Και πιλότος τώρα ο Τζέιμι Όλιβερ: «Για να δούμε πώς αυτό θα αποτελέσει έμπνευση για τη μαγειρική μου»
Και πιλότος τώρα ο Τζέιμι Όλιβερ: «Για να δούμε πώς αυτό θα αποτελέσει έμπνευση για τη μαγειρική μου»
Στα 50 μου αισθάνομαι τόσο αναζωογονημένος, πετάω στα σύννεφα, εξομολογήθηκε ο σεφ που αποκάλυψε ότι πήρε άδεια πιλότου
Μία νέα ιδιότητα πρόσθεσε ο Τζέιμι Όλιβερ, δίπλα σε εκείνη του σεφ, αφού πήρε άδεια πιλότου, έπειτα από απαιτητική εκπαίδευση. Ο ίδιος μοιράστηκε τα νέα με τους θαυμαστές του μέσα από τα social media.
Ο Όλιβερ εξομολογήθηκε πως νιώθει «τόσο αναζωογονημένος», αφού αποφάσισε να προκαλέσει τον εαυτό του και να μάθει μια νέα δεξιότητα στα 50 του, ενώ ευχαρίστησε όσους τον βοήθησαν σε αυτό το «ταξίδι».
Μάλιστα, απέδωσε με τρυφερό τρόπο στη σύζυγό του, Τζουλς, την αφορμή για να ασχοληθεί με το νέο του χόμπι, καθώς εκείνη του είχε κάνει δώρο για τα γενέθλιά του την πρώτη του δοκιμαστική πτήση. Από την ανάρτησή του δεν έλειψαν στιγμιότυπα με τον ίδιο μέσα σε αεροσκάφος, μετά το απαιτητικό πρόγραμμα εκπαίδευσης.
Όπως έγραψε στο Instagram: «Είμαι πολύ περήφανος και ενθουσιασμένος που μοιράζομαι μαζί σας ότι πήρα άδεια πιλότου. Από τότε που η αγάπη μου, μου έκανε δώρο την πρώτη μου δοκιμαστική πτήση για τα γενέθλιά μου, ερωτεύτηκα βαθιά την αεροπορία και, μετά από έναν χρόνο εκπαίδευσης, τελικά τα κατάφερα. Ήταν σίγουρα ένα από τα πιο δύσκολα, πιο υπέροχα και πιο εμπνευστικά πράγματα που έχω κάνει ποτέ! Με δοκίμασε με τόσους τρόπους και με έκανε να εξελιχθώ ως άνθρωπος».
Αφού είπε το δικό του «ευχαριστώ» σε όσους στάθηκαν δίπλα του, αναρωτήθηκε με ποιον τρόπο θα τον εμπνεύσει η νέα του ιδιότητα του στην επαγγελματική του πορεία ως σεφ: «Στα 50 μου αισθάνομαι τόσο αναζωογονημένος που ανέλαβα κάτι τόσο απαιτητικό και, παρότι οι εξετάσεις ήταν δύσκολες, τα κατάφερα. Πετάω στα σύννεφα, είμαι ενθουσιασμένος, εμπνευσμένος, περήφανος για τον εαυτό μου και τόσο ευγνώμων που γνώρισα τόσους υπέροχους ανθρώπους στην πορεία. Τώρα αρχίζει πραγματικά η μάθηση. Για να δούμε πώς θα εμπνεύσει αυτό τη μαγειρική μου. Με αγάπη, Τζέιμι».
Η ανάρτηση του Τζέιμι Όλιβερ
Ο Όλιβερ εξομολογήθηκε πως νιώθει «τόσο αναζωογονημένος», αφού αποφάσισε να προκαλέσει τον εαυτό του και να μάθει μια νέα δεξιότητα στα 50 του, ενώ ευχαρίστησε όσους τον βοήθησαν σε αυτό το «ταξίδι».
Μάλιστα, απέδωσε με τρυφερό τρόπο στη σύζυγό του, Τζουλς, την αφορμή για να ασχοληθεί με το νέο του χόμπι, καθώς εκείνη του είχε κάνει δώρο για τα γενέθλιά του την πρώτη του δοκιμαστική πτήση. Από την ανάρτησή του δεν έλειψαν στιγμιότυπα με τον ίδιο μέσα σε αεροσκάφος, μετά το απαιτητικό πρόγραμμα εκπαίδευσης.
Όπως έγραψε στο Instagram: «Είμαι πολύ περήφανος και ενθουσιασμένος που μοιράζομαι μαζί σας ότι πήρα άδεια πιλότου. Από τότε που η αγάπη μου, μου έκανε δώρο την πρώτη μου δοκιμαστική πτήση για τα γενέθλιά μου, ερωτεύτηκα βαθιά την αεροπορία και, μετά από έναν χρόνο εκπαίδευσης, τελικά τα κατάφερα. Ήταν σίγουρα ένα από τα πιο δύσκολα, πιο υπέροχα και πιο εμπνευστικά πράγματα που έχω κάνει ποτέ! Με δοκίμασε με τόσους τρόπους και με έκανε να εξελιχθώ ως άνθρωπος».
Αφού είπε το δικό του «ευχαριστώ» σε όσους στάθηκαν δίπλα του, αναρωτήθηκε με ποιον τρόπο θα τον εμπνεύσει η νέα του ιδιότητα του στην επαγγελματική του πορεία ως σεφ: «Στα 50 μου αισθάνομαι τόσο αναζωογονημένος που ανέλαβα κάτι τόσο απαιτητικό και, παρότι οι εξετάσεις ήταν δύσκολες, τα κατάφερα. Πετάω στα σύννεφα, είμαι ενθουσιασμένος, εμπνευσμένος, περήφανος για τον εαυτό μου και τόσο ευγνώμων που γνώρισα τόσους υπέροχους ανθρώπους στην πορεία. Τώρα αρχίζει πραγματικά η μάθηση. Για να δούμε πώς θα εμπνεύσει αυτό τη μαγειρική μου. Με αγάπη, Τζέιμι».
Η ανάρτηση του Τζέιμι Όλιβερ
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