Ανδρουλάκης: Στόχος η νίκη του ΠΑΣΟΚ, πιο ρεαλιστικό είναι να πάρει 41% η ΝΔ ή να έρθει πρώτος ο Τσίπρας;

Τι είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για τα εθνικά θέματα, την ακρίβεια, την οικονομία, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον Μητσοτάκη και τον Τσίπρα





Στον απόηχο της αποστροφής του Πρωθυπουργού για το ποιος θα είναι στο Μαξίμου για να σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 το πρωί, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι ζητούμενο είναι «ποιος χειρίζεται αποτελεσματικά τα θέματα εξωτερικής πολιτικής».







«Ο Πρωθυπουργός αν ήταν ειλικρινής υποσχόμενος ότι το έργο θα προχωρήσει, θα έδινε και το ακριβές χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση του», σημείωσε και συμπλήρωσε ότι αν ήταν εκείνος Πρωθυπουργός θα είχε επιβάλλει να υπάρξει ευρωπαϊκή αλληλεγγύη για ένα έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, όπως είναι το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου.



Ερωτηθείς για το αν είναι κοντά με την κριτική που ασκούν για τους χειρισμούς του Κυριάκου Μητσοτάκη στα εθνικά θέματα οι κ.κ. Σαμαράς και Καραμανλής, υπογράμμισε: «Αν με την αξιόπιστη και δομημένη κριτική που ασκεί το ΠΑΣΟΚ, συμφωνούν δύο πρώην Πρωθυπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, αυτό δεν πρέπει να προβληματίζει εμένα αλλά τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας».







Μίλησε για την ατζέντα ενός Νέου Ελσίνκι, όπως την έχει ονομάσει, για την Τουρκία και εξήγησε: «δεν υπάρχει ευρωπαϊκή προοπτική, θα μπορούσαν να πάρουν την αναβάθμιση της τελωνειακής ένωσης, η οποία θα είναι σε ένα πλαίσιο αυτοματοποιημένων κυρώσεων για την Τουρκία, όταν απειλεί τα κυριαρχικά μας δικαιώματα».



Σχετικά με το πρόβλημα της ακρίβειας, κατέδειξε: «Όταν κάνεις έλεγχο μόνο στο ράφι, θα έχεις αποτέλεσμα; Τον χειμώνα στη Βουλή κατέθεσα δύο τιμολόγια για φακές και φασόλια, όπου η διαφορά από το χωράφι στο ράφι ήταν 8 και 15 φορές παραπάνω αντίστοιχα. Δεν μπορεί συνεπώς ο έλεγχος να γίνεται μόνο στην τελική τιμή του προϊόντος αλλά σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας άμεσα».



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«Μήπως τελικά δεν βολεύονται μόνο οι ολιγάρχες και οι μεγάλες πολυεθνικές αλλά βολεύονται και ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Πιερρακάκης; Αυτό που διαφημίζουν ως υπεραπόδοση της οικονομίας είναι υπεραπόδοση της ακρίβειας. Μαζεύουν υπερπλεονάσματα, 5-6-7 δισ., όχι από την υγιή ανάπτυξη της οικονομίας αλλά από την ακρίβεια που πληρώνει με έμμεσους φόρους ο ελληνικός λαός. Είναι ένα άδικο φοροεισπρακτικό μοντέλο εις βάρος της μεσαίας τάξης και των πιο αδύναμων» πρόσθεσε.



«Όταν έχεις 5% φόρο στα μερίσματα και για τη βιομηχανία που κάνει επένδυση πχ σε μηχανολογικό εξοπλισμό, εκπίπτει 10% τον χρόνο , τι μήνυμα στέλνεις σε αυτή την επιχείρηση; “Δώσε μερίσματα και μην επενδύσεις”, αυτό κάνει η σημερινή κυβέρνηση», επισήμανε ο κ. Ανδρουλάκης παρουσιάζοντας το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την επανεπένδυση των κερδών.



Ερωτηθείς για 13ο και 14ο μισθό, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι «το ΠΑΣΟΚ δεν μίλησε ποτέ για 14ο μισθό γιατί ξέρουμε τα όρια της οικονομίας. Ο 13ος μισθός όμως μπορεί να δοθεί και αυτό είναι μια δέσμευση μας από τη ΔΕΘ».



Κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς στα εθνικά θέματα, την ακρίβεια και την οικονομία άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης , από την εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» του ΑΝΤ1. Παράλληλα, υπερασπίστηκε τις προτάσεις του κόμματός του, επανέλαβε τη δέσμευση για επαναφορά του 13ου μισθού στο Δημόσιο, απέκλεισε τον 14ο μισθό και ξεκαθάρισε ότι στρατηγικός στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η εκλογική νίκη και η πολιτική αλλαγή.Στον απόηχο της αποστροφής του Πρωθυπουργού για το ποιος θα είναι στο Μαξίμου για να σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 το πρωί, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι ζητούμενο είναι «ποιος χειρίζεται αποτελεσματικά τα θέματα εξωτερικής πολιτικής».Σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, τόνισε ότι το καλώδιο είναι μια κυριαρχική απαίτηση της χώρας από την οποία έκανε πίσω η Νέα Δημοκρατία.«Ο Πρωθυπουργός αν ήταν ειλικρινής υποσχόμενος ότι το έργο θα προχωρήσει, θα έδινε και το ακριβές χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση του», σημείωσε και συμπλήρωσε ότι αν ήταν εκείνος Πρωθυπουργός θα είχε επιβάλλει να υπάρξει ευρωπαϊκή αλληλεγγύη για ένα έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, όπως είναι το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου.Ερωτηθείς για το αν είναι κοντά με την κριτική που ασκούν για τους χειρισμούς του Κυριάκου Μητσοτάκη στα εθνικά θέματα οι κ.κ. Σαμαράς και Καραμανλής, υπογράμμισε: «Αν με την αξιόπιστη και δομημένη κριτική που ασκεί το ΠΑΣΟΚ, συμφωνούν δύο πρώην Πρωθυπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, αυτό δεν πρέπει να προβληματίζει εμένα αλλά τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας».Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θύμισε ότι «είμαστε το μόνο κόμμα που στήριξε τα εξοπλιστικά προγράμματα. Εμείς δεν είμαστε λαϊκιστές, θέλουμε ισχυρή αποτρεπτικά την Ελλάδα. Άλλοι δεν τα ψήφισαν, εμείς τα ψηφίσαμε. Όμως, η Ελλάδα παράγει; Αναγνωρίζω ότι γίνονται κάποια βήματα τελευταία, αλλά πού ήταν η εγχώρια αμυντική βιομηχανία τα τελευταία 7 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας και νωρίτερα; Τα στοιχεία λένε: 14 δισεκατομμύρια εξοπλισμών, 3,4% μόλις εγχώρια συμμετοχή».Μίλησε για την ατζέντα ενός Νέου Ελσίνκι, όπως την έχει ονομάσει, για την Τουρκία και εξήγησε: «δεν υπάρχει ευρωπαϊκή προοπτική, θα μπορούσαν να πάρουν την αναβάθμιση της τελωνειακής ένωσης, η οποία θα είναι σε ένα πλαίσιο αυτοματοποιημένων κυρώσεων για την Τουρκία, όταν απειλεί τα κυριαρχικά μας δικαιώματα».Σχετικά με το πρόβλημα της ακρίβειας, κατέδειξε: «Όταν κάνεις έλεγχο μόνο στο ράφι, θα έχεις αποτέλεσμα; Τον χειμώνα στη Βουλή κατέθεσα δύο τιμολόγια για φακές και φασόλια, όπου η διαφορά από το χωράφι στο ράφι ήταν 8 και 15 φορές παραπάνω αντίστοιχα. Δεν μπορεί συνεπώς ο έλεγχος να γίνεται μόνο στην τελική τιμή του προϊόντος αλλά σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας άμεσα».Κάλεσε την κυβέρνηση να πει πόσα χρήματα έχει εισπράξει από τα πρόστιμα που έχει επιβάλει, και παράλληλα τόνισε ότι «οι τιμές ανεβαίνουν αλλά πέφτουν σαν το φτερό. Ανεβαίνουν πιο γρήγορα σε σχέση με την ΕΕ αλλά αποκλιμακώνονται πολύ πιο αργά σε σχέση με την ΕΕ διότι δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί».«Μήπως τελικά δεν βολεύονται μόνο οι ολιγάρχες και οι μεγάλες πολυεθνικές αλλά βολεύονται και ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Πιερρακάκης; Αυτό που διαφημίζουν ως υπεραπόδοση της οικονομίας είναι υπεραπόδοση της ακρίβειας. Μαζεύουν υπερπλεονάσματα, 5-6-7 δισ., όχι από την υγιή ανάπτυξη της οικονομίας αλλά από την ακρίβεια που πληρώνει με έμμεσους φόρους ο ελληνικός λαός. Είναι ένα άδικο φοροεισπρακτικό μοντέλο εις βάρος της μεσαίας τάξης και των πιο αδύναμων» πρόσθεσε.«Όταν έχεις 5% φόρο στα μερίσματα και για τη βιομηχανία που κάνει επένδυση πχ σε μηχανολογικό εξοπλισμό, εκπίπτει 10% τον χρόνο , τι μήνυμα στέλνεις σε αυτή την επιχείρηση; “Δώσε μερίσματα και μην επενδύσεις”, αυτό κάνει η σημερινή κυβέρνηση», επισήμανε ο κ. Ανδρουλάκης παρουσιάζοντας το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την επανεπένδυση των κερδών.Ερωτηθείς για 13ο και 14ο μισθό, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι «το ΠΑΣΟΚ δεν μίλησε ποτέ για 14ο μισθό γιατί ξέρουμε τα όρια της οικονομίας. Ο 13ος μισθός όμως μπορεί να δοθεί και αυτό είναι μια δέσμευση μας από τη ΔΕΘ».

