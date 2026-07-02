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Μπεν Κίνγκσλεϊ: Δεν θα σταματήσω την υποκριτική, εκτός αν με πυροβολήσουν στο πόδι και με ρίξουν κάτω σαν γέρικο άλογο
Μπεν Κίνγκσλεϊ: Δεν θα σταματήσω την υποκριτική, εκτός αν με πυροβολήσουν στο πόδι και με ρίξουν κάτω σαν γέρικο άλογο
Φυσικά, θα συνεχίσω να παίζω, ξεκαθάρισε ο 82χρονος ηθοποιός
Καμία πρόθεση να αποσυρθεί δεν έχει ο Μπεν Κίνγκσλεϊ, δηλώνοντας πως θα συνεχίσει να υπηρετεί την υποκριτική.
«Δεν θα σταματήσω την υποκριτική, εκτός αν με πυροβολήσουν στο πόδι και με ρίξουν κάτω σαν γέρικο άλογο», ξεκαθάρισε ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός στο περιοδικό PEOPLE.
Το γεγονός ότι περιβάλλεται από ανθρώπους που θαυμάζει είναι ένας από τους λόγους που τον κρατούν ακόμη στα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά σετ. «Φυσικά, θα συνεχίσω να παίζω. Επειδή είχα τη δυνατότητα, το προνόμιο, να βρίσκομαι τελευταία με τόσο καλή συντροφιά — στην πραγματικότητα, σχεδόν σε όλη μου την καριέρα. Τώρα εκτιμώ και θαυμάζω τόσο πολύ τους ανθρώπους που μπορούν να συνθέτουν όμορφα έργα, και μου αρέσει να συνεργάζομαι μαζί τους και να βλέπω αν μπορούμε να φτιάξουμε αυτές τις ταινίες», πρόσθεσε o 82χρονος καλλιτέχνης.
Πώς ξεκίνησε όμως αυτό το πάθος για τον κινηματογράφο; Σε ηλικία πέντε ετών, θυμάται ο Μπεν Κίνγκσλεϊ, τον πήγαν σε έναν κινηματογράφο κοντά στο Μάντσεστερ της Αγγλίας για να δει την ταινία Never Take No for an Answer του 1951, με πρωταγωνιστή τον Βιτόριο Μανούντα — έναν νεαρό ηθοποιό περίπου στην ηλικία του Κίνγκσλεϊ.
«Δεν υπήρχε μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο μικρό αγόρι στο κοινό και στο μικρό αγόρι τον Πεπίνο στην οθόνη», ανέφερε ο ηθοποιός. «Με συνεπήρε η όμορφη ιστορία ενός μικρού Ιταλού αγοριού και του γαϊδουριού του».
Αφού έζησε τη μαγεία της ταινίας και βρέθηκε «πνιγμένος στα δάκρυα», συνέχισε, «ο ιδιοκτήτης του κινηματογράφου είδε ότι έμοιαζα τόσο πολύ με το μικρό αγόρι στην οθόνη — θα μπορούσαμε να είμαστε δίδυμοι. Με σήκωσε ψηλά πάνω από το κοινό και φώναξε: “Είναι ο μικρός Πεπίνο! Είναι ο μικρός Πεπίνο!”». Αυτό, λέει ο Κίνγκσλεϊ, ήταν όλο. «Ένιωσα σαν σταρ», εξομολογήθηκε.
Μετά την πρόσφατη συμμετοχή του στο θρίλερ Deep Water και την επιστροφή του στον ρόλο του Τρέβορ Σλάτερι του κινηματογραφικού σύμπαντος της Marvel στο Wonder Man του Disney+, ο Κίνγκσλεϊ θα εμφανιστεί στη συνέχεια στις ταινίες Fortitude και Sonic the Hedgehog 4, καθώς και στην τέταρτη σεζόν του The White Lotus του HBO.
«Δεν θα σταματήσω την υποκριτική, εκτός αν με πυροβολήσουν στο πόδι και με ρίξουν κάτω σαν γέρικο άλογο», ξεκαθάρισε ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός στο περιοδικό PEOPLE.
Το γεγονός ότι περιβάλλεται από ανθρώπους που θαυμάζει είναι ένας από τους λόγους που τον κρατούν ακόμη στα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά σετ. «Φυσικά, θα συνεχίσω να παίζω. Επειδή είχα τη δυνατότητα, το προνόμιο, να βρίσκομαι τελευταία με τόσο καλή συντροφιά — στην πραγματικότητα, σχεδόν σε όλη μου την καριέρα. Τώρα εκτιμώ και θαυμάζω τόσο πολύ τους ανθρώπους που μπορούν να συνθέτουν όμορφα έργα, και μου αρέσει να συνεργάζομαι μαζί τους και να βλέπω αν μπορούμε να φτιάξουμε αυτές τις ταινίες», πρόσθεσε o 82χρονος καλλιτέχνης.
Πώς ξεκίνησε όμως αυτό το πάθος για τον κινηματογράφο; Σε ηλικία πέντε ετών, θυμάται ο Μπεν Κίνγκσλεϊ, τον πήγαν σε έναν κινηματογράφο κοντά στο Μάντσεστερ της Αγγλίας για να δει την ταινία Never Take No for an Answer του 1951, με πρωταγωνιστή τον Βιτόριο Μανούντα — έναν νεαρό ηθοποιό περίπου στην ηλικία του Κίνγκσλεϊ.
Ben Kingsley, 82, Says He 'Won't Stop Acting' as He Plays His Latest Historical Figure in Young Washington (Exclusive) https://t.co/mVFlRJkJtj— People (@people) July 2, 2026
Αφού έζησε τη μαγεία της ταινίας και βρέθηκε «πνιγμένος στα δάκρυα», συνέχισε, «ο ιδιοκτήτης του κινηματογράφου είδε ότι έμοιαζα τόσο πολύ με το μικρό αγόρι στην οθόνη — θα μπορούσαμε να είμαστε δίδυμοι. Με σήκωσε ψηλά πάνω από το κοινό και φώναξε: “Είναι ο μικρός Πεπίνο! Είναι ο μικρός Πεπίνο!”». Αυτό, λέει ο Κίνγκσλεϊ, ήταν όλο. «Ένιωσα σαν σταρ», εξομολογήθηκε.
Μετά την πρόσφατη συμμετοχή του στο θρίλερ Deep Water και την επιστροφή του στον ρόλο του Τρέβορ Σλάτερι του κινηματογραφικού σύμπαντος της Marvel στο Wonder Man του Disney+, ο Κίνγκσλεϊ θα εμφανιστεί στη συνέχεια στις ταινίες Fortitude και Sonic the Hedgehog 4, καθώς και στην τέταρτη σεζόν του The White Lotus του HBO.
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