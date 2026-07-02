Τον πυροβολούσαν και φώναζαν... γκολ: Η δολοφονία του Αντρές Εσκομπάρ για ένα μοιραίο λάθος στο Μουντιάλ

Το μοιραίο λάθος

Η τελευταία νύχτα

Το συγκεκριμένο επώνυμο ήταν και το μοναδικό πράγμα που συνέδεε -μόνο με συνωνυμία- τον αμυντικό της Εθνικής Κολομβίας Αντρές Εσκομπάρ με τον πιο διάσημο ναρκοβαρώνο του κόσμου.Ο 27χρονος ποδοσφαιριστής της Ατλέτικο Νασιονάλ ήταν βασικός στην Εθνική, ένας ηγετικός χαρακτήρας με ήθος και συμπεριφορά ενός κυρίου, εντός και εκτός γηπέδων. Γι' αυτό τον λόγο είχε κερδίσει το προσωνύμιο «El Caballero del futball», που μεταφράζεται ως «Ο τζέντλεμαν του ποδοσφαίρου» και μόνο τυχαίο δεν ήταν ότι έχαιρε της εκτίμησης όλων, συμπαικτών και αντιπάλων.Στο Μουντιάλ της Αμερικής ήταν ήρεμος, παρότι η πίεση που ένιωθαν αυτός και οι συμπαίκτες του για μια καλή πορεία ήταν πολύ μεγάλη, αγνοώντας ότι κάποιοι άλλοι είχαν στοιχηματίσει εκατομμύρια στους αγώνες της.Στις 22 Ιουνίου του 1994 στο Rose Bowl του Λος Άντζελες η Εθνική Κολομβίας εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο με μόνο στόχο την νίκη με αντίπαλο τις ΗΠΑ, αφού στον πρώτο αγώνα της έχει ηττηθεί από την Ρουμανία.Μέχρι το 33' το σκορ είναι ισόπαλο, αλλά τότε, σε μια σέντρα από τα αριστερά προς την μικρή περιοχή, ο Αντρές Εσκομπάρ, προσπαθώντας να κόψει, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του.Το αυτογκόλ κόβει τα πόδια της ομάδας, που θα δεχθεί και δεύτερο γκολ από τους Αμερικανούς και το μόνο που θα καταφέρουν οι Κολομβιανοί είναι να μειώσουν σε 2-1, ένα λεπτό πριν να συμπληρωθεί το ενενηντάλεπτο.Το όνειρο για μια καλή πορεία στο Μουντιάλ τελειώνει πρόωρα, η Κολομβία αποκλείεται και κάποιοι εκνευρίζονται πάρα πολύ, αφού είχαν στοιχηματίσει τεράστια ποσά και «πήγαν κουβά».Επιστρέφοντας, ο Αντρές Εσκομπάρ, που ακούει απλούς απογοητευμένους φιλάθλους να του εκφράζουν την πίκρα τους, αποφασίζει να γράψει ένα άρθρο στην εφημερίδα El Tiempo, θέλοντας να δείξει ότι δεν κρύβεται.Το μήνυμα που στέλνει είναι ξεκάθαρο.Ο αποκλεισμός της Εθνικής δεν είναι το τέλος του κόσμου και δεν μπορεί να καθορίζει τις μέρες και τις νύχτες οποιουδήποτε ανθρώπου ή όπως χαρακτηριστικά έγραψε: «Η ζωή δεν τελειώνει εδώ».Ο Ουμπέρτο Μουνιός Κάστρο sicario (εκτελεστής) των καρτέλ ναρκωτικών και σωματοφύλακας του επιχειρηματία Σαντιάγκο Γκαγιόν είχε εντελώς αντίθετη άποψη.Το αφεντικό του και κάποιοι ισχυροί φίλοι του φέρεται να είχαν χάσει κάποια εκατομμύρια δολάρια στα στοιχήματα και δεν το είχαν πάρει καθόλου καλά.Το βράδυ της 2ας Ιουλίου ο Αντρές Εσκομπάρ βγήκε με κάποιους φίλους του στο προάστιο του Ελ Πομπλάντο στο Μεντεγίν και λίγο μετά τις 2 η παρέα χωρίστηκε στο κλαμπ El Indio. Στις 3 τα ξημερώματα ο ποδοσφαιριστής πήγε στο πάρκινγκ για να πάρει το αυτοκίνητό του, όταν τον πλησίασαν τρεις άνδρες και άρχισαν να διαπληκτίζονται μαζί του για τον αποκλεισμό.Ξαφνικά, ο Κάστρο και άλλος ένας έβγαλαν πιστόλια και ο πρώτος άρχισε να πυροβολεί τον διεθνή αμυντικό με ένα 38άρι, φωνάζοντας σε κάθε πυροβολισμό «γκολ».Έφυγαν, αφήνοντας τον Αντρές Εσκομπάρ να ψυχορραγεί, έχοντας δεχτεί έξι σφαίρες. Πέθανε 45 λεπτά μετά την μεταφορά του στο νοσοκομείο.Η δολοφονία του σόκαρε την Κολομβία και στην κηδεία του έδωσαν το «παρών» πάνω από 100.000 άτομα, θέλοντας να αποτίσουν ύστατο φόρο τιμής σε ένα παιδί, που έσβησε με τον πιο τραγικό και άδικο τρόπο για ένα αυτογκόλ.