πατέρα του. Ο Γιανάι αργότερα άλλαξε το όνομα της εταιρείας σε Fast Retailing στις αρχές των 90’ς αντανακλώντας τη στρατηγική του brand, κάτι που εκτός από έξυπνο αποδείχθηκε και ιδιαίτερα επικερδές. Το πρώτο κατάστημα Uniqlo άνοιξε το 1984 ενώ σήμερα υπάρχουν πάνω από 2.000 καταστήματα σε περισσότερες από 20 χώρες. Στο σύνολό της η Fast Retailing έχει χιλιάδες καταστήματα με τις ετικέτες της σε όλο τον κόσμο ενώ οι πωλήσεις της το 2019 της απέφεραν εισοδήματα ύψους 20,8 δις δολαρίων.Πρόκειται για τα δύο αδέρφια συνιδιοκτήτες του Γαλλικού εμβληματικού Οίκου Chanel. O Αλεν είναι ο πρόεδρος της Chanel ενώ ο αδερφός του Τζεράρ διαχειρίζεται τον τομέα της ωρολογοποιίας του brand με έδρα την Ελβετία. Τα αδέρφια Βερτχάιμερ κληρονόμησαν την αυτοκρατορία Chanel από τον παππού τους, Πιερ που ίδρυσε τον Οίκο το 1913 μαζί με την Γκαμπριέλ Σανέλ, τη θρυλική σε όλους Κοκό. Σήμερα το καθένα από τα δυο αδέρφια έχει προσωπική περιουσία 32,3 δις δολαρίων. Οι Βερτχάιμερ είναι γνωστοί ως οι πιο «ήσυχοι» δισεκατομμυριούχοι της βιομηχανίας της μόδας. «Είμαστε μία πολύ διακριτική και χαμηλών τόνων οικογένεια, δεν μιλάμε ποτέ», δήλωσε ο Ζεράρ στους New York Times το 2002. «Το θέμα είναι η Κοκό Σανέλ, ο Καρλ(Λάγκερφελντ), είναι όλοι αυτοί που δουλεύουν και δημιουργούν για τη Chanel. Δεν είναι οι Βερτχάιμερ».Ο Νάιτ είναι ο ιδρυτής της εταιρείας-μαμούθ αθλητικών ειδών, της Nike, ενός πρώην αθλητή του στίβου που ξεκίνησε τη διάσημη πια σήμερα πολυεθνική το 1964 μαζί με τον συναθλητή του, Μπιλ Μπάουερμαν. Ο Νάιτ αποσύρθηκε από την θέση του προέδρου της Nike το 2016 μετά από 52 χρόνια έχοντας πλέον αρκετά δις στην μπάντα για να χορτάσουν δέκα γενιές και βάλε αργότερα.Ο άνθρωπος πίσω από τον όμιλο πολυτελών ειδών, Kering στο χαρτοφυλάκιο του οποίου ανήκουν διάσημοι Οίκοι όπως οι Gucci και Alexander McQueen. Μόλις πριν λίγες μέρες είχαμε μάλιστα τη τιμή να τον φιλοξενήσουμε στα νησιά μας αφού με τη διάσημη σύζυγό του και φλογερή Λατίνα σταρ, Σάλμα Χάγιεκ με την οποία παντρεύτηκαν το 2009, έκαναν διακοπές σε Πάρο και Μύκονο. Ο Γάλλος επιχειρηματίας και μεγάλος συλλέκτης έργων τέχνης έχει επίσης στην κατοχή του μία πληθώρα από σπίτια, οινοποιεία αλλά και εκδοτικά έργα. Είναι ο τρίτος πιο πλουσιότερος Γάλλος μετά τον Μπερνάρ Αρνό –το μεγάλο ανταγωνιστή του- και τον Φανσουάζ Μπέτενκουρ-Μέγιερς.Ο Ορτέγκα έφτιαξε τη τεράστια περιουσία του ύψους 60 δις δολαρίων περίπου μέσω του Ισπανικής πολυεθνικής Inditex που ίδρυσε μαζί με την πρώην σύζυγό του Ροζαλία Μέρα το 1975. Σήμερα κατέχει το 59% της Inditex της μεγαλύτερης εταιρείας στον κόσμο λιανικών πωλήσεων ειδών ρουχισμού στο χαρτοφυλάκιο της οποίας συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων τα brands Zara, Pull&Bear, Bershka, Massimo Dutti και Stradivarius.Ο πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου LVMH, της μεγαλύτερης εταιρείας πολυτελών ειδών στον κόσμο δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Είναι άλλωστε ο τρίτος πιο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο μαζί με τον Μπιλ Γκέιτς και τον Τζεφ Μπέζος. Ο Ομιλος LVMH έχει υπό την ομπρέλα της 75 διάσημα brands μεταξύ των οποίων Louis Vuitton, Christian Dior, Sephora και Bulgari ενώ από το Νοέμβρη του 2019 στο χαρτοφυλάκιό της πέρασε και η μυθική εταιρεία κοσμημάτων Tiffany & Co σε μια αγοραπωλησία που χαρακτηρίστηκε ως η αγορά του αιώνα καταβάλλοντας τίμημα ύψους 16,6 δις δολαρίων. Ο Αρνό θεωρείται ένας από τους ταχύτερα πλούσιους δισεκατομμυριούχος στον κόσμο.