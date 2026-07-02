O Drake και η πορεία του στη μουσική βιομηχανία γίνονται μάθημα σε πανεπιστήμιο του Μόντρεαλ
GALA
Drake Πανεπιστήμιο Μόντρεαλ

O Drake και η πορεία του στη μουσική βιομηχανία γίνονται μάθημα σε πανεπιστήμιο του Μόντρεαλ

Το Πανεπιστήμιο Concordia θα παρουσιάσει το «Drake: Media, Myth & Manhood», το οποίο είναι αφιερωμένο στον ράπερ, κατά τη διάρκεια του φθινοπωρινού εξαμήνου του 2026

O Drake και η πορεία του στη μουσική βιομηχανία γίνονται μάθημα σε πανεπιστήμιο του Μόντρεαλ
1 ΣΧΟΛΙΟ
Θέμα πανεπιστημιακού προγράμματος σπουδών πρόκειται να γίνει ο Drake.

Το Πανεπιστήμιο Concordia στο Μόντρεαλ θα προσφέρει το μάθημα «Drake: Media, Myth & Manhood» κατά τη διάρκεια του φθινοπωρινού εξαμήνου του 2026. Το μάθημα αφιερωμένο είναι στον μουσικό κατάλογο του ράπερ από το Τορόντο, τη μυθολογία της κουλτούρας και τα συστήματα της βιομηχανίας στα οποία εντάσσεται η καριέρα του.

Στο πλαίσιο του ευρύτερου προγράμματος σπουδών «Hip-Hop: Past, Present & Future» η ύλη καθορίζεται από τον ράπερ και καθηγητή Yassin «Narcy» Alsalman, απόφοιτο του Concordia που επιστρέφει στο πανεπιστήμιό του. Ο Alsalman έχει διδάξει στο παρελθόν μαθήματα πανεπιστημιακού επιπέδου για τον Κάνιε Γουέστ.


Στο νέο του μάθημα θα εξετάζει την άνοδο και την υποδομή της δισκογραφικής εταιρείας OV του Drake, τη σχέση μεταξύ τέχνης και καπιταλισμού και τα συστήματα της βιομηχανίας στα οποία πρέπει να κινούνται οι καλλιτέχνες.

Στην περιγραφή του μαθήματος τονίζεται ότι η πολιτική και η τέχνη δεν μπορούν να διαχωριστούν όταν η πολιτική είναι σαθρή και ότι τα ζητήματα που θα διερευνηθούν είναι ο έλεγχος των δισκογραφικών, οι μηχανισμοί των stream farms (φάρμες αναπαραγωγής) και οι αγωγές θρυλικών καλλιτεχνών κατά της βιομηχανίας.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ένα νέο μπάνιο μπορεί να μεταμορφώσει ολόκληρο τον χώρο σου - και τώρα μπορείς να το κερδίσεις

Ένα νέο μπάνιο μπορεί να μεταμορφώσει ολόκληρο τον χώρο σου - και τώρα μπορείς να το κερδίσεις

Μέσα από έναν μεγάλο διαγωνισμό όπου δυο τυχεροί κερδίζουν δυο ολικές ανακαινίσεις μπάνιου συνολικής αξίας €30.000, η εταιρεία Κυπριώτης αναδεικνύει τη δύναμη του σωστού σχεδιασμού να μεταμορφώνει την καθημερινότητα στο σπίτι.

Ποια είναι τα 3 επαγγέλματα που προσφέρουν γρήγορη ανέλιξη στον κλάδο του τουρισμού

Ο τουρισμός και η εστίαση είναι δύο από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, όπου η εξειδίκευση και η σωστή εκπαίδευση ανοίγουν τον δρόμο για μια καριέρα με προοπτικές

Πώς μια επιχείρηση μπορεί να κερδίσει σε παραγωγικότητα, ασφάλεια και εξοικονόμηση

Με προνομιακές εκπτώσεις και αποκλειστικά οφέλη σε προηγμένα ψηφιακά εργαλεία και λύσεις συνδεσιμότητας, το MagentaONE Business της COSMOTE TELEKOM προσφέρει ουσιαστική αξία στις επιχειρήσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης