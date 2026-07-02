Μετά την Ύδρα στη Μύκονο η Ρίτα Όρα: Οι πόζες με μαγιό σε σκάφος
Μετά την Ύδρα στη Μύκονο η Ρίτα Όρα: Οι πόζες με μαγιό σε σκάφος
Χρειαζόμουν μια ανανέωση: Ήλιος, μπικίνι και μουσική, έγραψε στην ανάρτησή της η τραγουδίστρια
Τις διακοπές της στην Ελλάδα συνεχίζει η Ρίτα Όρα. Μετά την Ύδρα η διάσημη τραγουδίστρια επισκέφτηκε τη Μύκονο και μοιράστηκε με τους θαυμαστές της μερικά «καλοκαιρινά» στιγμιότυπα.
Φορώντας ένα ασημί μπικίνι, ένα πράσινο μαντήλι στα μαλλιά της, κοσμήματα και γυαλιά ηλίου η ποπ σταρ πήρε πόζες με σέξι διάθεση πάνω σε σκάφος. «Χρειαζόμουν μια ανανέωση: Ήλιος, μπικίνι και μουσική», έγραψε στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram.
Δείτε τις φωτογραφίες
Φορώντας ένα ασημί μπικίνι, ένα πράσινο μαντήλι στα μαλλιά της, κοσμήματα και γυαλιά ηλίου η ποπ σταρ πήρε πόζες με σέξι διάθεση πάνω σε σκάφος. «Χρειαζόμουν μια ανανέωση: Ήλιος, μπικίνι και μουσική», έγραψε στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram.
Δείτε τις φωτογραφίες
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