O Drake και η πορεία του στη μουσική βιομηχανία γίνονται μάθημα σε πανεπιστήμιο του Μόντρεαλ
O Drake και η πορεία του στη μουσική βιομηχανία γίνονται μάθημα σε πανεπιστήμιο του Μόντρεαλ
Το Πανεπιστήμιο Concordia θα παρουσιάσει το «Drake: Media, Myth & Manhood», το οποίο είναι αφιερωμένο στον ράπερ, κατά τη διάρκεια του φθινοπωρινού εξαμήνου του 2026
Θέμα πανεπιστημιακού προγράμματος σπουδών πρόκειται να γίνει ο Drake.
Το Πανεπιστήμιο Concordia στο Μόντρεαλ θα προσφέρει το μάθημα «Drake: Media, Myth & Manhood» κατά τη διάρκεια του φθινοπωρινού εξαμήνου του 2026. Το μάθημα αφιερωμένο είναι στον μουσικό κατάλογο του ράπερ από το Τορόντο, τη μυθολογία της κουλτούρας και τα συστήματα της βιομηχανίας στα οποία εντάσσεται η καριέρα του.
Στο πλαίσιο του ευρύτερου προγράμματος σπουδών «Hip-Hop: Past, Present & Future» η ύλη καθορίζεται από τον ράπερ και καθηγητή Yassin «Narcy» Alsalman, απόφοιτο του Concordia που επιστρέφει στο πανεπιστήμιό του. Ο Alsalman έχει διδάξει στο παρελθόν μαθήματα πανεπιστημιακού επιπέδου για τον Κάνιε Γουέστ.
Στο νέο του μάθημα θα εξετάζει την άνοδο και την υποδομή της δισκογραφικής εταιρείας OV του Drake, τη σχέση μεταξύ τέχνης και καπιταλισμού και τα συστήματα της βιομηχανίας στα οποία πρέπει να κινούνται οι καλλιτέχνες.
Στην περιγραφή του μαθήματος τονίζεται ότι η πολιτική και η τέχνη δεν μπορούν να διαχωριστούν όταν η πολιτική είναι σαθρή και ότι τα ζητήματα που θα διερευνηθούν είναι ο έλεγχος των δισκογραφικών, οι μηχανισμοί των stream farms (φάρμες αναπαραγωγής) και οι αγωγές θρυλικών καλλιτεχνών κατά της βιομηχανίας.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Το Πανεπιστήμιο Concordia στο Μόντρεαλ θα προσφέρει το μάθημα «Drake: Media, Myth & Manhood» κατά τη διάρκεια του φθινοπωρινού εξαμήνου του 2026. Το μάθημα αφιερωμένο είναι στον μουσικό κατάλογο του ράπερ από το Τορόντο, τη μυθολογία της κουλτούρας και τα συστήματα της βιομηχανίας στα οποία εντάσσεται η καριέρα του.
Στο πλαίσιο του ευρύτερου προγράμματος σπουδών «Hip-Hop: Past, Present & Future» η ύλη καθορίζεται από τον ράπερ και καθηγητή Yassin «Narcy» Alsalman, απόφοιτο του Concordia που επιστρέφει στο πανεπιστήμιό του. Ο Alsalman έχει διδάξει στο παρελθόν μαθήματα πανεπιστημιακού επιπέδου για τον Κάνιε Γουέστ.
Concordia University in Montreal is set to offer a new course about Drake this coming Fall 🎓— Complex Music (@ComplexMusic) July 1, 2026
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The "Hip-Hop: Past, Present & Future" class is titled "Drake: Media, Myth & Manhood" and will be taught by Concordia graduate and professor Yassin "Narcy" Alsalman.
It will explore… pic.twitter.com/XDXOwKR6AY
Στο νέο του μάθημα θα εξετάζει την άνοδο και την υποδομή της δισκογραφικής εταιρείας OV του Drake, τη σχέση μεταξύ τέχνης και καπιταλισμού και τα συστήματα της βιομηχανίας στα οποία πρέπει να κινούνται οι καλλιτέχνες.
Στην περιγραφή του μαθήματος τονίζεται ότι η πολιτική και η τέχνη δεν μπορούν να διαχωριστούν όταν η πολιτική είναι σαθρή και ότι τα ζητήματα που θα διερευνηθούν είναι ο έλεγχος των δισκογραφικών, οι μηχανισμοί των stream farms (φάρμες αναπαραγωγής) και οι αγωγές θρυλικών καλλιτεχνών κατά της βιομηχανίας.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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