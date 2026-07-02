Οι ευχές του Δημήτρη Σταρόβα στη σύντροφό του για τα γενέθλιά της: Απλά περίμενα να μεγαλώσει για να την ερωτευτώ από την αρχή
Οι ευχές του Δημήτρη Σταρόβα στη σύντροφό του για τα γενέθλιά της: Απλά περίμενα να μεγαλώσει για να την ερωτευτώ από την αρχή
Το κορίτσι μου έχει γενέθλια, γίνεται 20 (συν 30 χρόνια εμπειρίας), πρόσθεσε στην ανάρτηση που έκανε
Μία τρυφερή ανάρτηση έκανε στα social media και πιο συγκεκριμένα στο Instagram ο Δημήτρης Σταρόβας προκειμένου να ευχηθεί και δημόσια στη σύντροφό του.
Ο μουσικός και ηθοποιός ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό μία φωτογραφία της Άννας Σταθάκη, με την ίδια να ποζάρει σε ένα σοκάκι με μαγιό και παρεό. Μέσα από την ανάρτησή του, ο Δημήτρης Σταρόβας εκμυστηρεύτηκε πως την περίμενε να μεγαλώσει για να νιώσει ερωτευμένος μαζί της για μία ακόμη φορά.
«Σήμερα το κορίτσι μου έχει γενέθλια. Γίνεται 20 (συν 30 χρόνια εμπειρίας)! Εγώ απλά περίμενα να μεγαλώσει, για να την ερωτευτώ από την αρχή. Χρόνια πολλά μωρό μου!», έγραψε στην ανάρτησή του, στέλνοντας τις ευχές του στην αγαπημένη του.
Δείτε τη δημοσίευση του Δημήτρη Σταρόβα
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Ο μουσικός και ηθοποιός ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό μία φωτογραφία της Άννας Σταθάκη, με την ίδια να ποζάρει σε ένα σοκάκι με μαγιό και παρεό. Μέσα από την ανάρτησή του, ο Δημήτρης Σταρόβας εκμυστηρεύτηκε πως την περίμενε να μεγαλώσει για να νιώσει ερωτευμένος μαζί της για μία ακόμη φορά.
«Σήμερα το κορίτσι μου έχει γενέθλια. Γίνεται 20 (συν 30 χρόνια εμπειρίας)! Εγώ απλά περίμενα να μεγαλώσει, για να την ερωτευτώ από την αρχή. Χρόνια πολλά μωρό μου!», έγραψε στην ανάρτησή του, στέλνοντας τις ευχές του στην αγαπημένη του.
Δείτε τη δημοσίευση του Δημήτρη Σταρόβα
Φωτογραφία: NDPPHOTO
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