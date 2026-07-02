Metron Analysis: Στο 30,4% ανέβηκε η ΝΔ, στο 17,1% η ΕΛΑΣ, στο 11,4% το ΠΑΣΟΚ, στο 7,5% η Καρυστιανού με πτώση σχεδόν 3 μονάδων
Metron Analysis: Στο 30,4% ανέβηκε η ΝΔ, στο 17,1% η ΕΛΑΣ, στο 11,4% το ΠΑΣΟΚ, στο 7,5% η Καρυστιανού με πτώση σχεδόν 3 μονάδων
Δημοφιλέστερος πολιτικός αρχηγός ο Μητσοτάκης, έχασε 5 μονάδες η Καρυστιανού - Στο 29% ο Μητσοτάκης για την πρωθυπουργία, στο 15% ο Τσίπρας - Ψηφοφόροι ΝΔ το 17% των αναποφάσιστων - Η δυνητική ψήφος για το «κόμμα Σαμαρά»
Κέρδη σχεδόν δύο μονάδων (1,9%) καταγράφει η ΝΔ στη δημοσκόπηση της Metron Analysis που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Mega.Το κυβερνών κόμμα ανεβαίνει στο 30,4% στην εκτίμηση ψήφου και εξασφαλίζει προβάδισμα 13,3% από την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα που επίσης εμφανίζει κέρδη 1,9 μονάδων και διευρύνει στις 5,7 μονάδες (από 4) το προβάδισμα από το ΠΑΣΟΚ, παρά το γεγονός ότι και το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης παρουσιάζει μία οριακή άνοδο 0,2 της μονάδας.
Απώλειες 2,9 μονάδων εμφανίζει σε σχέση με την έρευνα του Ιουνίου η «Ελπίδα» της Μαρίας Καρυστιανού και πέφτει στο 7,5% (από 10,4%) και στην τέταρτη θέση. Μικρή άνοδο 0,4 μονάδων εμφανίζει το ΚΚΕ που είναι στο 6,2% στην εκτίμηση ψήφου, ενώ οριακή πτώση από το 6% στο 5,7% κατέγραψε η Ελληνική Λύση. Μεγαλύτερη της μονάδας (1,2 %) είναι η πτώση για την Πλεύση Ελευθερίας, ενώ και η πρόεδρός της Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει χάσει 9 μονάδες δημοτικότητας από τον Φεβρουάριο. Εντός Βουλής δείχνει η Metron Analysis τόσο τη Φωνή Λογικής (3,8%) , όσο και το ΜεΡΑ25 (3,1%). Ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,4%, η Νίκη με 1,2% και το κόμμα Κασσελάκη με 1% μένουν εκτός Βουλής.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τη μέτρηση, το 18% των αναποφάσιστων που είναι 9,3% του δείγματος, είχαν ψηφίσει ΝΔ στις εκλογές του 2023, το 8% ΣΥΡΙΖΑ, το 4% ΚΚΕ, το 13% είχαν επιλέξει «άλλο κόμμα» και η πλειονότητα (58%) είτε δεν είχαν ψηφίσει, είτε στάθηκαν στο άκυρο ή το λευκό.
Για την πρωθυπουργία
Διαφορά 14μονάδων έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τον Αλέξη Τσίπρα στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία: Λαμβάνει 29% έναντι 14% του πρώην πρωθυπουργού. Τρίτος, αλλά μόλις 5% είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης και ακολουθούν με ακόμα χαμηλότερα ποσοστά οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι επίσης ο δημοφιλέστερος πολιτικός αρχηγός στο γκάλοπ της Metron Analysis με 36%, έχοντας κερδίσει 6 μονάδες από τον Φεβρουάριο. Αντίθετα, η Μαρία Καρυστιανού έχασε 5 μονάδες μέσα σε έναν μήνα και είναι πλέον στην δεύτερη θέση, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Δημήτρη Κουτσούμπα στην τρίτη, ενώ ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας (31%) με κέρδος 2 μονάδων σε σχέση με τον Ιούνιο.
Στην αξιολόγηση της κυβέρνησης οι θετικές γνώμες ανεβαίνουν τρεις μονάδες - από το 25% στο 28% - ενώ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης κερδίζει μία μονάδα και ανεβαίνει από το 30% στο 31%. Αντίθετα, τόσο το ΠΑΣΟΚ , όσο και ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης χάνουν μία μονάδα και έχουν αρνητικές γνώμες άνω του 80%.
Η προέλευση των ψηφοφόρων Τσίπρα - Καρυστιανού
Σχεδόν δύο στους τρεις ψηφοφόρους της Ελπίδας είτε είχαν επιλέξει πολύ μικρά κόμματα, είτε δεν είχαν ψηφίσει ή είχαν επιλέξει άκυρο η λευκό, ενώ το 21% είχε ψηφίσει ΝΔ, το 6% ΣΥΡΙΖΑ, το 6% ΠΑΣΟΚ, το 5% Ελληνική Λύση και το 4% ΚΚΕ. Από την πλευρά του, το 54% που ψηφίζει το κόμμα Τσίπρα είχε ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ, το 6% ΚΚΕ, το 6% ΠΑΣΟΚ, το 5% ΝΔ και σχεδόν ένας στους τρεις είτε είχε επιλέξει πολύ μικρά κόμματα, είτε δεν είχε ψηφίσει.
