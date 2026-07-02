Ζεντάγια για Τομ Χόλαντ: Είναι πραγματικά τόσο αφοσιωμένος στον χαρακτήρα του Spider-Man, δεν του ξεφεύγει τίποτα
Ζεντάγια για Τομ Χόλαντ: Είναι πραγματικά τόσο αφοσιωμένος στον χαρακτήρα του Spider-Man, δεν του ξεφεύγει τίποτα
Είναι τόσο προσεκτικός, νοιάζεται πάρα πολύ, είπε η ηθοποιός για τον σύζυγό της και πρωταγωνιστή του franchise της Marvel
UPD:
Την αφοσίωση του Τομ Χόλαντ στον χαρακτήρα του Spider-Man, τον οποίο ενσαρκώνει εδώ και μία δεκαετία, υπογράμμισε η Ζεντάγια. Η ηθοποιός τόνισε πως ο σύζυγός της είναι απόλυτα δοσμένος στον ρόλο του, προσθέτοντας πως δεν ξεφεύγει τίποτα από την προσοχή του.
Ενόψει της κυκλοφορίας της ταινίας «Spider-Man: Brand New Day», στην οποία συμπρωταγωνιστούν η Ζεντάγια είπε χαρακτηριστικά: «Σίγουρα δεν θα ήταν η ταινία που είναι χωρίς τον Τομ, όχι μόνο επειδή είναι ο Spider-Man, αλλά και λόγω όλης της δουλειάς που κάνει πίσω από τις κάμερες».
«Νοιάζεται πάρα πολύ για τον χαρακτήρα. Νοιάζεται πάρα πολύ για τους ανθρώπους που ταυτίζονται και συνδέονται με τον χαρακτήρα και θέλει να αποδώσει δικαιοσύνη στην ιστορία του Πίτερ Πάρκερ και σε όσα σημαίνει για τόσο πολλούς ανθρώπους», συνέχισε, επαινώντας τον σύζυγό της.
Η ηθοποιός τόνισε είπε ότι «τίποτα δεν ξεφεύγει» από τον Χόλαντ κατά τη διάρκεια της παραγωγής. «Είναι πραγματικά τόσο αφοσιωμένος και τόσο προσεκτικός σε κάθε πτυχή του Spider-Man, αλλά και του Πίτερ Πάρκερ», πρόσθεσε.
Η Ζεντέγια και ο Χόλαντ γνωρίστηκαν στα γυρίσματα του Spider-Man: Homecoming το 2016. Έπειτα από χρόνια φημών για τη σχέση τους, το ζευγάρι επιβεβαίωσε ότι είναι μαζί το 2021 και ανακοίνωσε τον αρραβώνα του το 2025. Πρόσφατα ο Χόλαντ επιβεβαίωσε τα δημοσιεύματα που τους ήθελαν να έχουν παντρευτεί εδώ και μερικούς μήνες.
Ενόψει της κυκλοφορίας της ταινίας «Spider-Man: Brand New Day», στην οποία συμπρωταγωνιστούν η Ζεντάγια είπε χαρακτηριστικά: «Σίγουρα δεν θα ήταν η ταινία που είναι χωρίς τον Τομ, όχι μόνο επειδή είναι ο Spider-Man, αλλά και λόγω όλης της δουλειάς που κάνει πίσω από τις κάμερες».
«Νοιάζεται πάρα πολύ για τον χαρακτήρα. Νοιάζεται πάρα πολύ για τους ανθρώπους που ταυτίζονται και συνδέονται με τον χαρακτήρα και θέλει να αποδώσει δικαιοσύνη στην ιστορία του Πίτερ Πάρκερ και σε όσα σημαίνει για τόσο πολλούς ανθρώπους», συνέχισε, επαινώντας τον σύζυγό της.
Zendaya Praises Husband Tom Holland for Being 'So Committed' to Spider-Man: 'Nothing Gets Past Him' https://t.co/Jc3LFXvNKt— People (@people) July 2, 2026
Η Ζεντέγια και ο Χόλαντ γνωρίστηκαν στα γυρίσματα του Spider-Man: Homecoming το 2016. Έπειτα από χρόνια φημών για τη σχέση τους, το ζευγάρι επιβεβαίωσε ότι είναι μαζί το 2021 και ανακοίνωσε τον αρραβώνα του το 2025. Πρόσφατα ο Χόλαντ επιβεβαίωσε τα δημοσιεύματα που τους ήθελαν να έχουν παντρευτεί εδώ και μερικούς μήνες.
UPD:
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