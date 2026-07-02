Τα «άκουσε» πάλι η Γκαλ Γκαντότ μετά τον νέο της ρόλο: «Βγάλτε την επιτέλους από την οθόνη, πληρώνεται για να μην κάνει απολύτως τίποτα»
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Γκαλ Γκαντότ Σχόλια

Τα «άκουσε» πάλι η Γκαλ Γκαντότ μετά τον νέο της ρόλο: «Βγάλτε την επιτέλους από την οθόνη, πληρώνεται για να μην κάνει απολύτως τίποτα»

Οι σινεφίλ έχουν χαρακτηρίσει την Γκαντότ ως μία από τις χειρότερες ηθοποιούς όλων των εποχών

Τα «άκουσε» πάλι η Γκαλ Γκαντότ μετά τον νέο της ρόλο: «Βγάλτε την επιτέλους από την οθόνη, πληρώνεται για να μην κάνει απολύτως τίποτα»
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Η Γκαλ Γκαντότ δέχεται εδώ και χρόνια ειρωνικά σχόλια για τις ερμηνείες της μπροστά στην κάμερα, και η τελευταία της ταινία δεν αποτελεί εξαίρεση.

Η 41χρονη Ισραηλινή ηθοποιός πρωταγωνιστεί στο arthouse δράμα του Netflix «In the Hand of Dante», σε σκηνοθεσία του υποψήφιου για Όσκαρ Τζούλιαν Σνάμπελ.

Παρά το γεγονός ότι διαθέτει ένα καστ γεμάτο αστέρες, μεταξύ των οποίων οι Όσκαρ Άιζακ, Αλ Πατσίνο, Τζέισον Μομόα, Τζέραρντ Μπάτλερ, Τζον Μάλκοβιτς, ακόμη και ο Μάρτιν Σκορσέζε, το φιλμ έχει δεχθεί σφοδρή κριτική τόσο από το κοινό όσο και από τους κριτικούς. Το Decider χαρακτήρισε την ταινία «ένα ναυάγιο που πηδάει από τη μία χρονική περίοδο στην άλλη», ξεχωρίζοντας στη συνέχεια την «άκαμπτη» εκφορά των ατάκων της Γκαντότ.

Το RogerEbert.com την περιέγραψε ως «πότε καθηλωτική και πότε βαρετή όσο δεν πάει», ενώ το Little White Lies ήταν πολύ πιο αυστηρό, αναφέροντας ότι η ταινία «δεν είναι καν αρκετά διασκεδαστική ώστε να θεωρηθεί ένα συναρπαστικό φιάσκο» και ότι περιλαμβάνει «πολλές από τις χειρότερες ερμηνείες στην καριέρα» των μελών του καστ.

Πολλοί κριτικοί έχουν επίσης συγκρίνει το «In the Hand of Dante» με το διχαστικό «Megalopolis» του Φράνσις Φορντ Κόπολα, το οποίο εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες εισπρακτικές αποτυχίες όλων των εποχών το 2024. Ωστόσο, ορισμένοι κριτικοί ήταν πιο επιεικείς, με τον Guardian να του δίνει μια πιο ευνοϊκή βαθμολογία, τρία στα πέντε αστέρια.

Το «In the Hand of Dante» μεταφέρεται ανάμεσα στον 21ο και τον 14ο αιώνα, ακολουθώντας δύο αλληλένδετες αφηγήσεις, με τη μισή ταινία γυρισμένη σε ασπρόμαυρο. Το σύγχρονο μέρος εκτυλίσσεται στη Νέα Υόρκη των αρχών της δεκαετίας του 2000, όπου ο συγγραφέας Νικ Τόσες, τον οποίο υποδύεται ο Άιζακ, προσεγγίζεται από έναν ισχυρό μαφιόζο, τον οποίο ενσαρκώνει ο Μάλκοβιτς, προκειμένου να πιστοποιήσει τη γνησιότητα ενός μυστικού, χειρόγραφου κειμένου της Θείας Κωμωδίας του Δάντη.

Στη συνέχεια, παρασύρεται σε μια βίαιη εγκληματική περιπέτεια, καθώς ένας αδίστακτος δολοφόνος, τον οποίο υποδύεται ο Μπάτλερ, κυνηγά το ανεκτίμητο έγγραφο. Το άλλο μισό της ταινίας εκτυλίσσεται τον 14ο αιώνα και ακολουθεί τον ίδιο τον Δάντη Αλιγκιέρι, τον οποίο επίσης υποδύεται ο Άιζακ.

Το τρέιλερ της ταινίας

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In the Hand of Dante | Official Trailer | Netflix

Η Γκαντότ εμφανίζεται για λίγο γυμνή στην καλλιτεχνική ταινία, ενσαρκώνοντας τη θεά Αφροδίτη, καθώς στέκεται γυμνή μέσα σε ένα κοχύλι, σε μια ονειρική σεκάνς. Οι θεατές δεν φάνηκαν επιεικείς με την ερμηνεία της, με έναν να γράφει: «Τουλάχιστον τώρα ξέρουμε ότι η Γκαλ Γκαντότ είναι κακή ηθοποιός, όποια εποχή κι αν τη βάλεις».

«Κάπως καταλαβαίνω τι ήθελαν να κάνουν με αυτό, αλλά η εκτέλεση ήταν φρικτή, και βγάλτε επιτέλους την Γκαλ Γκαντότ από την οθόνη. Πληρώνεται για να μην κάνει απολύτως τίποτα», ξέσπασε ένας άλλος θεατής.

Οι σινεφίλ έχουν χαρακτηρίσει στο παρελθόν την Γκαντότ ως μία από τις χειρότερες ηθοποιούς όλων των εποχών, μετά τις ερμηνείες της σε ταινίες, όπως τα Snow White, Death on the Nile και Heart of Stone.
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