Ως προς την τρέχουσα πολιτική συγκυρία, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε την αξιοπιστία, το κυβερνητικό πρόγραμμα και την αυτονομία του ΠΑΣΟΚ.



«Ένα κομμάτι της διαπλοκής είχε και έχει υιοθετήσει τον κ. Μητσοτάκη και ένα άλλο τον κ. Τσίπρα. Είναι εμφανές. Προκύπτει από τον τρόπο που τους αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα media. Αν ο Κώστας Σκανδαλίδης, που έγραψε τη διακήρυξη μας, είχε πει ότι είναι “μονομερής ενέργεια” η άσκηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων (σημ. με την πόντιση του καλωδίου στην Κάσο), θα είχε γίνει σεισμός. Αυτό το είπε ο κ. Μπίστης και συμφώνησε ο κ. Σιακαντάρης συντάκτης του μανιφέστου Τσίπρα», ανέφερε.



«Εμείς αναδείξαμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις υποκλοπές, τις λύσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, εμείς κάνουμε στιβαρή αντιπολίτευση στα εθνικά θέματα και δεν κάνουμε τους “Πόντιους Πιλάτους”», σταχυολόγησε μιλώντας για την πίεση του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση και τα πεπραγμένα της.



«Ο αγώνας μου δεν είναι εύκολος και δεν είναι με ασανσέρ. Ό,τι κέρδισα, το κέρδισα με πολύ αγώνα και υπέγραψα δυο φορές με τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ ένα συμβόλαιο τιμής: ό,τι κερδίζουμε -και έχουμε κερδίσει πολλά , είμαστε σε μια άλλη φάση της ιστορίας μας -, τα κερδίσαμε μόνοι μας και χωρίς εξαρτήσεις. Ο,τι είπα στον κόσμο του ΠΑΣΟΚ, το λέω και σε όλον τον ελληνικό λαό: ελάτε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, γιατί αν το ΠΑΣΟΚ γίνει κυβέρνηση και εγώ Πρωθυπουργός θα λογοδοτούμε μόνο σε εσάς. Θα κάνουμε πράξη το πρόγραμμά μας χωρίς κανέναν συμβιβασμό με κανέναν ισχυρό», πρόσθεσε.



«Έχω κριθεί σε εθνικές εκλογές, σε ευρωπαϊκές εκλογές , σε αυτοδιοικητικές εκλογές και σε εσωκομματικές εκλογές. Το ΠΑΣΟΚ πήγε μόνο μπροστά, ποτέ πίσω και πιστεύω ότι τώρα με τη φθορά της Νέας Δημοκρατίας και τα φαινόμενα διαφθοράς που βαρύνουν το κλειστό σύστημα του Μαξίμου που παράγει ατιμωρησία σε κολλητούς και υπουργούς, ήρθε η ώρα να γίνει παρελθόν», ανέφερε επιπρόσθετα.



