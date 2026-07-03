Στους 27 οι νεκροί και πάνω από 90 οι τραυματίες από το σφοδρό ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο, δείτε βίντεο
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Στους 27 οι νεκροί και πάνω από 90 οι τραυματίες από το σφοδρό ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο, δείτε βίντεο

Ήταν το φονικότερο κύμα επιθέσεων στη ουκρανική πρωτεύουσα από τις αρχές του έτους - Έκκληση Ζελένσκι για αντιαεροπορικά συστήματα

Στους 27 οι νεκροί και πάνω από 90 οι τραυματίες από το σφοδρό ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο, δείτε βίντεο
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Αυξάνεται όσο περνούν οι ώρες ο απολογισμός των θυμάτων από το σφοδρό κύμα επιθέσεων που δέχθηκε το Κίεβο κατά τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο και περισσότεροι από 90 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Ήταν το φονικότερο μπαράζ ρωσικών επιθέσεων στο Κίεβο από την αρχή του έτους. Τον Μάιο, 24 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που διέκοψε την επίσκεψή του στην Ιρλανδία και επέστρεψε εσπευσμένα στη χώρα του, επισκέφθηκε μια εννιαώροφη πολυκατοικία που έχει εν μέρει καταστραφεί και επέρριψε ευθύνες στους συμμάχους της Ουκρανίας που δεν την έχουν ακόμη εφοδιάσει με τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας τα οποία έχουν υποσχεθεί.



«Αν οι εταίροι μας είχαν υλοποιήσει τις υποσχέσεις τους εγκαίρως, νομίζω ότι θα είχαμε σώσει περισσότερα σπίτια και ζωές σήμερα», είπε ο Ζελένσκι, που έδειχνε κουρασμένος και εμφανώς ταραγμένος. «Το μόνο που ζητάμε από τους εταίρους μας είναι απλώς να κάνουν αυτά που συμφωνήσαμε. Δεν ζητάμε περισσότερα», πρόσθεσε.



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Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, με ανάρτηση στο Telegram, ανέφερε ότι η «μαζική επίθεση» με πυραύλους ακριβείας, μεγάλου βεληνεκούς και μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξε στρατιωτικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις, καθώς και αεροδρόμια στο Κίεβο και άλλες περιοχές της Ουκρανίας. Η Μόσχα λέει ότι οι επιθέσεις ήταν αντίποινα για τις πρόσφατες επιδρομές ουκρανικών drones στη Ρωσία.
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