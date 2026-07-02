Χρυσηίδα Γκαγκούτη: Η Ιωάννα Τούνη είναι σημαντικό πρόσωπο για την ποπ κουλτούρα
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Χρυσηίδα Γκαγκούτη Ιωάννα Τούνη

Χρυσηίδα Γκαγκούτη: Η Ιωάννα Τούνη είναι σημαντικό πρόσωπο για την ποπ κουλτούρα

Δείτε το βίντεο με όσα είπε η Youtuber και τραγουδίστρια για την Instagrammer

Χρυσηίδα Γκαγκούτη: Η Ιωάννα Τούνη είναι σημαντικό πρόσωπο για την ποπ κουλτούρα
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Στη συμβολή της Ιωάννας Τούνη στην ποπ κουλτούρα πιστεύει η Χρυσηίδα Γκαγκούτη, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ένα σημαντικό πρόσωπο.

Η Youtuber και τραγουδίστρια, που παρουσίασε τα Mad VMA 2026 μαζί με τον Θέμη Γεωργαντά, έκανε την παραπάνω τοποθέτηση σχολίαζοντας την απουσία της Instagrammer από τα φετινά βραβεία. Η τελευταία είχε αναφέρει ότι είχε δεχθεί πρόσκληση να απονείμει βραβείο, αλλά η επικοινωνία με την παραγωγή δεν προχώρησε, γεγονός που την έκανε να αισθάνεται ότι αναζητούσε απαντήσεις χωρίς ανταπόκριση.

Η Χρυσηίδα Γκαγκούτη κλήθηκε να σχολιάσει όσα έγιναν, τονίζοντας πως, αν ήταν στο χέρι της, δεν θα άφηνε ποτέ την Ιωάννα Τούνη εκτός της μουσικής βραδιάς, αφού πρόκειται για ένα «σημαντικό πρόσωπο για την ποπ κουλτούρα».

Δείτε το βίντεο με όσα είπε


«Φαντάζομαι ότι σε ένα τόσο μεγάλο γεγονός, με τόσα διαφορετικά μάτια και στόματα για συνεννόηση, θα υπάρξουν και λάθη. Εγώ, αν ήμουν υπεύθυνη, με την Τούνη δεν θα έκανα λάθος. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο πράγματι είναι σημαντικό για την ποπ κουλτούρα», ανέφερε χαρακτηριστικά στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», το πρωί της Πέμπτης 2 Ιουλίου.

Όσον αφορά στη δική της παρουσία στη Mad VMA, σημείωσε: «Μου είπαν αρχικά “θα ήθελες να παρουσιάσεις με τον Θέμη Γεωργαντά;”. Ναι! Δεν πρόλαβαν να τελειώσουν την πρόταση. Τους έλεγα ότι δεν με ενδιαφέρει τόσο η παρουσίαση στα Mad VMA 2026, όσο το να γνωρίσω τον Θέμη».

Φωτογραφία: NDPPHOTO
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