Κληθείς να σχολιάσει τις δημοσκοπήσεις και τον πολιτικό στόχο του ΠΑΣΟΚ, σημείωσε ότι «το ΠΑΣΟΚ δεν φοβίζει, δημιουργεί και πολιτική αλλαγή και ασφάλεια και σταθερότητα. Στόχος είναι η νίκη. Η πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να έρθει χωρίς τη νίκη του ΠΑΣΟΚ. Είναι πιο ρεαλιστικός στόχος να πάει η Νέα Δημοκρατία από το 25-26% στο 41%; Είναι πιο ρεαλιστικός στόχος να λέει ο κ. Τσίπρας ότι θα είναι πρώτος, ενώ έχει μια μικρή διαφορά από εμάς; Όλα λοιπόν είναι στο χέρι του ελληνικού λαού».



«Έχουν κριθεί και ο ένας και ο άλλος. Τα είδαμε:κλειστές τράπεζες, η θάλασσα δεν έχει σύνορα από τη μια, και μετά είχαμε υποκλοπές, διαφθορά», τόνισε για το δίδυμο Μητσοτάκη -Τσίπρα.



Σχετικά με τη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης παρέπεμψε στην απόφαση του συνεδρίου: «όποιος θέλει μπορεί να έρθει, αν πιστεύει στο πρόγραμμα μας και στον αγώνα μας για πολιτική αλλαγή. Ήρθαν ήδη βουλευτές και ευρωβουλευτές άλλων κομμάτων. Θέλουμε τις συνεργασίες του προοδευτικού κόσμου και απευθυνόμαστε σε κάθε ψηφοφόρο. Και σε αυτούς που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία και ασφυκτιούν με τα αποτελέσματα της σημερινής πολιτικής. Με ρωτάτε πώς θα κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Δεν τρομοκρατούμε τον κόσμο, δηλαδή, δεν έχω προσωπικά μια τέτοια κυβερνητική προϊστορία ώστε να πει ένα κομμάτι των ψηφοφόρων του κέντρου ότι “με αυτά που έκανε, δεν θα σε επιλέξουμε ποτέ”. Αυτό φοβάται η Νέα Δημοκρατία», διασαφηνίζοντας ότι « το ΠΑΣΟΚ μπορούν να το ψηφίσουν από όλους τους πολιτικούς χώρους, αν τολμήσει η Νέα Δημοκρατία να κάνει παιχνίδια δεύτερης Κυριακής. Κάποιους άλλους δεν θα τους ψηφίσουν ποτέ. Γι’ αυτό και η Νέα Δημοκρατία σκηνοθετεί το σκηνικό που έβγαλε Πρωθυπουργό τον κ. Μητσοτάκη το 2023».



Σχετικά με τα νέα κόμματα, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε για το κόμμα που ίδρυσε ο κ. Τσίπρας ότι «τα κόμματα υπηρετούν ανάγκες και το επιχείρημα ότι δεν υπήρχε αντιπολίτευση γι’ αυτό ήρθε, δεν στοιχειοθετείται γιατί όταν ο ίδιος ήταν αντιπολίτευση, η Νέα Δημοκρατία πήρε 41%».



Ερωτηθείς για το κόμμα Καρυστιανού, υπογράμμισε ότι «τα κόμματα πρέπει να έχουν ατζέντα για όλα τα θέματα και στελέχη. Δεν είμαστε σε έναν διαγωνισμό διαμαρτυρίας. Η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί και η πολιτική αλλαγή δεν θα έρθει από κόμματα διαμαρτυρίας αλλά από κόμματα που έχουν κυβερνητικό πρόγραμμα».



«Για να ηττηθεί η Νέα Δημοκρατία, θα πρέπει αυτός που θα την αντιμετωπίσει να της αποσπά ακροατήριο. Και όχι με το που εμφανίστηκαν τα δύο νέα κόμματα, η Νέα Δημοκρατία να τσιμπά στις δημοσκοπήσεις» κατέληξε επ’ αυτού.

03.07.2026, 01:35