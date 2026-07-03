«Forever 20»: Το συγκινητικό μνημείο της Λίβερπουλ για τον Ντιόγκο Ζότα και τον αδελφό του

Η Λίβερπουλ
παρουσίασε ένα μόνιμο μνημείο
στο Άνφιλντ στη μνήμη του Ντιόγκο Ζότα
και του αδελφού του, Άντρε Σίλβα, παραμονή της πρώτης επετείου από τον θάνατό τους σε τροχαίο δυστύχημα στην Ισπανία.
Το μνημείο, με την ονομασία «Forever 20», τοποθετήθηκε στη λεωφόρο 97 Avenue έξω από το γήπεδο, στο σημείο όπου φίλαθλοι είχαν αφήσει χιλιάδες λουλούδια, κασκόλ και αφιερώματα μετά την τραγική είδηση του θανάτου των δύο ποδοσφαιριστών.
Ο Ζότα και ο αδελφός του σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στη βορειοδυτική Ισπανία τον Ιούλιο του περασμένου έτους, όταν το όχημά τους εξετράπη της πορείας και τυλίχθηκε στις φλόγες.
Το έργο δημιουργήθηκε από την καλλιτέχνιδα Έμα Ρότζερς και έχει ως κεντρικό στοιχείο μια καρδιά εμπνευσμένη από τον πανηγυρισμό του Πορτογάλου επιθετικού. Ανάλογα με τη γωνία θέασης αποκαλύπτονται οι αριθμοί 20 και 30, οι φανέλες που φορούσαν αντίστοιχα οι δύο αδελφοί.
Σύμφωνα με τη Λίβερπουλ, στο μνημείο έχουν ενσωματωθεί αντικείμενα που άφησαν οι φίλαθλοι, όπως τμήματα από κασκόλ και φανέλες, ενώ ξεχωρίζουν επίσης ένα χάλκινο αποτύπωμα λουλουδιού και ένα χειριστήριο παιχνιδομηχανής, ως αναφορά στην αγάπη του Ζότα για τα video games.
Η βάση του γλυπτού περιλαμβάνει αφιέρωση στους δύο ποδοσφαιριστές, καθώς και πέτρα από τη γενέτειρά τους, το Γκοντομάρ της Πορτογαλίας. Στο μνημείο έχουν αποτυπωθεί επίσης στίχοι από σύνθημα των φιλάθλων της Λίβερπουλ για τον Ζότα, το οποίο ακουγόταν στο 20ό λεπτό των εντός έδρας αγώνων την περασμένη σεζόν.
Η Λίβερπουλ υπογράμμισε ότι το «Forever 20» θα αποτελεί μόνιμο σύμβολο αγάπης, ενότητας και μνήμης, αλλά και σημείο αναφοράς για τους φιλάθλους που επιθυμούν να αποτίσουν φόρο τιμής.