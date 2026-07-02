Στη Νέα Υόρκη περιμένουν πρωτοφανή καύσωνα με 46°C και ο Μαμντάνι τους ζητά να βάλουν τα κλιματιστικά στους 25,5°C, αντιδρούν οι κάτοικοι
ΚΟΣΜΟΣ
ΗΠΑ Καύσωνας Καιρός Νέα Υόρκη Ζοχράν Μαμντάνι

Στη Νέα Υόρκη περιμένουν πρωτοφανή καύσωνα με 46°C και ο Μαμντάνι τους ζητά να βάλουν τα κλιματιστικά στους 25,5°C, αντιδρούν οι κάτοικοι

Η αίσθηση της θερμοκρασίας στην πόλη αναμένεται να φτάσει τους 43°C, ενώ στα προάστια μπορεί να αγγίξει ακόμη και τους 46°C

Στη Νέα Υόρκη περιμένουν πρωτοφανή καύσωνα με 46°C και ο Μαμντάνι τους ζητά να βάλουν τα κλιματιστικά στους 25,5°C, αντιδρούν οι κάτοικοι
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Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ η σύσταση του δημάρχου της Νέας Υόρκης προς τους πολίτες να ρυθμίζουν τα κλιματιστικά τους στους 25,5°C, εν μέσω ενός εξαιρετικά επικίνδυνου και παρατεταμένου κύματος καύσωνα που πλήττει το ανατολικό τμήμα της χώρας. Η πρόταση αυτή έχει προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς πολλοί πολίτες και σχολιαστές θεωρούν ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική ένταση των συνθηκών.

Στη Νέα Υόρκη, η αίσθηση της θερμοκρασίας αναμένεται να φτάσει τους 43°C, ενώ στα προάστια μπορεί να αγγίξει ακόμη και τους 46°C. Την ίδια ώρα, προβλέπονται καταιγίδες για την Παρασκευή, προσθέτοντας ακόμη μεγαλύτερη αστάθεια στις καιρικές συνθήκες. Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι, είχε προειδοποιήσει ήδη από χθες ότι πρόκειται για «ένα από τα πιο ακραία κύματα ζέστης των τελευταίων 10 ετών», προκαλώντας ανησυχία για την αντοχή της πόλης και των υποδομών της.

Στο Μανχάταν, η καθημερινότητα έχει ήδη επηρεαστεί έντονα και οι πολίτες προσπαθούν να προσαρμοστούν στις υψηλές θερμοκρασίες.

Παρά το γεγονός ότι τα περισσότερα κτίρια στις ΗΠΑ διαθέτουν κλιματισμό, οι καύσωνες εξακολουθούν να προκαλούν σημαντικό αριθμό θανάτων, συχνά περισσότερους από φυσικές καταστροφές όπως κυκλώνες ή πλημμύρες.

Οι αρχές εκφράζουν ιδιαίτερη ανησυχία για τη διάρκεια και την ένταση του φαινομένου, καθώς η παρατεταμένη ζέστη μπορεί να επηρεάσει σοβαρά ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, αλλά και επισκέπτες που δεν είναι συνηθισμένοι σε τέτοιες συνθήκες, ειδικά σε συνδυασμό με υψηλή υγρασία και θερμές νύχτες.

Πέρα από τις επιπτώσεις στην υγεία, σοβαρά προβλήματα αναμένονται και στις υποδομές. Η μετεωρολογική υπηρεσία της Νέας Υόρκης προειδοποιεί για πιθανές επιπτώσεις σε ηλεκτροδότηση και ύδρευση, καθώς η ζήτηση ενέργειας εκτοξεύεται.

Ήδη, στο Σικάγο το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας βρέθηκε υπό «ακραία πίεση», με τον τοπικό πάροχο ComEd να καλεί τους πολίτες να μειώσουν άμεσα την κατανάλωση ρεύματος.

Κλείσιμο
Την ίδια ώρα, εκατομμύρια Αμερικανοί βρίσκονται αντιμέτωποι με αποπνικτική ζέστη, η οποία αναμένεται να διαρκέσει αρκετές ημέρες, επηρεάζοντας περιοχές όπως η Ουάσιγκτον, αλλά και μεγάλες διοργανώσεις και εκδηλώσεις, όπως το Μουντιάλ και οι εορτασμοί για τα 250 χρόνια από την Ανακήρυξη της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ.

Οι αμερικανικές μετεωρολογικές υπηρεσίες (NWS) προειδοποιούν ότι πρόκειται για «κύμα επικίνδυνης ζέστης ρεκόρ», το οποίο θα συνεχιστεί έως την Παρασκευή στο μεγαλύτερο μέρος των κεντρικών και ανατολικών πολιτειών, πριν μετατοπιστεί το Σαββατοκύριακο στην ανατολική ακτή. Όπως επισημαίνουν, πολλά ημερήσια ρεκόρ θερμοκρασίας ενδέχεται να καταρριφθούν, με την υγρασία να επιβαρύνει περαιτέρω την κατάσταση.
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