Για το κόμμα Σαμαρά
Στο 5% καταγράφεται το «πολύ πιθανό να ψηφίσω ένα κόμμα με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά», ενώ στο 8% το «αρκετά πιθανό». Ο πρώην πρωθυπουργός καταγράφει σύνολο (πολύ και αρκετά πιθανό) δυνητικής ψήφου στο 24% στους δεξιούς ψηφοφόρους, 17% στους κεντροδεξιούς, 14% στους κεντρώους, 12% στους κεντροαριστερούς και 3% στους αριστερούς.
Δείτε την έρευνα:
Απώλειες 2,9 μονάδων εμφανίζει σε σχέση με την έρευνα του Ιουνίου η «Ελπίδα» της Μαρίας Καρυστιανού και πέφτει στο 7,5% (από 10,4%) και στην τέταρτη θέση. Μικρή άνοδο 0,4 μονάδων εμφανίζει το ΚΚΕ που είναι στο 6,2% στην εκτίμηση ψήφου, ενώ οριακή πτώση από το 6% στο 5,7% κατέγραψε η Ελληνική Λύση. Μεγαλύτερη της μονάδας (1,2 %) είναι η πτώση για την Πλεύση Ελευθερίας, ενώ και η πρόεδρός της Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει χάσει 9 μονάδες δημοτικότητας από τον Φεβρουάριο. Εντός Βουλής δείχνει η Metron Analysis τόσο τη Φωνή Λογικής (3,8%) , όσο και το ΜεΡΑ25 (3,1%). Ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,4%, η Νίκη με 1,2% και το κόμμα Κασσελάκη με 1% μένουν εκτός Βουλής.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τη μέτρηση, το 18% των αναποφάσιστων που είναι 9,3% του δείγματος, είχαν ψηφίσει ΝΔ στις εκλογές του 2023, το 8% ΣΥΡΙΖΑ, το 4% ΚΚΕ, το 13% είχαν επιλέξει «άλλο κόμμα» και η πλειονότητα (58%) είτε δεν είχαν ψηφίσει, είτε στάθηκαν στο άκυρο ή το λευκό.
Για την πρωθυπουργία
Διαφορά 14μονάδων έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τον Αλέξη Τσίπρα στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία: Λαμβάνει 29% έναντι 14% του πρώην πρωθυπουργού. Τρίτος, αλλά μόλις 5% είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης και ακολουθούν με ακόμα χαμηλότερα ποσοστά οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι επίσης ο δημοφιλέστερος πολιτικός αρχηγός στο γκάλοπ της Metron Analysis με 36%, έχοντας κερδίσει 6 μονάδες από τον Φεβρουάριο. Αντίθετα, η Μαρία Καρυστιανού έχασε 5 μονάδες μέσα σε έναν μήνα και είναι πλέον στην δεύτερη θέση, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Δημήτρη Κουτσούμπα στην τρίτη, ενώ ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας (31%) με κέρδος 2 μονάδων σε σχέση με τον Ιούνιο.
Στην αξιολόγηση της κυβέρνησης οι θετικές γνώμες ανεβαίνουν τρεις μονάδες - από το 25% στο 28% - ενώ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης κερδίζει μία μονάδα και ανεβαίνει από το 30% στο 31%. Αντίθετα, τόσο το ΠΑΣΟΚ , όσο και ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης χάνουν μία μονάδα και έχουν αρνητικές γνώμες άνω του 80%.
Η προέλευση των ψηφοφόρων Τσίπρα - Καρυστιανού
Σχεδόν δύο στους τρεις ψηφοφόρους της Ελπίδας είτε είχαν επιλέξει πολύ μικρά κόμματα, είτε δεν είχαν ψηφίσει ή είχαν επιλέξει άκυρο η λευκό, ενώ το 21% είχε ψηφίσει ΝΔ, το 6% ΣΥΡΙΖΑ, το 6% ΠΑΣΟΚ, το 5% Ελληνική Λύση και το 4% ΚΚΕ. Από την πλευρά του, το 54% που ψηφίζει το κόμμα Τσίπρα είχε ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ, το 6% ΚΚΕ, το 6% ΠΑΣΟΚ, το 5% ΝΔ και σχεδόν ένας στους τρεις είτε είχε επιλέξει πολύ μικρά κόμματα, είτε δεν είχε ψηφίσει.
Για το κόμμα Σαμαρά
Στο 5% καταγράφεται το «πολύ πιθανό να ψηφίσω ένα κόμμα με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά», ενώ στο 8% το «αρκετά πιθανό». Ο πρώην πρωθυπουργός καταγράφει σύνολο (πολύ και αρκετά πιθανό) δυνητικής ψήφου στο 24% στους δεξιούς ψηφοφόρους, 17% στους κεντροδεξιούς, 14% στους κεντρώους, 12% στους κεντροαριστερούς και 3% στους αριστερούς.
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