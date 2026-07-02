Ο Ντικ Βαν Ντάικ στηριζόταν με πι σε έξοδο με την 54χρονη σύζυγό του στο Λος Άντζελες
Ο Ντικ Βαν Ντάικ στηριζόταν με πι σε έξοδο με την 54χρονη σύζυγό του στο Λος Άντζελες
Ο ηθοποιός, που τον Δεκέμβριο έκλεισε τα 100, απόλαυσε τη βόλτα του με την Αρλίν Σίλβερ - Είναι παντρεμένοι από το 2012
Με πι στηριζόταν ο Ντικ Βαν Ντάικ σε έξοδο με την 54χρονη σύζυγό του στο Λος Άντζελες.
Ο ηθοποιός, που τον Δεκέμβριο έκλεισε τα 100 και έγινε ευρέως γνωστός μέσα από ταινίες όπως το «Mary Poppins», απαθανατίστηκε να περπατά στον δρόμο δίπλα στην Αρλίν Σίλβερ με την οποία είναι παντρεμένος από το 2012, φορώντας φόρμα και λευκή μπλούζα.
Το ζευγάρι απόλαυσε μια ήρεμη καθημερινή έξοδο, κάνοντας μάλιστα στάση για καφέ, σύμφωνα με την Daily Mail.
Όπως είχε εξηγήσει ο Ντάικ τον Νοέμβριο του 2025 μέσα από άρθρο του στους The Times, τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, τα οποία δεν του επιτρέπουν να βγαίνει πολύ συχνά από το σπίτι: «Όπως οι ρόλοι ηλικιωμένων που έχω παίξει, είμαι πλέον σκυφτός, σέρνω τα πόδια μου και τρεκλίζω. Έχω προβλήματα με τα πόδια μου και ξαπλώνω ανάσκελα συχνά, όσο είναι επιτρεπτό», είχε πει και συμπλήρωνε: «Οι χαρακτήρες ηλικιωμένων έκαναν θόρυβο με τις μασέλες τους. Εγώ μασάω τσίχλα νικοτίνης όλη μέρα, αν και έχω κόψει εδώ και δεκαετίες το κάπνισμα. Η όρασή μου είναι πλέον κακή».
Παρόλα αυτά, δεν αφήνει αυτές τις δυσκολίες να σταθούν εμπόδιο στην καθημερινότητά του: «Πηγαίνει στο γυμναστήριο τρεις φορές την εβδομάδα. Δεν ξέρω γιατί, αλλά είναι κάτι που θέλω ακόμη να κάνω. Αν χάσω πολλές μέρες γυμναστηρίου, νιώθω μια δυσκαμψία. Αν την αφήσω να γίνει μόνιμη, ο Θεός βοηθός», είχε αναφέρει.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ο ηθοποιός, που τον Δεκέμβριο έκλεισε τα 100 και έγινε ευρέως γνωστός μέσα από ταινίες όπως το «Mary Poppins», απαθανατίστηκε να περπατά στον δρόμο δίπλα στην Αρλίν Σίλβερ με την οποία είναι παντρεμένος από το 2012, φορώντας φόρμα και λευκή μπλούζα.
Το ζευγάρι απόλαυσε μια ήρεμη καθημερινή έξοδο, κάνοντας μάλιστα στάση για καφέ, σύμφωνα με την Daily Mail.
Dick Van Dyke, 100, leans on a walker as he enjoys rare romantic outing with wife Arlene in LA https://t.co/f1yp3eDVgl— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) July 2, 2026
Όπως είχε εξηγήσει ο Ντάικ τον Νοέμβριο του 2025 μέσα από άρθρο του στους The Times, τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, τα οποία δεν του επιτρέπουν να βγαίνει πολύ συχνά από το σπίτι: «Όπως οι ρόλοι ηλικιωμένων που έχω παίξει, είμαι πλέον σκυφτός, σέρνω τα πόδια μου και τρεκλίζω. Έχω προβλήματα με τα πόδια μου και ξαπλώνω ανάσκελα συχνά, όσο είναι επιτρεπτό», είχε πει και συμπλήρωνε: «Οι χαρακτήρες ηλικιωμένων έκαναν θόρυβο με τις μασέλες τους. Εγώ μασάω τσίχλα νικοτίνης όλη μέρα, αν και έχω κόψει εδώ και δεκαετίες το κάπνισμα. Η όρασή μου είναι πλέον κακή».
Παρόλα αυτά, δεν αφήνει αυτές τις δυσκολίες να σταθούν εμπόδιο στην καθημερινότητά του: «Πηγαίνει στο γυμναστήριο τρεις φορές την εβδομάδα. Δεν ξέρω γιατί, αλλά είναι κάτι που θέλω ακόμη να κάνω. Αν χάσω πολλές μέρες γυμναστηρίου, νιώθω μια δυσκαμψία. Αν την αφήσω να γίνει μόνιμη, ο Θεός βοηθός», είχε αναφέρει.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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