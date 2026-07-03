Αγωνία για τη Ρουθ Λόπες: Η οικογένειά της επικρίτριας του Μπουκέλε καταγγέλλει ότι η ζωή της βρίσκεται σε κίνδυνο
ΚΟΣΜΟΣ
Ελ Σαλβαδόρ Ναγίμπ Μπουκέλε Δικηγόρος

Αγωνία για τη Ρουθ Λόπες: Η οικογένειά της επικρίτριας του Μπουκέλε καταγγέλλει ότι η ζωή της βρίσκεται σε κίνδυνο

Η 48χρονη δικηγόρος κρατείται από τον Μάιο του 2025, ενώ οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων τη χαρακτηρίζουν πολιτική κρατούμενη

Αγωνία για τη Ρουθ Λόπες: Η οικογένειά της επικρίτριας του Μπουκέλε καταγγέλλει ότι η ζωή της βρίσκεται σε κίνδυνο
Η υγεία της Σαλβαδοριανής αντιπολιτευόμενης δικηγόρου Ρουθ Λόπες, επικρίτριας της πολιτικής της κυβέρνησης του προέδρου Ναγίμπ Μπουκέλε, έχει επιδεινωθεί σε βαθμό που πλέον απειλείται η ζωή της, δήλωσε αδελφή της, η οποία μπόρεσε να την επισκεφτεί, για πρώτη φορά μετά τη σύλληψή της πριν από έναν χρόνο.

Η κ. Λόπες, 48 ετών, επικεφαλής της διεύθυνσης κατά της διαφθοράς στη ΜΚΟ Cristosal, συνελήφθη τον Μάιο του 2025 και της απαγγέλθηκαν από την εισαγγελία κατηγορίες για «παράνομο πλουτισμό». Τόσο η Κριστόσαλ και άλλες ΜΚΟ υπεράσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ανάμεσά τους η Διεθνής Αμνηστία, τη χαρακτηρίζουν πολιτική κρατούμενη.

«Η κατάσταση της υγείας της παρουσιάζει εμφανή επιδείνωση», τόνισε σε βίντεο η Κλαούδια Λόπες, που μπόρεσε να επισκεφτεί την αδελφή της «πρόσφατα».



Αναφέρθηκε σε κίνδυνο να υποστεί «έμφραγμα», ή «εγκεφαλικό επεισόδιο», ή «παγκρεατίτιδα» εξαιτίας του «υψηλού επιπέδου τριγλυκερίδιων» στον οργανισμό της. Είπε επίσης ότι η αδελφή της υποβλήθηκε σε επέμβαση για την αφαίρεση όγκου, η φύση του οποίου δεν κοινοποιήθηκε στην οικογένεια.

«Καλούμε το σαλβαδοριανό κράτος να εγγυηθεί την υγεία της και να μας ενημερώσει για τα αποτελέσματα όλων των (ιατρικών) εξετάσεων» στις οποίες έχει υποβληθεί, ανέφερε η Κλαούδια Λόπες.

Μετέφερε επίσης τις ευχαριστίες της Ρουθ Λόπες για την «υποστήριξη και την αλληλεγγύη» πολλών, που «της δίνουν δύναμη και την κρατούν όρθια για να συνεχίσει να αγωνίζεται, να μην εγκαταλείψει».

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Στις ΗΠΑ, ομάδα κοινοβουλευτικών της αντιπολίτευσης παρότρυνε την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να ζητήσει την απελευθέρωσή της και να φροντίσει να την επισκεφτεί αντιπρόσωπος της αμερικανικής πρεσβείας στη φυλακή.

Ο πρόεδρος Μπουκέλε, σύμμαχος του προέδρου Τραμπ, κυβερνά έχοντας συγκεντρώσει ουσιαστικά όλες τις εξουσίες στα χέρια του, χάρη ιδίως στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης που επέβαλε το 2022 στο πλαίσιο «πολέμου» κατά των συμμοριών, που οδήγησε σε 92.000 φυλακίσεις χωρίς δικαστικά εντάλματα.

Η δικαστική διαδικασία σε βάρος της κ. Λόπες δεν έχει δημοσιοποιηθεί, ακριβώς της κατάστασης εξαίρεσης.

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